Hơn 1 tháng, con nuôi Đường "Nhuệ" dự kiến nhận 3 bản án liên tiếp

Đường "Nhuệ" chủ mưu vụ "bảo kê" hỏa táng

Liên quan vụ "bảo kê" hỏa táng người chết ở Thái Bình, ngày 9/11, nguồn tin của Dân Việt cho biết, Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình đã có quyết định đưa Đường Nhuệ (Nguyễn Xuân Đường, SN 1971, Thái Bình) và các đồng phạm ra xét xử trong vụ án này.

Theo đó, phiên tòa sơ thẩm xét xử Đường "Nhuệ" và các đồng phạm sẽ diễn ra vào ngày 17/11 tới đây.

Đường "Nhuệ" bị cáo buộc chủ mưu, khởi xướng trong việc "bảo kê" hỏa táng người chết ở Thái Bình. Ảnh: PH

Trong vụ án, Đường "Nhuệ", Ninh Đức Lợi (SN 1974, lao động tự do, TP.Thái Bình), Phạm Văn Úy (SN 1989, lao động tự do, Song An, Vũ Thư, Thái Bình), Nguyễn Khắc Nin (SN 1979, lao động tự do, Nam Cao, Kiến Xương, Thái Bình, Bùi Mạnh Tiến (Tiến "trắng", SN 1995, con nuôi Đường, trú Nguyên Xá, Vũ Thư, Thái Bình) bị truy tố về tội "Cưỡng đoạt tài sản", quy định tại điểm a, Khoản 4, Điều 170 Bộ luật Hình sự.

Quách Việt Cường (SN 1974, lao động tự do, Thái Bình) bị truy tố tội "Cưỡng đoạt tài sản", quy định tại điểm a, Khoản 3, Điều 170 Bộ luật Hình sự.

Nguyễn Thị Dương (SN 1980, vợ Đường "Nhuệ") bị truy tố tội "Cưỡng đoạt tài sản", quy định tại điểm d, Khoản 2, Điều 170 Bộ luật Hình sự.

Tiếp tục hầu tòa cùng bố nuôi Đường "Nhuệ" trong vụ án này, dự kiến Tiến "trắng" trong khoảng hơn 1 tháng sẽ nhận liên tiếp 3 bản án.

Tiến "trắng" dự kiến sẽ nhận bản án thứ 3 trong khoảng hơn 1 tháng, trong đó 2 bản án bị truy tố cùng bố nuôi Đường "Nhuệ". Ảnh: PH

Trước đó, ngày 18/10, Tòa án nhân dân TP.Thái Bình đã tuyên phạt Tiến "trắng" 1 năm tù về tội "Xâm phạm chỗ ở của công dân". Ở vụ án đó, bố nuôi Tiến là Đường "Nhuệ" cũng lĩnh án 1 năm với cùng tội danh.

Đến ngày 25/10, Tiến "trắng" tiếp tục bị Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình xử phạt 8 năm tù ở vụ "Cố ý gây thương tích".

Trở lại vụ "bảo kê" hỏa táng người chết ở Thái Bình, cơ quan truy tố xác định Đường "Nhuệ" là người khởi xướng, chủ mưu, cầm đầu.

Đường đã lợi dụng danh nghĩa và núp bóng công ty do vợ mình làm giám đốc, tự xưng là Chủ tịch Hiệp hội tang lễ Thái Bình, dùng nhiều thủ đoạn đe dọa, ép buộc 25 chủ cơ sở dịch vụ tang lễ trên địa bàn tỉnh Thái Bình phải tham gia hiệp hội, thực hiện các quy định của hiệp hội do Đường đặt ra. Các đơn vị buộc phải đóng cho Đường 500 nghìn đồng/ca hỏa táng.

Tổng số tiền Đường chiếm đoạt của những người bị hại vào khoảng hơn 2,4 tỷ đồng.

Vai trò của vợ Đường "Nhuệ" trong vụ "bảo kê" hỏa táng

Với vợ Đường, người này bị cáo buộc biết rõ công ty do mình làm giám đốc không kinh doanh, hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ tang lễ, không tạo ra những điều kiện vật chất, tinh thần đối với các dịch vụ tang lễ Thái Bình, không được Công ty Hoàng Long ủy quyền kinh doanh trong lĩnh vực hỏa táng nhưng vẫn ký vào những bản hợp đồng nguyên tắc, quy chế hoạt động của Hiệp hội tang lễ Thái Bình.

Vợ Đường "Nhuệ" được xác định có hành vi giúp sức cho chồng trong từng giai đoạn của vụ "bảo kê" hỏa táng người chết. Ảnh: PH

Dương được xác định 2 lần trực tiếp nhận số tiền hơn 107 triệu đồng là tiền báo ca hỏa táng của các dịch vụ tang lễ từ Phạm Văn Úy, Đỗ Văn Nhật để mang về cho Đường.

Với Tiến "trắng", con nuôi của Đường "Nhuệ" bị cáo buộc biết rõ công ty của bố mẹ nuôi không có chức năng, không đầu tư kinh tế, phương tiện vật chất gì đối với các cơ sở dịch vụ tang lễ Thái Bình.

Trong cuộc họp tại khách sạn Dầu khí Thái Bình, sau khi Nin thông báo việc các dịch vụ tang lễ phải báo ca, nộp 500 nghìn đồng/ca hỏa táng, Tiến đứng dậy giới thiệu là con nuôi của Đường, đọc số điện thoại để các dịch vụ tang lễ biết, có gì gọi Tiến giải quyết.

"Như vậy Tiến tiếp nhận ý chí của Nin trong việc cưỡng ép các chủ cơ sở dịch vụ tang lễ phải nộp tiền cho Đường, cùng Nin tuyên bố để ép buộc những người này" – cáo trạng nêu rõ.

Ngoài ra, Tiến còn đi cùng Đường đến cuộc họp tại quán cà phê ở TP.Thái Bình, tạo số đông để Đường đe dọa các chủ cơ sở dịch vụ tang lễ; đi cùng Đường để chặn xe hỏa táng của dịch vụ Tân Đại – TP.Hải Dương (Hải Dương), từ đó giúp cho Đường ngăn không có các cơ sở dịch vụ tang lễ ngoài tỉnh hoạt động ở Thái Bình, gián tiếp đe dọa các chủ cơ sở dịch vụ tang lễ ở Thái Bình.