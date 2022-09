"Thor: Love and Thunder" phát hành gần đây trên Disney + chính thức xác nhận vị trí của bộ phim trong dòng thời gian của Marvel Cinematic Universe - Vũ trụ điện ảnh Marvel. Khi MCU bắt đầu vào năm 2008 với sự ra mắt của "Iron Man" thì kế hoạch của Kevin Feige cho loạt sản phẩm là rõ ràng và có tham vọng. Ông chủ Marvel Studios muốn tạo ra một vũ trụ liên kết gồm các bộ phim có tính liên tục và các nhân vật tương tự như Marvel Comics.

Kế hoạch đã thành công vang dội và bộ phim đan xen nhiều nhân vật khác nhau đầu tiên của MCU, "The Avengers" vẫn giữ một vị trí trong danh sách các phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại. Thời gian trôi qua, thành công của MCU vẫn tiếp nối khi loạt phim mở rộng ra ngoài phạm vi ban đầu của "The Avengers", khiến kế hoạch của Feige phức tạp thêm về tính liên tục của vũ trụ.

"Thor: Love and Thunder" ở vị trí nào trong vũ trụ điện ảnh Marvel? (Ảnh: IT).

Trong phần Infinity Saga, dòng thời gian của MCU khá đơn giản. Với một số ngoại lệ như "Captain America: The First Avenger", các bộ phim được phát hành theo trình tự thời gian, vì vậy những người xem phim MCU không cần cập nhật các kiến thức bên ngoài. Tuy nhiên, trong giai đoạn bốn sắp tới thì không phải như vậy. Do sự chậm trễ trong sản xuất do đại dịch Covid-19 gây ra và do số lượng phim và chương trình truyền hình trong MCU quá lớn, các dự án giai đoạn bốn đang bị phát hành không theo thứ tự và người hâm mộ MCU phải xem lại thứ tự dòng thời gian của Disney + để có thể theo dõi các tình tiết trong vũ trụ điện ảnh. Bộ phim mới nhất cũng không ngoại lệ, với các tham chiếu cụ thể trong"Thor: Love and Thunder" khiến không rõ nó được đặt ở vị trí thời gian bao lâu sau "Avengers: Endgame".

"Thor: Love and Thunder" ở vị trí nào trong vũ trụ điện ảnh Marvel?

Giờ đây, vị trí của "Thor: Love and Thunder" trong dòng thời gian MCU đã chính thức được xác nhận. Phần mới nhất của Thor được phát hành trên Disney + vào ngày 8/9/2022, như một phần của Disney +, thiết lập vị trí chính thức của nó trong dòng thời gian. Bộ phim rơi vào cuối dòng thời gian sau "She-Hulk: Attorney at Law" hiện vẫn đang phát hàng tuần vào thứ năm trên Disney +.

Vị trí của "Thor: Love and Thunder" có sai sót? (Ảnh: IT).

Trong khi "Thor: Love and Thunder" được bổ sung xác nhận thứ tự với trình tự thời gian của nhượng quyền thương mại thì một số người hâm mộ đã nhận thấy các vấn đề lớn với dòng thời gian chính thức của MCU. Cụ thể, vị trí của "Thor: Love and Thunder" ngụ ý rằng, bộ phim diễn ra vào cuối năm 2025 nhưng việc Thor nói đến Jane và cuộc chia tay của anh ấy trước "Captain America: Civil War" gợi ý về việc "Thor: Love and Thunder" phải xảy ra trong năm 2024. Có vẻ như vị trí của "Thor: Love and Thunder" trong dòng thời gian là sai.

Đây không phải là lần đầu tiên những sai sót của dòng thời gian Disney + xuất hiện. Trước đây, Disney + đã thay đổi thứ tự của "Black Widow" và "Black Panther" sau khi người xem nhận thấy rằng "Black Widow" xảy ra trước một tuần. Ngoài ra, "She-Hulk: Attorney at Law" còn gây nhầm lẫn dòng thời gian với các mối liên hệ với "Shang-Chi và Truyền thuyết về Mười chiếc vòng". Giai đoạn bốn dường như có ý định phá vỡ kế hoạch ban đầu của Feige về tính liên tục của MCU và vị trí dòng thời gian khó hiểu của "Thor: Love and Thunder" cho thấy rằng vấn đề này vẫn còn tồn tại.