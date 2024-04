Nơi này ở Sơn La vườn cà phê hễ ra hoa là khô héo dòn, lâu lắm chưa thấy trận mưa nào "cho ra hồn"

Clip: Hạn hán ảnh hưởng nghiêm trọng tới sản xuất nông nghiệp ở Sơn La

Sản xuất nông nghiệp tại Sơn La bị ảnh hưởng do hạn hán

Người dân trồng cà phê ở các phường Chiềng An, Chiềng Cọ, Chiềng Đen, Hua La và Chiềng Ngần đứng ngồi không yên vì vườn cà phê đậu quả kém do thiếu nước. Từ vườn cao đến vườn thấp, nơi nào cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng do hạn hán.

Diện tích cây công nghiệp của tỉnh Sơn La bị ảnh hưởng nghiêm trọng do hạn hán. Ảnh: Nguyễn Vinh

Theo ông Lò Văn Thuỷ, Chủ tịch Hội Nông dân xã Chiềng Cọ, TP. Sơn La, tỉnh Sơn La, gần 1.000 ha cà phê của bà con xã Chiềng Cọ bị ảnh hưởng. Trong đó, có nhiều diện tích cà phê đứng trước nguy cơ không đạt hiệu quả năng suất, chất lượng. "Vào tầm này mọi năm, các vườn cà phê đã đậu sai trĩu quả. Riêng niên vụ năm nay, do thiếu nước nên cây cà phê đậu quả kém. Nhiều vườn cây, cành khô héo, lá rụng dần. Bà con đang vô cùng lo lắng".

Gia đình ông Tòng Văn So, tổ 3, phường Chiềng An, TP. Sơn La, tỉnh Sơn La có 2ha cà phê với 7.000 gốc đang có nguy cơ bị mất mùa do thiếu nước tưới. Ảnh: Nguyễn Vinh

Không riêng gì diện tích cà phê của TP. Sơn La, tỉnh Sơn La bị ảnh hưởng, ở các vùng trồng như huyện Mai Sơn, Yên Châu, Thuận Châu cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Suốt nhiều ngày qua, trời không có mưa, lượng nước tưới cho cây trồng gần như bà con không thể lo được.

Thiếu nước khiến hoa, cành của cây cà phê bị khô giòn. Ảnh: Nguyễn Vinh

Theo thống kê của Sở NN&PTNT tỉnh Sơn La, đến thời điểm này, toàn tỉnh Sơn La có hơn 1.300 ha lúa xuân bị ảnh hưởng do hạn hán. Trong đó, gần 300 ha lúa có khả năng bị hạn do không có nguồn bơm; gần 50 ha phải chuyển đổi sang cây trồng khác do không có khả năng thu hoạch. Cùng với đó, nhiều diện tích cây ăn quả cũng đang bị ảnh hưởng đến năng suất, sản lượng quả do cạn kiệt nguồn nước tưới.

Nhiều vườn cà phê của bà con người Thái ở TP. Sơn La, tỉnh Sơn La đã bị héo úa. Ảnh: Nguyễn Vinh