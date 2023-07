Huyện 30a của Quảng Ngãi thu ngân sách "ấn tượng" khiến “đàn anh” ở đồng bằng phải…ngước nhìn

Sáng 22/7, trao đổi với PV Dân Việt, Chủ tịch UBND huyện Sơn Tây Nguyễn Ngọc Trân cho biết, đã báo cáo cho UBND tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, của địa phương 6 tháng đầu năm 2023.

Một góc trung tâm huyện Sơn Tây. Ảnh: Công Hoàng.

Theo thông tin mà PV Dân Việt thu thập, tổng thu ngân sách nhà nước của huyện Sơn Tây 6 tháng đầu năm 2023, đạt trên 630 tỷ đồng, bằng 224,9% so với UBND tỉnh giao và 216,7% so với HĐND huyện giao; bằng 256,6% so với cùng kỳ năm 2022.

Trong tổng ngân sách đã thu nêu trên, nhiều khoản đã được chính quyền Sơn Tây thực hiện với tỷ lệ đạt cao so với kế hoạch đã được các cấp thẩm quyền của huyện, tỉnh giao và đặt ra.

Cụ thể, thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đạt trên 136,3 tỷ đồng, bằng 127,6% dự toán UBND tỉnh và HĐND huyện giao; bằng 111,8% so với cùng kỳ năm 2022.

Đối với khoản thu lệ phí trước bạ đạt 852 triệu đồng, bằng 115,2% dự toán UBND tỉnh và HĐND huyện giao; bằng 194,2 % so với cùng kỳ năm 2022.

Thuế thu nhập cá nhân đạt gần 4,8 tỷ đồng, bằng 869,5% dự toán UBND tỉnh và HĐND huyện giao; bằng 242,2% so với cùng kỳ năm 2022.

Thu phí, lệ phí đạt 369 triệu đồng, bằng 82% dự toán UBND tỉnh và HĐND huyện giao; bằng 90% so với cùng kỳ năm 2022; thu cấp quyền khai thác khoáng sản đạt gần 7,6 tỷ đồng, tăng 43,1% so với cùng kỳ năm 2022.

Chủ tịch UBND huyện Sơn Tây Nguyễn Ngọc Trân. Ảnh: Công Hoàng.

Kết quả thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2023 nêu trên của chính quyền Sơn Tây, đã thật sự gây "ấn tượng" đối với nhiều địa phương đồng bằng, vốn được xếp hàng "chiếu trên", "đàn anh" trong số các huyện, thị, thành ở tỉnh Quảng Ngãi.

Bởi lẽ do nhiều nguyên nhân khách quan nên trong 6 tháng đầu năm 2023, mặc dù đã rất cố gắng thế nhưng việc thu ngân sách nhà nước của nhiều huyện, thị, thành của tỉnh vẫn không đạt kết quả, so kế hoạch tỉnh giao và cấp thẩm quyền địa phương đề ra.

Đơn cử như huyện Mộ Đức, theo chính quyền nơi đây, tổng nguồn thu ngân sách 6 tháng đầu năm nay, chỉ đạt khoảng 43,4%.

Sơn Tây còn được biết đến là "thủ phủ" cau của tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Công Hoàng.

Kết quả này cũng không có gì khó hiểu, bởi lẽ cũng như nhiều huyện, thị đồng bằng của tỉnh Quảng Ngãi, một trong những nguồn chính, chiếm tỷ lệ lớn của việc thu ngân sách các địa phương này, là từ sử dụng đất.

Thuỷ điện, một trong những lĩnh vực đóng góp nguồn thu ngân sách quan trọng cho huyện Sơn Tây. Ảnh: Công Hoàng.

Tuy nhiên với tình hình chung quá khó khăn như hiện nay của bất động sản, các địa phương (huyện, thị, thành phố ở đồng bằng) dù đã rất nỗ lực, nhưng đều rơi vào thế "lực bất tòng tâm".

Do nguyên nhân khách quan nên TP.Quảng Ngãi, trung tâm kinh tế và xã hội của tỉnh cũng rất vất vả để đạt thu ngân sách. Ảnh: Công Hoàng.

Ngay cả TP.Quảng Ngãi, "cách chim đầu đàn" về kinh tế, xã hội trong các địa phương của tỉnh Quảng Ngãi, tổng thu ngân sách trên địa bàn cũng chỉ nằm ở mức nhỉnh hơn một tí so với kế hoạch được giao, với tỷ lệ đạt khoảng 57,3%.