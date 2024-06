Hội Nông dân TP.Hải Phòng tổ chức Hội thi "Nông dân với an toàn giao thông"

Hội thi năm trong khuôn khổ thực hiện chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân TP Hải Phòng và Ban an toàn giao thông thành phố.

Tới tham dự Hội thi có Đại biểu lãnh đạo Ban Dân vận Thành uỷ, Ban Tuyên giáo Thành uỷ, Văn phòng Thành uỷ, Thường trực Hội Nông dân TP.Hải Phòng, đại diện Ban an toàn giao thông, đại diện Công an TP Hải Phòng, đại diện Sở Giao thông vận tải, đại diện Huyện uỷ huyện Tiên Lãng, …

Quang cảnh Hội thi nông dân với an toàn giao thông tại huyện Tiên Lãng, Hải Phòng ngày 27/6/2024. Ảnh: Trần Phượng.

Các đội tham gia Hội thi chờ tới phần thi của mình. Ảnh: Trần Phượng.

Hội thi thu hút sự tham gia tranh tài hấp dẫn, sôi nổi của 8 đội tuyển với gần 80 thí sinh là cán bộ, hội viên nông dân đến từ các câu lạc bộ nông dân với an toàn giao thông của các huyện, quận; tham gia tranh tài ở 3 phần thi gồm: Lời chào nông dân, Ai giỏi hơn ai và phần thi Tài năng nông dân.

Phát biểu khai mạc Hội thi, ông Hoàng Văn Tường - Phó Chủ tịch Hội Nông dân TP Hải Phòng cho biết, theo số liệu của các cơ quan chức năng, trong 5 tháng đầu năm 2024 trên địa bàn thành phố đã xảy ra 273 vụ tai nạn giao thông.

Ông Hoàng Văn Tường - Phó Chủ tịch Hội Nông dân TP Hải Phòng phát biểu Khai mạc Hội thi. Ảnh: Trần Phượng.

Để góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông và tăng cường chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố, đòi hỏi mỗi người dân, hội viên nông dân cần phải hiểu biết pháp luật về trật tự an toàn giao thông và có ý thức thực hiện nghiêm túc những quy định khi tham gia giao thông để hạn chế thấp nhất rủi ro, đảm bảo sự bình yên, hạnh phúc của mỗi người, mỗi nhà.

Hội thi Nông dân với An toàn giao thông năm 2024 tại huyện Tiên Lãng là một diễn đàn văn hóa quan trọng, thiết thực để cán bộ, hội viên nông dân tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông để mỗi người dân nói chung và hội viên nông dân thành phố nói riêng tự giác có ý thức chấp hành pháp luật vể đảm bảo trật tự, an toàn giao thông; chú trọng công tác tuyên truyền pháp luật, công tác xây dựng văn hóa giao thông… góp phần đẩy mạnh thực hiện phong trào "Toàn dân tham gia đảm bảo trật tự, an toàn giao thông", và mục tiêu "Tính mạng con người là trên hết".

Màn chào hỏi của đội Thuỷ Nguyên tại Hội thi nông dân với an toàn giao thông. Ảnh: Trần Phượng.

Màn chào hỏi của đội Đồ Sơn tại Hội thi nông dân với an toàn giao thông. Ảnh: Trần Phượng.

Đây cũng là dịp để các cán bộ, hội viên nông dân, lực lượng tuyên truyền viên của các câu lạc bộ nông dân với an toàn giao thông ở các huyện quận có cơ hội giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm các kỹ năng cần thiết trong công tác tuyên truyền, vận động; góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền.

Thông qua hội thi, các thí sinh sẽ mang đến những kiến thức, mô hình, kinh nghiệm trong tuyên truyền dưới nhiều sắc màu văn hóa, nghệ thuật phong phú, ấn tượng, mang đậm dấu ấn của mỗi cá nhân, đơn vị. Ban tổ chức mong muốn tất cả các thí sinh và đại biểu tham dự Hội thi sẽ là những tuyên truyền viên giỏi để lan toả nhận thức về Trật tự an toàn giao thông đến từng gia đình và cộng đồng.

Đội huyện Tiên Lãng đoạt Giải Nhất tại Hội thi nông dân với an toàn giao thông. Ảnh: Trần Phượng.

Đại diện các đội thi đoạt giải tại Hội thi nông dân với an toàn giao thông. Ảnh: Trần Phượng.

Với tinh thần làm việc tích cực, nghiêm túc, khách quan, chung cuộc Hội thi, Ban giám khảo đã trao giải Nhất cho đội Tiên Lãng; hai đội được trao giải Nhì gồm quận Đồ Sơn và huyện Vĩnh Bảo; hai đội được trao giải Ba gồm huyện Thuỷ Nguyên và quận Dương Kinh; Các đội được trao giải Khuyến khích gồm huyện An Lão, An Dương và Cát Hải.

Ngoài ra, huyện Vĩnh Bảo đoạt Giải chuyên đề tại phần nội dung chào hỏi, quận Đồ Sơn đoạt Giải Chuyên đề phần nội dung Tiểu phẩm.