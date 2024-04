Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Tây Ninh là các tỉnh có nhiệt độ cao nhất khu vực Nam bộ ngày hôm nay

Theo tin dự báo nắng nóng khu vực Nam bộ do Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, trong 24 giờ tới, nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở khu vực này, có nơi tình trạng nắng nóng gay gắt.

Nhiệt độ cao nhất dao động từ 35-39 độ C, có nơi nhiệt độ vượt lên 39 độ C, nắng nóng gay gắt.

Ở khu vực các tỉnh Nam bộ, thời gian xảy ra nắng nóng nhất trong ngày là từ 11h30 đến 16h.

Trong 48 giờ tới, nắng nóng ở khu vực Nam bộ được dự báo sẽ thu hẹp.

Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, trong 24 giờ qua, khu vực nắng nóng gay gắt xảy ra trên diện rộng khu vực miền Đông, có nơi xảy ra nắng nóng đặc biệt gay gắt. Cường độ nắng nóng gia tăng nhẹ so với 24 giờ trước đó.

Tin của Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ dự báo, kiểu thời tiết nắng nóng tiếp tục duy trì ở khu vực Nam bộ, nông dân trồng cây ăn trái đặc sản, trong đó có trồng xoài cát ở huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai tăng cường các giải pháp tưới nước cho vườn cây.

Trong 24 giờ qua, nhiệt độ cao nhất ở miền Đông từ 38 đến 40 độ C. Tại huyện Đồng Phú của tỉnh Bình Phước nhiệt độ cao nhất lên tới 40 độ C; nhiệt độ miền Tây từ 35-37 độ C; nhiệt độ tại tỉnh Vĩnh Long đo được là 37,7 độ C.

Trong 24 giờ trước đó, độ ẩm trong không khí ở khu vực Nam bộ tương đối thấp. Độ ẩm thấp nhất xảy ra ở TP Biên Hòa của tỉnh Đồng Nai chỉ ở mức 24,2%.

Cũng theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ thì thời tiết biển duy trì trạng thái bình thường, nắng nóng, không mưa, tầm nhìn trên 10km, gió cấp 3 có lúc cấp 4...