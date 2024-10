Hồng Đào lần đầu bắt tay với Việt Hương thực hiện dự án phim điện ảnh

Poster "Chị dâu" vừa được nhà sản xuất tung ra

Ngày 8/10, dự án phim điện ảnh Chị dâu chính thức công bố hình ảnh đầu tiên cùng sự tham gia của các diễn viên: Việt Hương, Hồng Đào, Lê Khánh… và ngày công chiếu 7/3/2025, vào dịp Quốc tế phụ nữ 8/3.



Những vấn đề về phụ nữ, sự hy sinh của người phụ nữ trong thời hiện đại, tổn thương của nữ giới, sự mạnh mẽ, bản lĩnh của phái nữ… chắc chắn là đề tài của phim điện ảnh từ Đông sang Tây. Chọn đúng Ngày quốc tế Phụ nữ và đào sâu chủ đề nàng dâu, con dâu… gửi đến khán giả là chọn lựa đúng từ nhà sản xuất và phát hành.

Hồng Đào và Việt Hương, Lê Khánh cùng đoàn làm phim. Ảnh: NVCC

Lần đầu tiên, mối quan hệ chị dâu – em chồng được chọn làm đề tài chính cho phim điện ảnh. Trong poster đầu tiên nhà sản xuất vừa tung ra đã có những hình ảnh gây tò mò cho khán giả. Việt Hương chễm chệ trên ghế trong gian chính của căn nhà thể hiện một hình ảnh người phụ nữ quyền lực, cùng đó là bóng lưng một cô gái dường như là em chồng làm hé lộ mối quan hệ chị dâu - em chồng đầy mâu thuẫn, sóng gió.

Poster cũng giúp người xem phần nào cảm nhận được bối cảnh của câu chuyện Chị dâu. Tuyến nhân vật nữ trong Chị dâu là những người phụ nữ vẫn giữ lề thói, gia phong nhưng được đặt để trong đời sống hiện đại với vô vàn áp lực từ cơm áo gạo tiền đến việc giữ trọn vẹn từng tổ ấm nhỏ, thậm chí là trọn vẹn sống với tình yêu, buông bỏ bớt những phiền hà trong cuộc sống của mình…

Sau dự án "Ma Da" với doanh thu 130 tỷ vừa qua, nghệ sĩ Việt Hương tập trung cho bộ phim "Chị dâu"

Chị dâu xoay quanh câu chuyện trong gia đình các chị em với mối quan hệ chị dâu – em chồng thời hiện đại. Chị dâu có cười, có khóc với những tình huống hài hước lẫn bi kịch mà mỗi thân phận nữ trong phim đang phải gánh chịu.

Chính khi thấy được chất liệu này trong một kịch bản phim điện ảnh, nghệ sĩ Việt Hương cùng Hồng Đào đã không ngần ngại bắt tay nhau để cùng tham gia dự án Chị dâu - một dự án phim điện ảnh đánh dấu lần đầu tiên hai nghệ sĩ cùng xuất hiện trên màn ảnh rộng.

Đoàn làm phim "Chị dâu"

Sau dự án Ma Da với doanh thu 130 tỷ vừa qua, nghệ sĩ Việt Hương khá im hơi lặng tiếng và chỉ xuất hiện với những công việc kinh doanh cá nhân. Tuy nhiên, ít ai biết rằng, thời gian qua cũng là giai đoạn chị tập trung cho dự án phim điện ảnh Chị dâu.

Cùng với Việt Hương, trong Chị dâu, nghệ sĩ Hồng Đào cũng có vai diễn rất đặc biệt, một hình ảnh khác với những vai diễn của chị từ trước đến nay. Việt Hương - Hồng Đào trong Chị dâu trở thành một cặp chị dâu em chồng tung hứng với những pha đáp trả hứa hẹn không làm khán giả thất vọng.

Chị dâu vừa đóng máy vào cuối tháng 8, đã hoàn thành hậu kỳ để ra rạp vào 7/3 năm sau. Đây là dự án do Live On sản xuất. Live On từng khai thác thành công hình ảnh và câu chuyện gia đình trong phim điện ảnh "Mẹ chồng" trước đó. Vì thế, với Chị dâu là một dự án đáng chờ đợi trong đầu năm 2025 đặc biệt là dịp Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3.