Trong khi nhiều người dân ở TP. Hà Nội trở về quê hoặc đi du lịch trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 thì nhiều người dân từ các tỉnh, thành đổ về Hà Nội tham quan rất đông.



Tại các cửa ngõ dẫn vào Thủ đô, không chỉ chiều đi luôn trong tình trạng tắc nghẽn mà chiều vào cũng đón một lượng xe cộ rất lớn.

Các điểm tham quan tại Hà Nội như: Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám hay những điểm vui chơi giải trí như: Không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm, Vườn thú Thủ Lệ, Công viên Thiên đường Bảo Sơn... đón lượng khách tăng đột biến.

Tại Vườn thú Hà Nội, chị Nguyễn Thị Sinh (ở Thái Bình) cho biết, tranh thủ dịp nghỉ lễ, chị cùng gia đình lên Hà Nội chơi, đi tham quan một số điểm, di tích. Trong ngày nghỉ lễ 30/4, chị cùng các con ra vườn thú chơi, tham quan, xem các con vật.

Nhiều gia đình cho con nhỏ ra Vườn thú Hà Nội tham quan, vui chơi.

"Thời tiết ngày nghỉ lễ 30/4 dù hơi oi một chút nhưng thấy các con hào hứng đi xem các con vật và vui vẻ nên mọi người trong gia đình tôi cũng chiều theo ý các con", chị Sinh bộc bạch.

Trao đổi với Dân Việt, ông Lê Sĩ Dũng - Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Vườn thú Hà Nội cho biết, kỳ nghỉ lễ năm nay kéo dài 4 ngày nên vườn thú thu hút lượng du khách rất đông.

Trong ngày nghỉ lễ 30/4, vườn thú đón khoảng 50.000 lượt du khách đến tham quan, vui chơi. Còn ngày hôm nay (1/5), dự kiến vườn thú sẽ đón khoảng hơn 30.000 lượt khách.

Du khách xếp hàng chờ mua vé vui chơi tại nhà thuyền trong vườn thú.

"Kỳ nghỉ lễ 30/4 năm ngoái do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 nên chúng tôi chỉ đón khoảng hơn 10.000 lượt khách. Năm nay, mọi thứ trở lại bình thường nên lượng khách đến vườn thú khá đông", ông Dũng thông tin.

Dù lượng khách đến đông nhưng an ninh trật tự tại vườn thú được đảm bảo. Tại các lối ra vào đều có biển báo, biển chỉ dẫn để cho du khách đến tham quan, đi lại. Công an phường, quận cũng được tăng cường để đảm bảo an ninh trật tự tại vườn thú.

Ban quản lý Vườn thú Hà Nội cho biết, giá vé vào cổng hiện nay là 30.000 đồng/vé/người đối với người lớn và 20.000 đồng/vé/người đối với trẻ em; Giờ mở cửa từ 7 giờ đến 18 giờ tất cả các ngày trong tuần.