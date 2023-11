"Hotgirl" ở Bắc Ninh xây nhà như chuồng cọp để bán ma túy

Ngày 18/11, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết Công an TP.Từ Sơn phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bắc Ninh vừa triệt xóa thành công tụ điểm mua bán trái phép chất ma túy gây nhức nhối tại địa bàn, bắt giữ 2 "nữ quái".

Trước đó, vào 12h ngày 17/11, tại nhà Nguyễn Thị Khuyên (56 tuổi, ở khu phố chùa Dận, phường Đình Bảng, TP.Từ Sơn), Công an TP.Từ Sơn phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh phá chuyên án, bắt quả tang Lưu Thị Ánh Tuyết ( 25 tuổi, ở phường Thị Cầu, TP.Bắc Ninh) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Đối tượng Lưu Thị Ánh Tuyết. Ảnh: CA Bắc Ninh.

Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 8 gói nhỏ heroin, 2 túi ma túy đá, 50 viên ma túy ngựa và 400 nghìn đồng.

Theo hồ sơ vụ việc, Khuyên là đối tượng nghiện ma túy và đã có 2 tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy. Để đối phó với lực lượng công an, Khuyên lắp đặt hệ thống camera quanh nhà, gia cố cửa chắc chắn với nhiều thanh chắn như chuồng cọp. Khi bị lực lượng công an bắt giữ, Khuyên và Tuyết đã chống trả và ra sức tẩu tán tang vật.

Khi bị công an phát hiện, Khuyên và Tuyết lập tức "tẩu tán" ma túy. Ảnh: CA Bắc Ninh.

Nhà chức trách cho biết đây là điểm mua bán trái phép chất ma túy phức tạp gây mất an ninh trật tự tại địa bàn. Do đó, Công an TP.Từ Sơn đã xây dựng phương án triệt phá kỹ lưỡng, đảm bảo tuyệt đối an toàn và thu giữ toàn bộ tang vật vụ án.