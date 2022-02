Hội nông dân tỉnh Hòa Bình vào cuộc cùng nông dân phòng, chống giá rét, khắc phục hậu quả thời tiết cực đoan

Rét đậm, rét hại làm 176 con trâu, bò bị chết, hơn 15ha lúa bị thiệt hại

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với rãnh gió Tây trên cao, từ đêm 18/2 đến nay trên địa bàn tỉnh Hoà Bình xuất hiện mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to, đã gây sạt lở và thiệt hại về cây trồng, vật nuôi ở một số nơi.

Theo đó tại các huyện, thành phố đã có thiệt hại về vật nuôi, lúa vụ xuân. Cụ thể, mưa kèm theo rét đậm, rét hại đã làm 176 con trâu, bò bị chết; nhiều nhất là huyện Đà Bắc với 93 con, huyện Tân Lạc 29 con, huyện Mai Châu 19 con...

Ngoài ra, trên địa bàn huyện Đà Bắc có 15,5 ha lúa mới cấy bị thiệt hại, trong đó có 6 ha thiệt hại rất nặng từ 50 - 70%, 9,5 ha thiệt hại nặng từ 30 - 50%.

Rét đậm, rét hại khiến hơn 15ha lúa của người dân bị thiệt hại. Ảnh: Hà Hoàng.

Bên cạnh đó, mưa triền miên trong những ngày qua đã làm tuyến đường tỉnh, đoạn từ xã Bảo Hiệu đi xã Lạc Lương (huyện Yên Thủy, tỉnh Hoà Bình) bị sạt lở, đoạn sạt dài 15m, khối lượng đất, đá ước tính 30m3 gây tắc nghẽn giao thông.

Trước tình hình đó, các địa phương đã chủ động bố trí lực lượng, phương tiện, vật tư khắc phục thiệt hại, hiện đoạn đường xảy ra sạt lở đã được lưu thông, đảm bảo đi lại.

Ngoài ra, tại khu vực xóm Khán, xã Vạn Mai (huyện Mai Châu, tỉnh Hoà Bình) đã xảy ra sạt lở đá, làm hư hỏng hoàn toàn 1 nhà sàn, 1 nhà bếp, công trình phụ và các tài sản khác của hộ ông Khà Văn Vượng; sạt lở đá làm hư hỏng nhà bếp, công trình phụ của hộ ông Hà Văn Tiệp.

UBND huyện Mai Châu đã chỉ đạo xã Vạn Mai huy động lực lượng công an, quân sự phối hợp với các đoàn thể và người dân xóm Khán di dời người, tài sản đến nơi an toàn và di chuyển 1 hộ có nguy cơ bị đá lăn đến nơi an toàn.

Nhiệt độ giảm sâu, kèm theo mưa, sương mù làm ảnh hưởng đến đời sống sản xuất của người dân vùng cao. Ảnh: Hà Hoàng.

Hiện tại, rét đậm rét hại vẫn diễn biến thất thường, nhiệt độ ở 1 số địa phường vùng cao giảm sâu. Trước tình hình đó, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hoà Bình đang tiếp tục đôn đốc các huyện, thành phố áp dụng các biện pháp phòng chống rét cho đàn vật nuôi và sản xuất nông nghiệp.

Các địa phương, hộ dân trung theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo thời tiết để chủ động phòng chống thiên tai, hạn chế thấp nhất thiệt hại.



Rét đậm, rét hại kèm theo mưa lớn đã gây ra sạt lở đá làm hư hỏng nhà cửa và vật nuôi của 2 hộ dân tại xóm Khán (xã Vạn Mai, huyện Mai Châu, tỉnh Sơn La). Ảnh: Hà Hoàng.

Hội Nông dân vào cuộc, hướng dẫn nông dân phòng chống rét cho vật nuôi

Trước tình hình giá rét thất thường có thể kéo dài thêm vài ngày tới, để hỗ trợ và giúp đỡ hội viên nông dân phòng chống rét cho vật nuôi hiệu quả, giảm tối đa thiệt hại.

Hội Nông dân tỉnh Hoà Bình đã chỉ đạo các cấp Hội từ huyện đến cơ sở, trực tiếp xuống các xóm, tiểu khu nắm bắt tình hình về số lượng vật nuôi, từ đó hướng dẫn bà con mua bạt, lưới màng hoặc tôn che chắn chuồng trại, nhóm lửa gần chuồng nuôi để sưởi ấm cho đàn vật nuôi.

Trao đổi nhanh qua điện thoại với PV, ông Lê Văn Thạch, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình cho biết: Từ khi đợt không khí lạnh tràn về sau Tết Nguyên đán, khiến nhiệt độ ở nhiều nơi trên địa bàn tỉnh giảm sâu, xuất hiện mưa lớn, gió bấc, sương mù... đã làm nhiều đàn vật nuôi và hoa màu của bà con bị thiệt hại nghiêm trọng.

Nắm bắt tình hình đó, Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình đã chỉ đạo các cấp Hội thống kê danh sách các hội viên bị thiệt hại do giá rét, để tiến tới đề xuất, kiến nghị hỗ trợ kinh phí và động viên tinh thần bà con vượt qua khó khăn trước mắt.