Nông dân nắm vững kỹ thuật trồng thanh long chất lượng cao

Cũng theo ông Nguyễn Phú Hoàng, gần đây nhất là Hội thảo “Ngày công nghệ trái cây sáng tạo” trên địa bàn tỉnh Bình Thuận do Ban Đối ngoại và Hợp tác quốc tế - Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Hội Nông dân tỉnh Bình Thuận tổ chức.

Chương trình có sự tham dự của nhiều chuyên gia trong nước và quốc tế, doanh nghiệp, cùng 100 nông dân trồng thanh long trong tỉnh.

Huyện Hàm Thuận Nam được mệnh danh là thủ phủ cây thanh long ở Bình Thuận: Ảnh: HTN

Hội thảo nằm trong Dự án “Tăng cường chất lượng trái cây tại Việt Nam” do Uỷ ban Y tế Hà Lan - Việt Nam viện trợ cho Trung ương Hội Nông dân Việt Nam triển khai tại 4 tỉnh: Đồng Tháp, Bến Tre, Long An và Bình Thuận.

Cũng theo ông Nguyễn Phú Hoàng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bình Thuận, các cơ quan trên đã chọn trái thanh long Bình Thuận làm chủ lực.

Theo Ban tổ chức, sau gần 1 năm triển khai, Ban Quản lý dự án đã chọn 5 nông dân trồng thanh long ở Bình Thuận để xây dựng mô hình trình diễn về sử dụng phân bón, bảo vệ thực vật và tưới tiêu.

Bên cạnh đó là thu thập thông tin nông hộ tại 100 hộ nông dân để thực hiện lắp đặt, vận hành thiết bị kiểm nghiệm đất. Đặc biệt là đào tạo tăng cường năng lực cho cán bộ Hội Nông dân, tập huấn cho nông dân nâng nắm vững kỹ thuật, nâng cao chất lượng trái thanh long.

Tại buổi hội thảo trên, các chuyên gia tư vấn của đã giới thiệu về dự án, trao đổi cải thiện chất lượng trái cây nhiệt đới Việt Nam, các yêu cầu và xu hướng thị trường quốc tế.

Theo Ban tổ chức, trong những năm qua, tình hình sản xuất thanh long trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đã có những bước phát triển mới.

Nhiều chuyên gia và doanh nghiệp cho rằng, cây thanh long đã trở thành cây chủ lực, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho nông dân, tạo công ăn việc làm cho hàng vạn hộ nông dân sản xuất.

Các doanh nghiệp, cơ sở sơ chế, đóng gói, kinh doanh thanh long trên địa bàn tỉnh Bình Thuận xem thanh long là sản phẩm xuất khẩu chủ lực, quan trọng, làm thay đổi bộ mặt nông thôn, đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế của tỉnh Bình Thuận.

Tuy nhiên, thời gian qua thị trường tiêu thụ thanh long còn bấp bênh, chưa bền vững và chủ yếu phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc cả về xuất khẩu chính ngạch lẫn buôn bán biên mậu nên gặp nhiều rủi ro, nhất là mỗi khi thị trường này có biến động, giảm nhập hàng dẫn đến trái thanh long bị tồn đọng, giá cả hạ thấp, nông dân thua lỗ.

Tại hội thảo trên, các đại biểu đã được nghe chuyên gia trong và nước ngoài truyền đạt những kinh nghiệm trong việc nâng cao chất lượng trái cây Việt Nam, định hướng phát triển cây thanh long tại tỉnh Bình Thuận.

Nhiều ý kiến của các chuyên gia cũng nhấn mạnh vào kết quả ứng dụng đèn Led 5W chuyên dụng trong sản xuất cây thanh long, giảm chi phí; định hướng phát triển cây thanh long, lợi ích của xét nghiệm, phân tích đất, bón phân; quản lý nguồn nước, thoát nước, tưới tiêu…

Ông Nguyễn Phú Hoàng – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bình Thuận. Ảnh: Văn Năm

Theo ông Nguyễn Phú Hoàng – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bình Thuận, yêu cầu của thị trường hiện nay về chất lượng hàng hóa nông sản và an toàn thực phẩm ngày càng cao. Do vậy, để nâng cao giá trị sản phẩm thanh long Bình Thuận, tăng thu nhập của nông dân, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm thanh long Bình Thuận, việc phát triển sản xuất thanh long theo hướng an toàn, ứng dụng công nghệ cao là hướng đi tất yếu, bền vững…

Giúp nông dân trồng thanh long giảm chi phí đầu tư

Theo khảo sát của Dân Việt, nhiều nông dân trồng thanh long ở huyện Hàm Thuận Bắc thời gian qua đã được cán bộ Hội Nông dân từ tỉnh đến huyện thường xuống tận vườn, tích cực triển khai nhiều giải pháp giúp nông dân trồng thanh long chất lượng cao.

Thanh long Bình Thuận nổi tiếng ngon, được người tiêu dùng ưa chuộng. Ảnh: HTN

Trao đổi với Dân Việt, nông dân Cao Hoàng đang trồng hơn 2ha thanh long ở huyện Hàm Thuận Nam khẳng định: “Nhờ áp dụng những kỹ thuật theo hướng dẫn của cán bộ Hội nông dân tỉnh Bình Thuận nên chi phí cho sản xuất thanh long của gia đình trong năm qua giảm đi thấy rõ. Nhất là chi phí điện, nước và phân bón…”.

Theo Hội Nông dân tỉnh Bình Thuận, việc ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sản phẩm nông nghiệp nói chung và cây thanh long nói riêng luôn được cấp Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Bình Thuận tích cực chủ động, phối hợp và trực tiếp triển khai thực hiện.

“Hàng nghìn hộ nông dân trồng thanh long được tư vấn, hỗ trợ, được giúp đỡ về vốn, giống, khoa học kỹ thuật, công nghệ mới, dạy nghề… Việc này đã tạo điều kiện cho các hộ nông dân từng bước nâng cao nhận thức tiết kiệm, chi phí sản xuất, bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp…”, ông Nguyễn Phú Hoàng nhấn mạnh.