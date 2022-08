Chia sẻ với Dân Việt về sự vắng mặt của Hồng Đăng trong Thương ngày nắng về khiến nhân vật Đức không thể trở về bên Khánh cũng khiến bản thân Lan Phương cũng rất tiếc nuối. Đến tập cuối phim, nhiều khán giả cảm thấy buồn vì bên cạnh Khánh không có một người đàn ông nào. Lan Phương cho hay: "Tôi cũng buồn cho nhân vật của mình, nhất là khi cô ấy đã khóc rất nhiều và bị hành hạ về mặt tinh thần lẫn thể chất nhưng biết đâu, đó cũng là một khởi đầu mới cho Khánh, cô ấy sẽ có thời gian dành cho bản thân, cho gia đình nhiều hơn và nhiều điều mới mẻ khác".

Nói về khả năng quay trở lại màn ảnh của "Đức Xoăn" Hồng Đăng, Lan Phương từ chối trả lời cụ thể và chỉ cho biết rằng: "Điều này phục thuộc vào nhà sản xuất hay các đạo diễn, còn tôi hoàn toàn không có quyền quyết định hay đưa ra ý kiến về vấn đề này".

Hồng Đăng đã khiến vai Đức Xoăn không thể trở lại với Khánh (Lan Phương). Ảnh: VTV

Chia sẻ với Dân Việt, nghệ sĩ Vân Dung (vai Diễm Loan), bạn diễn của Hồng Đăng (vai Bảo) trong phim Hướng dương ngược nắng, Vân Dung cho biết, chị có quan điểm không bình luận về chuyện của người khác. Với riêng vụ việc của diễn viên Hồng Đăng, nghệ sĩ Vân Dung cho rằng đây là một chuyện buồn, nên chị không muốn khắc sâu thêm câu chuyện. Cuộc sống luôn không biết điều gì sẽ xảy ra nên không thể nói trước điều gì, với bất kỳ ai hay cả bản thân mình.

Đạo diễn Dũng Nghệ - trước đây từng công tác tại VFC, sau đó chuyển sang hoạt động tại tp HCM chia sẻ với Dân Việt về khả năng anh có thể cộng tác với diễn viên đã từng vướng scandal không, anh cho biết: "Tùy thuộc vào mức độ scandal. Với những scandal thông thường trong showbiz thì cũng không ảnh hưởng nhiều đến cơ hội của các diễn viên, thậm chí còn đắt show hơn.

Nhưng một khi đã có dấu hiệu vi phạm pháp luật, thì gần như cánh cửa sẽ khép lại trong một vài năm, vì các nhà sản xuất họ luôn chọn giải pháp an toàn cho dự án của mình".

Nghệ sĩ Hoàng Mập trong một dự án phim do anh sản xuất. Ảnh: NVCC

Chia sẻ về việc có e ngại khi mời các diễn viên đã từng có scandal vào các bộ phim do mình sản xuất, nghệ sĩ Hoàng Mập cho biết: "Việc mời một diễn viên từng có điều tiếng trong quá khứ vào một bộ phim sẽ gây ảnh hưởng rất lớn. Với những hãng sản xuất phim của Nhà nước, việc này có thể khiến bộ phim bị cắt sóng hoặc dừng sản xuất. Đối với những hãng phim tư nhân, ảnh hưởng từ việc này có thể khiến những nhà sản xuất phải thua lỗ, không thể thu về lợi nhuận từ những tác phẩm do mình đầu tư. Do đó, đây là điều cần được cân nhắc kỹ lưỡng với một nhà sản xuất phim".

Cũng theo chia sẻ của nghệ sĩ Hoàng Mập, trong một bộ phim, nếu như có vai diễn của diễn viên không may dính vào những scandal không đáng có là điều rất đáng tiếc. Nếu như bộ phim chưa được bấm máy thì đoàn phim có thể dễ dàng tìm kiếm những diễn viên thay để để sản xuất bộ phim. Tuy nhiên, nếu không may bộ phim đã bấm máy và thực hiện nhiều cảnh quay thì việc phải quay lại sẽ tốn rất nhiều thời gian, chi phí và ảnh hưởng đến tiến độ của toàn bộ ekip.

Về trường hợp sự cố của diễn viên Hồng Đăng, nghệ sĩ Hoàng Mập cho biết: "Bản thân tôi chưa từng có dịp tiếp xúc hay làm việc chung với Hồng Đăng. Tôi chỉ biết anh ấy qua những thông tin, phương tiện truyền thông. Tuy nhiên, cá nhân tôi cho rằng ai cũng có thể mắc phải những sai lầm trong cuộc sống. Chúng ta có thể tha thứ và cho anh ấy cơ hội sửa đổi và làm lại.

Cá nhân tôi cũng sẽ sẵn sàng làm việc với những diễn viên không may vướng vào các scandal không đáng có. Dù vậy, trước khi làm việc, tôi sẽ dành thời gian quan sát và tìm hiểu để biết diễn viên đó có thực sự hối lỗi và muốn thay đổi hay không. Nếu họ đã biết hối lỗi và nhận ra sai lầm của mình, tôi sẵn sàng cho họ cơ hội để tiếp tục sửa sai và phát triển sự nghiệp của mình".

Diễn viên Hồng Đăng được tòa án Tây Ban Nha trả hộ chiếu và về nước vào chiều tối qua (7/8) sau khi vướng cáo buộc hiếp dâm tại đất nước này. Ảnh: YAN

Một số đồng nghiệp khác từng cộng tác với diễn viên Hồng Đăng như đạo diễn Trọng Trinh (phim Cả một đời ân oán, Zippo, mù tạt và em, Mát–xcơ-va mùa thay lá), đạo diễn Bùi Tiến Huy (phim Thương ngày nắng về), đạo diễn Khải Anh phim Tuổi Thanh Xuân), đạo diễn (Vũ Trường Khoa phim Hoa hồng trên ngực trái), diễn viên Hồng Diễm, diễn viên Việt Anh đều từ chối đưa ra ý kiến về khả năng trở lại màn ảnh của Hồng Đăng.

Theo nguồn tin Dân Việt, sau khi được tòa án Tây Ban Nha trả hộ chiếu, Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh đã về nước vào chiều tối qua (7/8).

Ông Tạ Quang Đông - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng xác nhận với báo chí là Hồng Đăng đã về nước an toàn và đã liên lạc với ông để báo cáo việc về nước.

Dân Việt cũng đã liên hệ với phía gia đình nghệ sĩ tuy nhiên họ không muốn chia sẻ điều gì vào thời điểm này. Trong khi đó, phía Nhà hát Kịch Hà Nội khẳng định với Dân Việt là chưa thấy Hồng Đăng liên lạc báo cáo chuyện đã về nước.

Trước đó, phía Tòa án điều tra Palma - nơi điều tra vụ 2 nghệ sĩ Việt Nam bị cáo buộc hiếp dâm cô gái 17 tuổi người Anh trong một khách sạn ở Andratx, đảo Mallorca hồi cuối tháng 6 đã quyết định trả lại hộ chiếu cho Hồ Hoài Anh và Hồng Đăng này vào ngày 3/8 vừa qua.

Theo Ultima Hora, Hồng Đăng từ chối đưa ra lời khai trước tòa sau khi bị bắt vì cáo buộc hiếp dâm trẻ vị thành niên - một thiếu nữ Anh 17 tuổi. Sau đó, nam diễn viên được tại ngoại nhưng bị tịch thu hộ chiếu, cấm rời khỏi Mallorca.