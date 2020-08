Hot girl bị đại gia 45 tuổi gạ tình giá "khủng", chuyện ngoại tình HOT showbiz tuần qua

Mỹ nhân Việt phát ngôn gây "sốt" chuyện ngoại tình

Trong tuần qua, cộng đồng mạng "dậy sóng" vì chuyện người vợ trẻ tố chồng là một nam diễn viên ngoại tình sau khoảng thời gian chưa đầy một năm cả hai về chung một nhà. Sự việc này nhận được không ít những bình luận, quan điểm trái chiều từ đông đảo dân mạng và các nghệ sĩ quan tâm.

Theo siêu mẫu Quỳnh Thư cho biết: "Sáng ra đọc chuyện ly hôn sau 11 tháng đang rất hot mới thấy đàn ông càng nói lời đường mật càng không nên tin. Đàn ông nói 10 chỉ nên nghe 5, nên tin nhất chính là cảm nhận bản thân mình. Thấy quá nhiều cuộc hôn nhân đổ vỡ, bản thân cũng từng bị phản bội nên rất hiểu cảm giác đó".

Người đẹp đưa ra lời khuyên cho những cô gái rằng: "Phụ nữ cha mẹ cho sắc vóc xinh đẹp, có trí tuệ cứ tự kiếm tiền, tự chủ về mọi thứ, đi du lịch cho đã đời…Tận hưởng cuộc sống độc thân như một nữ hoàng đi rồi hãy nghĩ đến chuyện lập gia đình. Mà có cưới thì cũng hãy chọn cho mình một anh chồng tử tế là tiêu chí đầu tiên của Thư đấy! Ai ế buồn chứ tôi thì đang là không".



Ngoài Quỳnh Thư, ca sĩ Bích Phương cũng tỏ thái độ lạc quan, khích lệ phụ nữ trong tình yêu: "Không phải người này thì sẽ là người khác. Mà chẳng có ai nữa cũng không có sao hết. Tự vui vẫn được mà. Vui tươi lên đi nhé các chị em của tôi. Tình yêu cũng chỉ là 1 phần của cuộc sống thôi, nhà bao việc".

Siêu mẫu Hà Anh băn khoăn: "Chẳng lẽ đàn ông Việt Nam đểu thế?".

Từ góc độ khác, siêu mẫu Hà Anh khiến nhiều người suy ngẫm xoay quanh chuyện ngoại tình bằng câu hỏi gây "sốc": "Chẳng lẽ đàn ông Việt Nam đểu thế?". Người đẹp lấy chồng ngoại quốc này thẳng thắn đưa ra quan điểm: "Tôi nghĩ cuộc ngoại tình có nhiều lý do. Lý do cụ thể thế nào thì mỗi người một cảnh nhưng tôi thì tôi đổ cho sự không rõ ràng - không sòng phẳng và không bao giờ chịu nhận trách nhiệm cho hành động mình trong tính cách người Việt chúng ta. Và chung quy ra, lý do lớn nhất là cái tội cứ ham ép nhau dựng vợ gả chồng sớm".

Nữ MC bị bạn trai đòi trả 200 triệu để "đền bù thanh xuân"

Cát Tường lại khiến nhiều người hâm mộ ngỡ ngàng khi tiết lộ chuyện cô từng bị bạn trai... "đòi quà" 200 triệu đồng sau khi chia tay. "Đến một ngày đẹp trời, chúng tôi chia tay và anh ta muốn thỏa thuận với tôi. Anh ta nói: "Được, chia tay thì chia tay, muốn tôi đi thì tôi đi. Tuy nhiên, tôi đến với em tôi cũng có công việc, có mọi thứ. Từ lúc quen em, tôi bỏ hết công việc để chăm sóc, lo lắng cho em. Nhờ có tôi mà em có ngày hôm nay. Tôi cũng đã bỏ tuổi thanh xuân của mình để phục vụ em. Bây giờ tôi bước ra đi tay không thì không được. Do đó, em trả tôi 200 triệu là công sức tôi chăm sóc em bấy lâu nay", Cát Tường kể.

Trước hành động đòi tiền "đền bù thanh xuân" trắng trợn của bạn trai, MC Cát Tường không khỏi ngỡ ngàng.

"Hot girl thị phi" bị đại gia 45 tuổi gạ tình giá "khủng"

Ồn ào tuần qua không thể không nhắc đến sự việc Ngân 98 công khai loạt tin nhắn của một người đàn ông gạ gẫm cô "đi chơi riêng" với một đại gia 45 tuổi. Theo đó, người đàn ông này đã thay mặt vị đại gia có địa vị đưa ra lời "chào mời" khá hấp dẫn dành cho bạn gái Lương Bằng Quang. Cụ thể, vị đại gia 45 tuổi muốn mời Ngân 98 đi chơi 3 ngày, du lịch ở đâu tuỳ cô chọn miễn là trong nước.

Đề cập đến mức giá "hot girl thị phi" sẽ nhận được khi đồng ý "đi chơi riêng" cùng đại gia tất nhiên "không phải dạng vừa". Theo người đàn ông này, Ngân 98 chỉ cần ra giá và nhắn tin số tài khoản là "người ta" sẽ chuyển tiền trước cho một nửa. Sau khi gặp mặt, cô sẽ nhận được số tiền còn lại.

Ngân 98 công khai loạt tin nhắn của một người đàn ông gạ gẫm cô "đi chơi riêng" với một đại gia 45 tuổi.

Trước lời mời gọi khiếm nhã "đi chơi riêng" nhận tiền "bằng vài năm đi biểu diễn", Ngân 98 đã chụp màn hình đoạn tin nhắn và đăng tải trên trang cá nhân. Đi kèm với hình ảnh trên, bạn gái Lương Bằng Quang chia sẻ: "Covid em cũng khó khăn thật nhưng thôi em quyết không chơi đâu. Ngày nào cũng bị gọi mời thế này đó, chịu chơi là giờ giàu rồi. Tiền đôi khi cũng thật dễ có nhưng sao mình ngu thế nhỉ".

Việc thẳng thắn từ chối lời mời gọi của đại gia từ Ngân 98 nhận được sự đồng tình của đông đảo cư dân mạng. Tuy nhiên, cô cũng bị không ít người cho là đăng bài "câu view" hậu ồn ào bị phạt vì "mặc như không" đi biểu diễn ở quán bar tại Hà Nội.