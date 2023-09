Hướng trọng tâm hoạt động Hội Nông dân về cơ sở vì lợi ích nông dân

Hỗ trợ nông dân Vĩnh Long phát triển du lịch nông nghiệp

Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Vĩnh Long lần thứ IX (nhiệm kỳ 2023 - 2028) có chủ đề "Dân chủ- Đoàn kết- Đổi mới- Hợp tác- Phát triển". Đồng chí Bùi Văn Nghiêm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long; đồng chí Cao Xuân Thu Vân - Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam dự và chỉ đạo đại hội.

Báo cáo chính trị trình bày tại đại hội nêu rõ, trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, Hội Nông dân tỉnh Vĩnh Long đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, thực hiện đạt và vượt 15/15 chỉ tiêu nghị quyết đại hội đề ra.

Phó Chủ tịch Ban Chấp hành T.Ư Hội NDVN Nguyễn Xuân Định tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Hội ND tỉnh Long An. Ảnh: T.B

Hội Nông dân tỉnh Vĩnh Long tổ chức tốt các hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân trong toàn tỉnh. Nội dung, phương thức hoạt động của Hội có đổi mới, công tác chỉ đạo, điều hành của Ban Chấp hành Hội các cấp chuyển biến tốt, sát thực tế, mang lại hiệu quả tích cực.

Trong nhiệm kỳ qua, các cấp Hội ND tỉnh Vĩnh Long đã kết nạp mới 32.493 hội viên, đạt 131%, nâng tổng số lên 176.722 hội viên; có 185 cơ sở, 947 chi hội, 4.279 tổ hội. Trong nhiệm kỳ, Hội ND tỉnh Vĩnh Long có gần 673.000 lượt hộ đăng ký thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, qua bình xét có gần 436.000 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Cao Xuân Thu Vân ghi nhận và biểu dương những kết quả, thành tích trong công tác Hội và phong trào nông dân mà Hội ND tỉnh Vĩnh Long đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Theo đồng chí Cao Xuân Thu Vân, trong những năm qua, Vĩnh Long có bước chuyển mình vươn lên mạnh mẽ từ nội lực, khơi dậy nhiều tiềm năng, lợi thế cho phát triển kinh tế - xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác Hội và phong trào nông dân ngày càng phát triển, đời sống của nông dân không ngừng được nâng lên.

Nhằm phát huy những kết quả đạt được, tại đại hội đồng chí Cao Xuân Thu Vân đã gợi mở thêm 6 nhiệm vụ trọng tâm để các cấp Hội ND tỉnh Vĩnh Long tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ mới. Bên cạnh đó, Hội ND tỉnh Vĩnh Long cần phải phối hợp với Sở VHTTDL, Sở NNPTNT phát triển du lịch nông nghiệp, làm sao để khách đến Vĩnh Long thưởng thức được khoai lang, bưởi Năm Roi vốn là thế mạnh của tỉnh, mà không có địa phương nào có được. Ngoài ra, Hội ND tìm các giải pháp nâng cao Quỹ HTND từ nguồn vốn ngoài ngân sách, bởi nguồn quỹ này hiện không cao so với các địa phương khác trong vùng.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Bùi Văn Nghiêm đánh giá cao việc Hội ND tỉnh có nhiều đổi mới nội dung và phương thức hoạt động trong nhiệm kỳ qua. Công tác Hội và phong trào nông dân đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, thực hiện tốt vai trò là "trung tâm và nòng cốt cho phong trào nông dân và xây dựng nông thôn mới", góp phần đưa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và nghị quyết của Tỉnh ủy đến với nông dân.

Bí thư Tỉnh uỷ Vĩnh Long đề nghị, trong nhiệm kỳ mới, các cấp Hội ND trong tỉnh cần tích cực xây dựng và củng cố tổ chức nhằm đáp ứng yêu cầu vận động nông dân trong tình hình mới, là cầu nối tin cậy giữa Đảng, chính quyền với giai cấp nông dân; làm tốt vai trò đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp của nông dân; đủ sức tham mưu, đề xuất triển khai thực hiện các chính sách phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Phát huy vai trò trung tâm và nòng cốt của Hội Nông dân

Đại hội đại biểu Hội ND tỉnh Long An lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028 có sự tham dự của 282 đại biểu đại diện cho trên 176.500 hội viên trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Được - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An và đồng chí Nguyễn Xuân Định - Phó Chủ tịch Ban Chấp hành T.Ư Hội NDVN dự và chỉ đạo đại hội.

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân Định, đồng chí Nguyễn Văn Được đã ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả đã đạt trong công tác Hội và phong nông dân của Hội ND tỉnh Long An nhiệm kỳ qua. Đồng chí Nguyễn Xuân Định đề nghị trong nhiệm kỳ mới, các cấp Hội ND tỉnh Long An tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động. Đồng thời, tập trung tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong nông dân với những nội dung cụ thể, bám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Các cấp Hội ND tỉnh Long An cần phát huy vai trò trung tâm và nòng cốt cho phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới…

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Hội ND tỉnh Long An lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028, Bí thư Tỉnh uỷ Long An yêu cầu, các cấp Hội ND trong tỉnh phát động mạnh mẽ và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, trọng tâm là phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới. Hội ND tỉnh Long An cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội, làm cầu nối tin cậy giữa Đảng, Nhà nước với giai cấp nông dân; hướng trọng tâm hoạt động về cơ sở vì lợi ích của hội viên, nông dân.