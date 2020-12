Lệ Quyên thoải mái với cuộc sống tự do hậu ly hôn: “Không có ai sinh ra đã là ngôi sao hay thiên tài. Thành quả có được là sự nỗ lực, bản lĩnh, tài năng, nhân cách, cộng chút may mắn, thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Tính cách tạo nên số phận, đừng quên! Chẳng có ai bước giúp bạn. Bởi vậy, cứ vững vàng từng bước mà đi thì sẽ chẳng bao giờ sợ thử thách nào cả. Độc lập – tự do – hạnh phúc!”.