Sáng 8/1, huyện Củ Chi tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2023; Tổng kết phong trào thi đua yêu nước, công tác cải cách hành chính năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Phát biểu tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Hằng - Phó chủ tịch UBND huyện Củ Chi cho biết, đến nay, huyện Củ Chi đã hoàn thành đạt và vượt 25/25 chỉ tiêu về phát triển kinh tế - văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh đề ra trong năm 2023.

Huyện Củ Chi là huyện duy nhất của TP.HCM thu ngân sách vượt chỉ tiêu năm 2023. Ảnh: Q.S

Thực hiện giải ngân đối với từng dự án đầu tư công ngay từ đầu năm và phong trào thi đua 60 ngày đêm đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công, huyện Củ Chi được UBND thành phố đánh giá cao. Năm 2023, trên địa bàn huyện có 216 dự án đầu tư công cần giải ngân với tổng số vốn là 3.188,66 tỷ đồng.

Trong đó, có 6 dự án do các Ban của thành phố làm chủ đầu tư với số vốn đăng ký là 2.108,512 tỷ đồng và 210 dự án do UBND huyện làm chủ đầu tư với tổng số vốn là 1.080,148 tỷ đồng.

Các dự án do các Ban của Thành phố làm chủ đầu tư trong năm 2023 giải ngân được 2.108,512 tỷ đồng/2.108,512 tỷ đồng, đạt 100% so với chỉ tiêu. Các dự án do huyện làm chủ đầu tư ước thực hiện đến hết năm ngân sách 2023 giải ngân 1.047,190 tỷ đồng/1.080,148 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 96,9% kế hoạch vốn, vượt 1,9% so với kế hoạch giải ngân UBND huyện đăng ký với thành phố.

Bà Phạm Thị Thanh Hiền - Chủ tịch UBND huyện Củ Chi cho biết, giá trị sản xuất toàn ngành kinh tế huyện Củ Chi năm 2023 đạt 100,57%, tăng 8,82% so cùng kỳ và thu ngân sách đạt 115,8% so với chỉ tiêu đề ra.

Bà Phạm Thị Thanh Hiền - Chủ tịch UBND huyện Củ Chi phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: T.V

“Chúng tôi được UBND thành phố khen là 1 trong 4 đơn vị quận, huyện thu ngân sách vượt chỉ tiêu. Và là huyện duy nhất được UBND TP khen và thưởng 50 triệu trong thu ngân sách năm 2023. Đây là một điểm rất nổi bật của Củ Chi”, bà Hiền cho biết.

Tuy nhiên, Phó chủ tịch UBND huyện Củ Chi Nguyễn Thị Hằng cho biết, công tác quy hoạch chưa đáp ứng với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện; công tác hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp gặp nhiều khó khăn; công tác cải cách hành chính của huyện vẫn còn một số hạn chế như: hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính còn bị lỗi; việc trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích vẫn còn đạt thấp...

Ông Nguyễn Quyết Thắng - Bí thư Huyện Ủy huyện Củ Chi trao bằng khen cho các tập thể dẫn đầu cụm, khối thi đua có thành tích xuất sắc trong năm 2023.

“Thái độ phục vụ người dân và doanh nghiệp còn chuyển biến chậm. Năng lực của một số cán bộ, công chức còn hạn chế, chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan dẫn đến quy trình giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp có lúc có nơi còn kéo dài”, Chủ tịch UBND huyện Củ Chi nói thêm về những bất cập.

Trong năm 2024, Chủ tịch UBND huyện Củ Chi đề nghị các cấp, các ngành triển khai quyết liệt, hiệu quả các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 ngay từ đầu năm. Thực hiện đồng bộ các giải pháp để đảm bảo hoàn thành vượt cao dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2024. Đồng thời, đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn...