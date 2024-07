Huy động hơn 1.200 tỷ đồng từ cổ đông, Dabaco sẽ dùng để làm gì?

Bán 80 triệu cổ phiếu, Dabaco dự kiến thu hơn 1.200 tỷ đồng

Tập đoàn Dabaco (mã cổ phiếu DBC) cho biết, ngày 16/7 tới đây, Công ty sẽ chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu tỷ lệ 3:1, tương ứng cổ đông sở hữu 3 cổ phiếu được quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới với giá 15.000 đồng/cổ phiếu.

Với vốn điều lệ hiện tại đang 2.420 tỷ đồng, ước tính Dabaco Việt Nam sẽ chào bán thêm 80.667.286 cổ phiếu để huy động hơn 1.210 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này sẽ được sử dụng để đầu tư vào Công ty TNHH Dầu thực vật Dabaco, xây dựng nhà máy ép và tinh luyện dầu đậu nành. Dự án có tổng mức đầu tư 1.330 tỷ đồng, trong đó 795 tỷ đồng dành cho thiết bị và tài sản cố định, 535 tỷ đồng còn lại là vốn lưu động.

Dabaco Việt Nam cho biết thời gian đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu từ ngày 24/7 đến ngày 15/8.

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý I/2024, Dabaco Việt Nam ghi nhận doanh thu đạt 3.252,59 tỷ đồng, tăng 40,6% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế ghi nhận lãi 72,61 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 320,7 tỷ đồng, tức tăng thêm 393,31 tỷ đồng.

Trong đó, đáng chú ý Dabaco Việt Nam không còn kinh doanh dưới giá vốn dẫn tới lợi nhuận gộp dương 348,84 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 70,47 tỷ đồng, tức tăng thêm 419,3 tỷ đồng.

Dabaco Việt Nam cho biết thêm, trong quý I/2024 giá thịt lợn tăng dần trở lại do nguồn cung giảm vì dịch bệnh, do đó kết quả sản xuất kinh doanh của các công ty chăn nuôi thuộc Dabaco Việt Nam có sự tăng trưởng hơn so với cùng kỳ.

Dabaco đã có sự chuẩn bị trước về nguồn cung lợn khi đẩy mạnh tái đàn, sớm hơn phần lớn đối thủ trên thị trường. Đặc biệt, năm ngoái, Tập đoàn Dabaco đã nhập thêm về 10.000 con lợn giống để tái đàn ngay từ những tháng đầu năm nay và thu lợi lớn.

Ông Nguyễn Như So - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Dabaco cũng cho biết, năng suất đàn lợn của tập đoàn hiện đang ở mức tốt nhất lịch sử hoạt động của doanh nghiệp.

Trong năm 2024, Dabaco Việt Nam lên kế hoạch doanh thu 25.380 tỷ đồng, tăng 14,4% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế dự kiến 729,8 tỷ đồng, tăng 28,19 lần so với thực hiện trong năm 2023.

Như vậy, kết thúc quý đầu năm 2024, Dabaco Việt Nam đã hoàn thành 9,9% so với kế hoạch lãi 729,8 tỷ đồng trong năm 2024.

Trong bối cảnh dịch tả lợn châu Phi vẫn diễn biến phức tạp và nguồn cung lợn dự kiến thiếu hụt đến nửa đầu năm 2025, giá lợn hơi dự báo có thể đạt 75.000 đồng/kg, tạo điều kiện thúc đẩy kết quả kinh doanh của Tập đoàn Dabaco tới đây.

Dabaco được hưởng lợi từ giá lợn và quy mô chăn nuôi gia tăng. Đầu năm 2024, giá thịt lợn khoảng 50.000 đồng/kg, nhưng hiện đạt 66.000 - 70.000 đồng/kg.

Trong khi đó, Dabaco đã đầu tư tăng công suất với các dự án trang trại chăn nuôi quy mô lớn như dự án chăn nuôi ở Thanh Hoá có công suất 5.600 lợn nái, 77.400 lợn thương phẩm mỗi năm; dự án lợn giống ở Phú Thọ - giai đoạn 3 có công suất 4.800 lợn nái, hơn 70.000 lợn thương phẩm mỗi năm.

Nắm bắt giá lợn hơi cao, Dabaco còn đang có lợi thế nữa là quỹ ngoại đẩy mạnh góp vốn. Ngoài Chủ tịch HĐQT Nguyễn Như So, quỹ ngoại Phần Lan PYN Elite đang nắm giữ lượng cổ phiếu DBC lớn khi liên tục mua vào thời gian qua. Ngày 22/5, PYN Elite mua vào 2 triệu cổ phiếu DBC, qua đó nâng tỷ lệ sở hữu tại Dabaco từ 4,96% lên 5,79% (tương ứng 14 triệu cổ phiếu).

Sau khi trở thành cổ đông lớn, quỹ ngoại này tiếp tục gia tăng sở hữu thông qua một số giao dịch khớp lệnh/thỏa thuận. Đến ngày 18/6, tỷ lệ sở hữu của PYN Elite tại Dabaco đã tăng lên mức 8,15%, tương ứng 19,73 triệu cổ phiếu.

Dabaco là tập đoàn hoạt động đa ngành nghề, trong đó lĩnh vực chính là sản xuất thức ăn chăn nuôi, giống gia súc, gia cầm và chế biến thực phẩm. Bên cạnh đó, Dabaco còn tham gia vào lĩnh vực đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp, khu đô thị và kinh doanh bất động sản.

Chứng khoán BIDV (BSC) nhận định, tỷ suất lợi nhuận gộp của DBC sẽ cải thiện từ mức -4% (năm 2023) lên 12,4%/12,7% (năm 2024/2025) do giá lợn hơi kỳ vọng duy trì ở mức nền cao quanh 60.000 đồng/kg (tăng 13% so với cùng kỳ 2023), nguyên liệu thức ăn giảm. Tổng đàn phục hồi sau dịch tả lợn châu Phi và sự đóng góp từ các trang trại lợn mới đi vào hoạt động dự kiến sẽ giúp sản lượng của Dabaco tăng 17%. Sản lượng tăng cũng có nghĩa doanh thu của doanh nghiệp đầy triển vọng.

Dabaco còn được kỳ vọng bởi nghiên cứu và thương mại hoá vaccine tả lợn châu Phi. Tuy không mang lại doanh thu cao so với quy mô kinh doanh của Dabaco, nhưng lĩnh vực này có biên lợi nhuận tốt và sẽ mang lại lợi nhuận ổn định cho doanh nghiệp. Theo chia sẻ mới đây của ban lãnh đạo Tập đoàn Dabaco, nhà máy sản xuất vaccine dịch tả lợn châu Phi với công suất 200 triệu liều/năm đang trong giai đoạn nghiệm thu và dự kiến quý III/2024 sẽ có kết quả cuộc khảo nghiệm vaccine.