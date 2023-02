Huỷ khai thác một chuyến bay đi TP.HCM lúc nửa đêm vì lý do kỹ thuật

Liên quan đến sự việc chuyến bay của Pacific Airlines bị hoãn nhiều giờ, sau đó hủy chuyến vào lúc hơn 1 giờ sáng 2/2 khiến nhiều hành khách phải chờ đợi thời gian dài tại sân bay, đại diện hãng bay đã thông tin cụ thể.



Theo đó, tối 1/2, tại sân bay Đồng Hới, chuyến bay BL6245 của Pacific Airlines đã phải hủy vì lý do kỹ thuật. Toàn bộ hành khách trên chuyến bay phải dời sang khởi hành trưa ngày hôm sau 2/2.

Nhiều hành khách phải chờ đợi thời gian dài tại sân bay Đồng Hới vì chuyến bay bị hủy. Ảnh: C.H

Theo đó, chuyến bay BL6245 dự định khởi hành từ sân bay Đồng Hới lúc 21 giờ 35. Tuy nhiên, sau khi máy bay hạ cánh xuống sân bay, đón khánh lên tàu để chuẩn bị bay vào TP.HCM thì gặp sự cố kỹ thuật, cơ trưởng thông báo một bên động cơ không khởi động.

Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, cơ trưởng quyết định đưa hành khách trở lại nhà ga. Sau đó, hành khách được Pacific Airlines bố trí xe đưa về khách sạn nghỉ ngơi, chờ khắc phục sự cố và khởi hành trở lại đi TP.HCM vào ngày trưa hôm sau.

Đại diện Pacific Airlines cho biết, chuyến bay BL6245 được thực hiện bởi tàu bay thuê ướt của đối tác ở Châu Âu, được hãng tăng cường để phục vụ hành khách đi lại cao điểm Tết Nguyên đán. Trong quá trình xử lý kỹ thuật, do sân bay Đồng Hới là sân bay lẻ chưa có cơ sở bảo dưỡng và vật tư phụ tùng, sự việc phát sinh vào tối muộn nên hãng đã phối hợp cùng đối tác cử kỹ sư, chuyển vật tư phụ tùng ra Đồng Hới ngay trong sáng 2/2 để kịp thời khắc phục.

Hành khách đã được vận chuyển đến TP.HCM vào trưa 2/2. Ảnh: C.H

Đồng thời, một tổ bay mới cũng được điều động ra Đồng Hới để thực hiện nhiệm vụ thay thể tổ bay trước đó để đảm bảo an toàn theo quy định. Đến trưa 2/2, tàu bay đã được khắc phục và hành khách được đưa từ khách sạn ra sân bay để khởi hành đi TP.HCM. Chuyến bay cất cánh lúc 12 giờ 43 phút đã hạ cánh an toàn tại sân bay Tân Sơn Nhất vào lúc 14 giờ 11 cùng ngày.

"Đây là sự việc bất khả kháng vì lý do đảm bảo an toàn tuyệt đối cho chuyến bay. Pacfic Airlines xin gửi lời xin lỗi đến tất cả hành khách bị ảnh hưởng và cảm ơn hành khách đã thông cảm, chia sẻ với hãng trong thời gian các kỹ sư nỗ lực khắc phục để chuyến bay sớm khởi hành trở lại, đảm bảo an toàn", đại diện Pacific Airlines cho hay.