Sáng ngày 14/7, HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VIII, nhiệm kỳ 2021- 2026, tổ chức kỳ họp lần thứ 4 để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và xem xét, thảo luận thông qua nhiều nghị quyết liên quan đến cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội.

Sáng ngày 14/7, HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VIII, nhiệm kỳ 2021- 2026, tổ chức kỳ họp lần thứ 4. Tại kỳ họp này nghị quyết về mức thu học phí năm học 2022-2023 chưa được đưa ra xem xét, quyết nghị thông qua như dự kiến. Ảnh: CTV.

Khác với dự kiến ban đầu, tại kỳ họp này, nghị quyết về mức thu học phí các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập đối với chương trình đại trà trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế chưa được đưa ra bàn thảo, xem xét, quyết nghị thông qua.

Lý giải về việc này, một lãnh đạo HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, do Thường vụ Quốc hội có chủ trương lấy ý kiến về việc có miễn giảm học phí hay không nên HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế chưa thể đem ra xem xét quyết nghị về mức thu học phí.

Theo vị lãnh đạo này, hiện HĐND tỉnh đang chờ Bộ GDĐT xin ý kiến chủ trương của Thường vụ Quốc hội về vấn đề học phí. Sau khi có chủ trương, phương án cụ thể từ Trung ương thì HĐND tỉnh sẽ thực hiện. Nghị quyết về mức thu học phí các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập đối với chương trình đại trà trên địa bàn vẫn phải được triển khai vào trước thời điểm năm học mới bắt đầu nên sẽ được xem xét thông qua trong kỳ họp tới.

Như tin đã đưa, trước đó, vào chiều 5/7, Thường trực HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức tổ chức họp báo để thông báo nội dung kỳ họp lần thứ 4 HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại buổi họp báo, bà Nguyễn Thị Ái Vân- Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, kỳ họp lần thứ 4 HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế dự kiến sẽ thông qua 25 nghị quyết, trong đó có nghị quyết quy định mức thu học phí của các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập đối với chương trình đại trà trên địa bàn tỉnh năm học 2022-2023.

Bà Nguyễn Thị Ái Vân cho hay, mức thu học phí năm học 2022-2023 quy định tại nghị quyết dự kiến được thông qua tại kỳ họp sẽ tăng cao khoảng gấp đôi so với năm học 2021-2022. Theo bà Vân, việc học phí tăng gấp đôi không phải do HĐND tỉnh mà do Bộ GDĐT quy định và mức thu học phí của tỉnh Thừa Thiên Huế là ở mức thấp nhất theo quy định của ngành giáo dục.

Tại buổi họp báo vào ngày 5/7, bà Nguyễn Thị Ái Vân- Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, nghị quyết về mức thu học phí năm học 2022-2023 dự kiến được thông qua tại kỳ họp lần thứ 4 sẽ tăng cao khoảng gấp đôi so với năm học 2021-2022. Ảnh: Ngọc Minh.

Năm học 2021-2022, nhằm chia sẻ với những khó khăn của người dân trước ảnh hưởng của dịch bệnh, Thừa Thiên Huế giữ nguyên mức thu học phí của các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập đối với chương trình đại trà trên địa bàn tỉnh bằng mức thu học phí năm học 2020-2021.

Cụ thể, đối với các phường thuộc TP.Huế, học sinh mầm non học bán trú có mức đóng học phí 166.000 đồng/học sinh/tháng, không bán trú 110.000 đồng/tháng; học sinh THCS 86.000 đồng/tháng; học sinh THCS có học nghề 105.000 đồng/tháng; học sinh THPT 90.000 đồng/tháng.

Đối với các phường thuộc thị xã Hương Thủy và thị xã Hương Trà, học sinh mầm non học bán trú có mức đóng học phí 106.000 đồng/học sinh/tháng, không bán trú 79.000 đồng/tháng; học sinh THCS 66.000 đồng/tháng; học sinh THCS có học nghề 80.000 đồng/tháng; học sinh THPT 72.000 đồng/tháng.

Đối với học sinh vùng nông thôn, học phí của học sinh mầm non các thị trấn đồng bằng học bán trú là 79.000 đồng/tháng, không bán trú 59.000 đồng/tháng; học sinh THCS 50.000 đồng/tháng; học sinh THCS có học nghề 65.000 đồng/tháng; học sinh THPT 57.000 đồng/tháng. Đối với các xã đồng bằng, học sinh mầm non bán trú 51.000 đồng/tháng, không bán trú 39.000 đồng/tháng; học sinh THCS 32.000 đồng/tháng; học sinh THCS có học nghề 45.000 đồng/tháng; học sinh THPT 42.000 đồng/tháng.

Ở khu vực miền núi, học phí của học sinh mầm non các thị trấn miền núi học bán trú là 26.000 đồng/tháng, không bán trú 19.000 đồng/tháng; học sinh THCS là 16.000 đồng/tháng; học sinh THCS có học nghề 30.000 đồng/tháng; học sinh THPT 21.000 đồng/tháng.

Đối với các xã miền núi, học sinh mầm non có bán trú là 13.000 đồng/tháng, không bán trú 11.000 đồng/tháng; học sinh THCS 9.000 đồng/tháng; học sinh THCS có học nghề 15.000 đồng/tháng; học sinh THPT 14.000 đồng/tháng.

Học sinh các xã, phường mới sáp nhập vào TP.Huế được giữ nguyên mức đóng học phí như năm học 2020-2021. Mức thu học phí năm học 2020-2021 của tỉnh Thừa Thiên Huế không tăng so với nhiều năm học trước đó.