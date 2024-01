Liên quan đến thông tin 30.000 chậu cúc mâm xôi ở Đồng Tháp bán không ai mua do Dân Việt phản ánh trước đó, ông Trần Văn Tiếp - Chủ nhiệm Hội quán Tôi yêu màu tím (TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) cho biết, trong 30.000 chậu nói trên, có 15.000 chậu do ông và 6 thành viên trong hội hùn vốn trồng, còn lại 15.000 chậu do các cá nhân khác trong hội trồng theo hình thức riêng lẻ.

Đến chiều ngày 26/1, đối với 15.000 chậu do ông Tiếp và 6 thành viên trong hội hùn vốn trồng, sau khi ông đăng thông tin nhờ giúp đỡ trên mạng xã hội fecebook, nhờ ngành nông nghiệp địa phương kết nối, đã tìm được 1 lô hàng ở TP Cần Thơ và 1 lô hàng ở quận 1, TP.HCM.

Hiện ông Tiếp đang cho người chở 1.000 chậu cúc mâm xôi truyền thống đến bán tại 1 lô hàng ở TP.Cần Thơ và chở 2.000 chậu đến bán tại 1 lô hàng ở quận 1, TP.HCM.

Ngoài ra, ông Tiếp còn nhờ một người bạn tìm giúp 1 lô hàng ở Đà Nẵng. Sau đó, sẽ đưa những chậu cúc mâm xôi truyền thống chưa bán được do 7 thành viên hùn đến Đà Nẵng bán.

Đối với 15.000 chậu do các cá nhân khác trong Hội quán Tôi yêu màu tím trồng theo hình thức riêng lẻ, theo ông Tiếp, hiện vẫn chưa bán được chậu nào và chưa biết cách xử lý như thế nào.

Ông Tiếp nhấn mạnh rằng, năm nay cúc mâm xôi truyền thống của Hội trồng bị "ế". Nguyên nhân cúc nâm xôi truyền thống không bán được là do thị trường đảo ngược so với những năm trước.

"Những năm trước, các thương lái ở miền Bắc vào TP Sa Đéc mua tới mấy trăm nghìn chậu hoa, trong đó có cúc mâm xôi truyền thống. Do vậy, cứ đến thời điểm này, ở hội quán không còn chậu nào hết. Còn năm nay, do suy thói kinh tế, các thương lái không đến mua vì không dám mạo hiểm dẫn đến bị ế hàng" - ông Tiếp nói.

Chủ nhiệm Hội quán Tôi yêu màu tím còn cho biết, đã hạ giá cúc mâm xôi truyền thống xuống giá vốn, với hy vọng bán được bao nhiêu hay bấy nhiêu.

Nếu khách mua sỉ từ 1.000 chậu trở lên thì giá cúc mâm xôi truyền thống là 130.000 đồng/cặp. Nếu mua lẻ là 140.000 đồng/cặp.

Được biết, trước đó, hồi cuối tháng 12/2023, cúc mâm xôi truyền thống ở TP Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp) có giá từ 180.000-190.000 đồng/cặp. Thậm chí một chậu cúc mâm xôi có giá là 200.000 đồng/cặp (mức giá này tương đương với giá cúc mâm xôi truyền thống bán vào dịp Tết Nguyên đán năm 2023).