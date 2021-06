Huyền My từng giảm cân sai cách dẫn đến bị rụng tóc, nhăn da, thay đổi nội tiết tố

Á hậu Huyền My vừa thực hiện bộ ảnh áo tắm nóng bỏng để chào đón mùa hè. Đây là lần hiếm hoi cô diện trang phục bikini, thể hiện phong cách quyến rũ, gợi cảm.

Trong bộ áo tắm màu cam rực rỡ, Huyền My phô diễn cơ bụng săn chắc cùng đôi chân dài thẳng tắp. Người đẹp càng cuốn hút khi khoác hững hờ áo voan có họa tiết rừng nhiệt đới xanh mát. Kết hợp biểu cảm tự tin, tạo dáng với đôi mắt "biết nói" gây xao xuyến người nhìn.

Người đẹp có thân hình đồng hồ cát với số đo ba vòng 88-60-99 cm, chiều cao 1,75m. Để giữ dáng chuẩn, nhiều năm qua, cô duy trì tập boxing và chơi golf mỗi tuần. Boxing giúp cô đốt mỡ, tập luyện cơ bắp, còn golf thích hợp cho những bạn nữ cần sự dẻo dai, linh hoạt.

Huyền My rất hiếm khi chụp ảnh với bikini.

Ngoài ra, Huyền My chú trọng khẩu phần ăn đủ chất, nhưng hạn chế tinh bột, ưu tiên rau xanh, các thực phẩm tốt cho cơ thể. Thời điểm dịch bệnh, cô cảm thấy mình may mắn vì tập ít, ăn nhiều nhưng không tăng nhiều cân. Vì hạn chế ra ngoài, á hậu thường xuyên vận động trong nhà bằng cách dọn dẹp, lau, quét nhà.

Huyền My từng trải qua một quá trình giữ cân nhiều khó nhọc. Do không hiểu rõ cơ thể, Huyền My áp dụng phương pháp giảm cân không phù hợp, dẫn đến rụng tóc, thay đổi nội tiết tố. Người đẹp khuyên mọi người không nên ép cân trong thời gian ngắn - như chỉ uống nước, không ăn gì trong một tuần. Điều này ảnh hưởng nặng nề đến sức khỏe và cả tinh thần.

Người đẹp gốc Hà Nội chia sẻ: "Mỗi người nên học cách yêu thương bản thân, lắng nghe tiếng nói của cơ thể và không nên quá khắt khe trong chuyện giảm cân". Huyền My cho rằng mỗi cá nhân có nét đẹp riêng và các chị em phụ nữ nên tự tin hơn về cơ thể của mình, cố gắng giữ tinh thần thoải mái.

Huyền My từng chọn sai phương pháp giảm cân

Để giảm cân hiệu quả, cô kết hợp giữa chế độ ăn hợp lý và thể thao. Mỗi người cần có kế hoạch tập thể dục đều đặn để giữ cân nặng ổn định. Như người đẹp 26 tuổi yêu thích boxing nên chơi môn thể thao này gần như hàng ngày.

Cô khuyên mỗi người nên tìm phương thức vận động yêu thích để duy trì sự hứng thú, không gây chán nản trong quá trình tập. Còn chế độ ăn phải được thiết kế riêng dựa trên nhu cầu cơ thể và nên đủ dinh dưỡng để con người có năng lượng hoạt động, làm việc.

Huyền My đốt mắt người xem bằng thân hình đồng hồ cát lý tưởng. Ảnh: TaniLee

Hiện Covid-19 đang tái bùng phát nghiêm trọng khắp cả nước. Tuy nhiên, giai đoạn khó khăn này giúp Huyền My thêm trân quý cuộc sống, đặc biệt là khoảng thời gian quý báu với gia đình. Mỗi tối, cô hay xem phim cùng bố mẹ, chia sẻ những chuyện vui, buồn.

Để giữ năng lượng tích cực, Huyền My dành hầu hết thời gian đọc sách, nấu ăn và dọn dẹp, tập thể thao. Người đẹp còn thích trang hoàng nhà cửa, cắm hoa để không gian sống thêm sinh động, thanh lịch.

Huyền My nói thêm cô cũng thay đổi thói quen tiêu tiền trong mùa dịch Covid-19. Người đẹp hạn chế mua sắm online, chỉ mua những đồ cần thiết. Nếu mua món nào đắt tiền, á hậu phải cân nhắc thật kỹ lưỡng, tránh lãnh phí. "Đó là cách tôi biết tiết kiệm nhiều hơn cho tương lai của mình", cô cho hay.