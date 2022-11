Hội Nông dân TP Hà Nội hướng về cơ sở, tham gia hòa giải hơn 5.000 vụ việc

224 CLB Nông dân với pháp luật hoạt động hiệu quả

Bà Phạm Hải Hoa - Chủ tịch Hội Nông dân TP.Hà Nội cho biết: Thực hiện Quyết định số 81 ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ, trong 10 tháng đầu năm 2022 các cấp Hội đã chủ động phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho 129.431 lượt cán bộ hội viên với 1.035 buổi về Luật Đất đai, Luật Hòa giải ở cơ sở; Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Bộ luật Dân sự, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Bảo vệ môi trường…

Trong đó, các cấp Hội trực tiếp tổ chức 795 buổi cho 90.601 lượt hội viên nông dân. Phối hợp tổ chức tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho 38.830 lượt cán bộ, hội viên nông dân với số vụ việc được trợ giúp pháp lý là 105 vụ.

Mô hình trồng hoa cây cảnh của các thành viên Chi hội nghề nghiệp trồng hoa cây cảnh xã Tích Giang, huyện Phúc Thọ (Hà Nội). Ảnh: Đ.T

10 tháng đầu năm 2022, các cấp Hội ND Hà Nội đã tiếp nhận 11 đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, trong đó giải quyết 3 đơn thư thuộc thẩm quyền của Hội; chuyển cơ quan chức năng giải quyết 8 đơn thư không thuộc thẩm quyền của Hội.

Được hưởng lợi từ công tác tuyên truyền pháp luật cho hội viên nông dân, anh Hoàng Văn Trào (xã Tích Giang, huyện Phúc Thọ) chia sẻ: Nhờ được tuyên truyền và nắm vững chính sách mới, anh Trào đã được vay vốn ưu đãi theo cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển du lịch nông nghiệp sinh thái trên địa bàn TP.Hà Nội. Hiện, anh Trào và các thành viên trong Chi hội nghề nghiệp trồng hoa cây cảnh xã Tích Giang đang trồng 60ha hoa và cây cảnh cách loại, thu nhập bình quân mỗi hộ từ 300-500 triệu đồng/năm.

Trong 10 tháng đầu năm 2022, các cấp Hội ND Hà Nội đã thành lập, xây dựng mới 22 Câu lạc bộ (CLB) Nông dân với pháp luật. "Có thể nói, thời gian qua, mô hình các CLB Nông dân với pháp luật đã phát huy được vai trò tích cực trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho hội viên, nông dân ngay tại cơ sở. Đây cũng chính là cầu nối giúp hội viên, nông dân nâng cao nhận thức về pháp luật, có ý thức tôn trọng và tự giác chấp hành pháp luật. Tại Hà Nội, tính đến thời điểm hiện tại, tổng số CLB Nông dân với pháp luật do các cấp Hội ND xây dựng, duy trì hoạt động là 224 CLB với 6.531 thành viên tham gia. Theo định kỳ, các CLB duy trì chế độ sinh hoạt thường xuyên hàng tháng, với sự hướng dẫn và chủ trì của các cán bộ công an, tư pháp hoặc địa chính xã" - bà Hoa thông tin.

Bên cạnh việc triển khai nhiều nội dung sinh hoạt phong phú, đa dạng, các cấp Hội cũng tiến hành việc chỉ đạo xây dựng các mô hình điểm; đồng thời, thành lập các điểm trợ giúp pháp lý lưu động và tổ chức nhiều buổi tư vấn, hướng dẫn, giải đáp về pháp luật cho hội viên, nông dân ngay tại cơ sở.

Cán bộ Hội Nông dân xã Ba Trại, huyện Ba Vì, TP Hà Nội thăm mô hình trồng chè của hội viên kết hợp tuyên truyền về sản xuất nông nghiệp an toàn. Ảnh: Đ.T

Các cấp Hội Nông dân Hà Nội tham gia hòa giải hơn 5.000 vụ việc

Chủ tịch Hội ND TP.Hà Nội Phạm Hải Hoa cho biết thêm: Xác định hoạt động hòa giải ở cơ sở là một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng, vừa mang tính nhân văn, vừa mang tính pháp lý. Thời gian qua, các cấp Hội ND Hà Nội tập trung hướng mạnh về cơ sở, nâng cao vai trò của các cấp Hội trong việc giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp, hạn chế đơn thư khiếu nại, tố cáo vượt cấp.

Hội ND TP.Hà Nội đã vận động cán bộ, hội viên nông dân tích cực phối hợp tham gia 1.327 tổ hòa giải cơ sở với 6.615 thành viên. Hàng năm, Hội ND thành phố tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ tiếp công dân, nghiệp vụ công tác hoà giải ở cơ sở cho các thành viên câu lạc bộ, đội ngũ cán bộ hội cơ sở và hòa giải viên cơ sở.

Công tác hòa giải ở cơ sở được các cấp Hội triển khai, thực hiện theo đúng quy định của Luật Hòa giải ở cơ sở. Cụ thể, trong 5 năm qua, các cấp Hội đã trực tiếp hòa giải và phối hợp tham gia hòa giải được 5.205 vụ việc phát sinh mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, trong đó hòa giải thành 3.733 vụ chủ yếu nội dung hòa giải liên quan đến tranh chấp đất đai, hôn nhân gia đình, mâu thuẫn nhỏ trong nội bộ nhân dân tại cơ sở.

Chỉ tính riêng 10 tháng đầu năm 2022, các cấp Hội tham gia hoà giải 353 vụ, trong đó Hội trực tiếp hoà giải được 80 vụ mâu thuẫn trong nội bộ nông dân; số vụ hoà giải thành 323 vụ.

