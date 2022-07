Kỳ họp bắt đầu từ 14/7, phát biểu khai mạc Kỳ họp, ông Nguyễn Anh Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: Từ đầu năm 2022 đến nay, với tinh thần chủ động, đồng hành và trách nhiệm cao, HĐND huyện đã tổ chức 01 kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết nghị về một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.

Hình ảnh kỳ họp HĐND huyện Mê Linh ngày 14/7.

6 tháng đầu năm 2022, huyện triển khai các nhiệm vụ trong điều kiện vẫn chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19; tình hình chính trị thế giới diễn biến phức tạp, khó lường đã tác động lớn đến phát triển kinh tế - xã hội.

Với sự quyết tâm, cố gắng, nỗ lực, huyện đã bám sát các chỉ đạo của Thành phố và của Huyện ủy quyết liệt triển khai các giải pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19 để từng bước phục hồi, thúc đẩy sản xuất kinh doanh.

Tổng giá trị sản xuất một số ngành kinh tế ước đạt 13.693 tỷ đồng, đạt 41,9% kế hoạch, tăng 8,5% so cùng kỳ; thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 6.131 tỷ đồng, tăng 96,15% so cùng kỳ.

Công tác quy hoạch được đẩy nhanh tiến độ; xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm đẩy mạnh, tập trung quyết liệt hoàn thiện 09 tiêu chí huyện nông thôn mới; ngày 08/6/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 690/QĐ-TTg về việc công nhận huyện Mê Linh đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục phát triển. An sinh xã hội được quan tâm, chăm lo. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, các sự kiện chính trị lớn trên địa bàn được tổ chức thành công và tuyệt đối an toàn, đặc biệt là việc phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc phục vụ thành công Đại hội Thể thao Đông Nam Á - Seagame 31 để lại những dấu ấn tốt đẹp đối với bạn bè quốc tế.

Bên cạnh những kết quả đạt được còn một số tồn tại, hạn chế như: Vẫn để xảy ra tình trạng lấn chiếm, vi phạm trật tự xây dựng tại một số địa phương; về công tác vệ sinh môi trường; về công tác giải quyết đơn thư, một số vụ việc chưa giải quyết dứt điểm, nhất là việc thực hiện sau kết luận thanh tra, kiểm tra dẫn đến khiếu kiện kéo dài,…

Tại kỳ họp, HĐND huyện thảo luận, biểu quyết, thông qua 02 Nghị quyết: Về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022; việc quyết toán ngân sách huyện năm 2021.

HĐND huyện xem xét 02 Tờ trình: Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022; cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và phê duyệt chủ trương, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công năm 2022.

Xem xét các báo cáo của Thường trực HĐND, UBND, Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện theo quy định của Luật; thực hiện quyền giám sát trực tiếp đối với UBND huyện thông qua hoạt động chất vấn, tái chất vấn về công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Việc Đoàn thanh tra của huyện về thanh tra đất khu vực phố Yên, giáp đầm Và nhiều năm chưa có kết luận khiến các hộ dân khu vực phố Yên không được cấp giấy chứng nhận QSD đất theo phản ánh của cử tri. Chất vấn về công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng; điện lực; viễn thông.

Miễn nhiệm Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Đinh Ngọc Thức – Nguyên Chánh văn phòng HĐND và UBND huyện; ông Phạm Minh Giáp – Nguyên Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện; ông Đỗ Quốc Toản – Nguyên Trưởng phòng Quản lý Đô thị huyện. Bầu bổ sung 3 Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2021-2026 là ông Trần Sỹ Đạt- Chánh Thanh tra huyện, ông Trần Nguyễn Ngọc - Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện và ông Nguyễn Trọng Phan - Trưởng phòng Kinh tế huyện; cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện đối với bà Lê Thị Lan – Nguyên Bí thư Huyện đoàn.

Bí thư huyện ủy Mê Linh - Nguyễn Thanh Liêm.

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Thanh Liêm- Bí thư Huyện ủy ghi nhận, biểu dương tinh thần, trách nhiệm của HĐND và kết quả của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và Nhân dân trong huyện đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2022.

Để triển khai, thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022, đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị các đại biểu HDND huyện tăng cường thảo luận, xem xét, quyết định một số nội dung:

Tập trung rà soát, đánh giá toàn diện các chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ của năm 2022, cũng như các chương trình, đề án, kế hoạch liên quan, đánh giá thật toàn diện, khách quan; trên cơ sở đó, làm rõ kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, bàn và quyết nghị các giải pháp thực hiện trong 6 tháng cuối năm sát với yêu cầu nhiệm vụ và thực chất, hiệu quả.

Khắc phục ngay những khâu còn yếu kém, chậm trễ trong 6 tháng đầu năm, tháo gỡ vướng mắc và thu hút mọi nguồn lực, đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế. Quản lý điều hành ngân sách nhà nước đúng nguyên tắc, hiệu quả.

Tập trung nghiên cứu, thảo luận kỹ các nội dung UBND huyện trình về đầu tư công; cho ý kiến cụ thể về cơ sở pháp lý, mức độ ưu tiên đầu tư; và việc điều chỉnh chủ trương đầu tư, đảm bảo khả năng giải ngân vốn và đúng quy định. Trên cơ sở đó quyết nghị để thực hiện.

Tập trung thảo luận và quyết nghị vào những giải pháp tạo sức bật đột phá cho huyện trong việc phát triển đô thị, đảm bảo an sinh xã hội; tạo tiền đề, cơ sở để các cấp, các ngành của huyện triển khai các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội theo hướng đô thị; từng bước đạt các tiêu chí, tiêu chuẩn của quận hoặc Thành phố trực thuộc Thủ đô.

Quan tâm đến các vấn đề dân sinh bức xúc được cử tri, dư luận quan tâm để chọn lựa làm nội dung giám sát, chất vấn, giải trình, cùng UBND huyện tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về thủ tục, quy trình thực hiện và đề xuất giải pháp phù hợp với thực tiễn phát triển của huyện để tạo động lực cho sự phát triển chung của huyện. Tăng cường giám sát của HĐND huyện, giám sát chặt chẽ việc triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện; đảm bảo tính hiệu lực, hiệu quả của Nghị quyết.

Quán triệt, tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của Đề án số 15-ĐA/TU, ngày 12/5/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về "Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 - 2026 gắn với việc thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và củng cố chính quyền nông thôn tại thành phố Hà Nội".