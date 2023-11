Hội Nông dân Trà Vinh xây dựng các chi, tổ hội nghề nghiệp từ vốn vay Quỹ Hỗ trợ nông dân

Vốn Quỹ HTND trao tay, nông dân Trà Vinh phấn khởi

Là một trong những đơn vị Hội ND cơ sở thực tốt hoạt động hỗ trợ nông dân, anh Nguyễn Tấn Phát – Chủ tịch Hội ND xã Phong Phú cho biết: Xã Phong Phú có đông đồng bào Khmer (chiếm trên 71%/tổng dân số xã), thế mạnh là sản xuất nông nghiệp. Nhằm hỗ trợ hội viên có nguồn lực sản xuất, trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, Hội ND tỉnh Trà Vinh đã đầu tư nguồn vốn Quỹ HTND được 840 triệu đồng cho 23 hội viên vay để trồng dừa xen cây có múi; nuôi bò sinh sản; nuôi vịt xiêm Pháp…

Từ nguồn vốn vay Quỹ HTND, Hội ND xã cũng tổ chức thành lập 1 Chi hội Nông dân nghề nghiệp trồng dừa xen cây có múi ở ấp Đồng Khoen (15 thành viên, diện tích gần 10ha). Đến cuối tháng 2/2023, xã Phong Phú có 30 Tổ hội nghề nghiệp với 1.025 thành viên tham gia và 3 Tổ hợp tác trên cơ sở Tổ hội nghề nghiệp, với 72 thành viên.

Nông dân xã Phước Hưng, huyện Trà Cú đầu tư mô hình trồng cây ăn trái, trồng màu từ nguồn vốn Quỹ HTND. Ảnh: Huỳnh Xây

Trong nhiệm kỳ, Hội ND tỉnh Trà Vinh có 215.377 lượt hộ đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, đạt trên 100% chỉ tiêu nghị quyết. Nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh của hộ có thu nhập trên 1 tỷ đồng/năm. Thông qua phong trào đã hỗ trợ cho trên 3.000 lượt hộ hội viên nghèo, cận nghèo về cây, con giống, vốn, khoa học kỹ thuật.

Ông Thạch Sa Phia - Chi hội trưởng Chi hội nghề nghiệp trồng dừa xen cây có múi ở ấp Đồng Khoen, xã Phong Phú chia sẻ: Các thành viên trong chi hội rất phấn khởi khi được hỗ trợ vốn vay Quỹ HTND. Các thành viên trong Chi hội thường xuyên trao đổi, học tập kinh nghiệm trong các đợt sinh hoạt, họp tổ… Riêng gia đình tôi được vay 50 triệu đồng đã đầu tư chuyển đổi 7 công đất trồng lúa để trồng 1.000 cây chanh bông tím, 350 cây dừa xiêm kết hợp trồng các loại hoa màu lấy ngắn nuôi dài. Chỉ tính riêng nguồn thu phụ (cây chanh, ớt) trong năm 2022 gần 40 triệu đồng.

Ông Dương Trung Hải - Chủ tịch Hội ND xã Lưu Nghiệp Anh, huyện Trà Cú, cho biết: Thông qua nguồn vốn Quỹ HTND, hiện trên địa bàn xã được đầu tư 2 dự án nuôi bò với số vốn 700 triệu đồng cho 27 hộ hội viên ở 4 ấp Lưu Cừ I, Lưu Cừ II, Xoài Lơ và ấp Vàm. Dự án nuôi bò đã góp phần giải quyết việc làm cho nhiều nông dân của địa phương và tạo điều kiện cho các hộ vươn lên thoát nghèo.

Hội Nông dân Trà Vinh tập trung vốn Quỹ HTND cho các dự án liên kết

Theo báo cáo Hội Nông dân tỉnh Trà Vinh, hiện tổng nguồn vốn Quỹ HTND toàn tỉnh Trà Vinh đạt 44,132 tỷ đồng. Từ nguồn vốn Quỹ HTND, Hội Nông dân tỉnh Trà Vinh đã thực hiện nhiều dự án hỗ trợ nông dân xây dựng được mô hình sản xuất đáp ứng được yêu cầu của thị trường, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.



Ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Trà Vinh cho biết, hoạt động của Quỹ HTND ngày càng có nhiều đổi mới, tập trung cho vay vào các dự án liên kết theo chuỗi giá trị gắn với xây dựng, duy trì và phát triển các chi/tổ Hội ND nghề nghiệp.

Các dự án mới đều hướng đến những loại sản phẩm là cây, con chủ lực đặc trưng của địa phương nhằm chuyển dịch cơ cấu, phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã trong nông thôn, mở rộng sản xuất kinh doanh, tăng thu nhập, cải thiện đời sống của hội viên, nông dân; góp phần tích cực trong xây dựng nông thôn mới tại các địa phương.

Để nguồn vốn Quỹ HTND được đầu tư đúng đối tượng, phát huy được hiệu quả, Hội Nông dân tỉnh đã chỉ đạo các cấp Hội khảo sát thực tế nhu cầu vay vốn của các hộ; ưu tiên lựa chọn những mô hình, dự án phù hợp với vùng, miền để phát triển sản xuất gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm.

Đồng thời, để giúp các hội viên vay vốn sử dụng đúng mục đích và phát huy hiệu quả nguồn vốn các cấp Hội Nông dân đã phối hợp với các ngành chuyên môn tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nông dân, lồng ghép các chương trình, dự án của ngành nông nghiệp để phổ biến những kinh nghiệm hay, mô hình trồng trọt, chăn nuôi có hiệu quả, đem lại thu nhập cao.

Từ sự đồng hành của các cấp Hội, nông dân Trà Vinh đã tích cực tham gia phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu, giảm nghèo bền vững.

