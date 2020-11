Hồng Diễm trổ tài catwalk điêu luyện, được đàn em thổ lộ tình cảm

Á hậu Hoàng Thùy nhớ lại hình ảnh của bản thân những ngày đầu bước vào làng mẫu. Cô đăng loạt ảnh mới nhất với phong cách cá tính của mình để so sánh: “Thời gian trôi nhanh quá à”, “Sau gần 10 năm, mọi người thấy cô gái thay đổi nhiều không so với thời Next Top?”.