Hưng Yên: Giải bài toán thu hút nông dân vào tổ chức Hội

Bà Trần Thị Tuyết Hương – Chủ tịch Hội ND tỉnh Hưng Yên cho biết: Hội ND tỉnh Hưng Yên xác định Quỹ HTND là nguồn lực quan trọng hỗ trợ, giúp đỡ hội viên nông dân xây dựng và nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế. Trong 10 năm qua, các cấp Hội ND trong tỉnh đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cùng cấp, đồng thời chỉ đạo tuyên truyền vận động, xây dựng nguồn vốn. 10 năm qua, nguồn vốn Quỹ HTND các cấp trong tỉnh Hưng Yên đã tăng trưởng vượt bậc so với trước khi thực hiện đề án, nâng tổng nguồn vốn Quỹ HTND các cấp Hội tỉnh Hưng Yên đang quản lý cho vay là hơn 79,9 tỷ đồng.



Nhiều hội viên nông dân huyện Khoái Châu được Hội ND hỗ trợ vốn vay đầu tư nuôi gà Đông Tảo. Ảnh: Thu Hà

Theo bà Hương: Thực hiện đề án đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ HTND, thông qua nguồn vốn quỹ đã góp phần củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của các cấp Hội. Các cấp Hội đã đa dạng hoá các hình thức tập hợp hội viên, thu hút ngày càng đông đảo nông dân tham gia tổ chức Hội; phát triển và nâng cao cả về số lượng, chất lượng hội viên. Cụ thể trong 10 năm qua, các cấp Hội đã thu hút thêm được 51.186 hội viên mới...

Đáng chú ý, các cấp Hội trong tỉnh đã tích cực tham mưu với các cấp ủy cùng cấp giới thiệu 1.502 hội viên nông dân để tổ chức Đảng ở cơ sở xem xét, kết nạp. Hàng năm số cơ sở Hội vững mạnh đạt 92%, khá 8%; chi hội vững mạnh đạt 88%, khá 12%, không có cơ sở Hội trung bình và yếu.

Thông qua các hoạt động Hội, đội ngũ cán bộ Hội đã có sự trưởng thành, sau Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở đã có 124/154 (80,5%) Chủ tịch Hội ND cơ sở; 22/155 (14,19%) Phó Chủ tịch Hội ND cơ sở tham gia cấp uỷ. 629 cán bộ Hội ND các cấp tham gia đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2016 – 2021. 10/10 lãnh đạo chủ chốt Hội ND cấp huyện tham gia cấp ủy; 2/10 đồng chí Chủ tịch Hội ND cấp huyện được bầu ủy viên Ban Thường vụ cấp huyện.

Từ hoạt động của Quỹ HTND các cấp trong tỉnh, việc tổ chức các phong trào nông dân đã có nhiều đổi mới và được triển khai có hiệu quả đặc biệt là phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Đa số các hộ được vay vốn đã đăng ký phấn đấu và đạt danh hiệu hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh và cấp Trung ương. Hàng năm, có trên 90.000 hộ nông dân đăng ký hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, có trên 77.757 hộ được công nhận đạt tiêu chuẩn hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp.