Hướng dẫn người dân cách sử dụng dây hạ chậm trong trường hợp xảy ra cháy tại nhà cao tầng.

Tại các buổi tuyên truyền, cán bộ Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an huyện Thanh Trì) đã trình bày, phổ biến chuyên đề an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với khu dân cư và hộ gia đình; những kiến thức cơ bản về cháy, nổ; kỹ năng xử lý đám cháy khi mới phát sinh; kỹ năng thoát nạn trong điều kiện khói.

Đồng thời, người dân được hướng dẫn để trực tiếp thao tác sử dụng các phương tiện chữa cháy ban đầu như bình chữa cháy xách tay, các vật dụng trong gia đình có thể dùng dập tắt đám cháy; phương pháp thoát nạn khi xảy ra cháy tại các công trình cao tầng….

Qua buổi tuyên truyền cũng giúp người dân các khu dân cư, khu tập thể hiểu rõ tầm quan trọng của công tác phòng cháy, chữa cháy; nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi người dân trong việc thực hiện tốt các biện pháp, giải pháp bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với hộ gia đình, phát triển sâu rộng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy.

Người dân khu tập thể Bộ Tư lệnh Đặc công (xã Vĩnh Quỳnh) thực tập sử dụng bình chữa cháy.

Trước đó, ngày 29/7, Công an huyện Thanh Trì và UBND xã Liên Ninh tổ chức triển khai xây dựng khu dân cư an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn xã.

Theo đó, mô hình “Khu dân cư an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ” đáp ứng yêu cầu “4 tại chỗ”: Chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện tại chỗ, vật tư tại chỗ và hậu cần tại chỗ. UBND xã Liên Ninh sẽ triển khai thí điểm mô hình tại thôn Phương Nhị để từ đó đánh giá, nhân rộng ra toàn địa bàn.

Xã Liên Ninh thí điểm mô hình khu dân cư an toàn phòng cháy, chữa cháy tại thôn Phương Nhị.

Chủ tịch UBND xã Liên Ninh Tạ Duy Đông cho biết, UBND xã xác định, nhiệm vụ công tác bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ là hết sức quan trọng, do đó cần huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân tham gia công tác phòng cháy; đồng thời đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình và cá nhân tự giác, tích cực trong việc tổ chức hoạt động phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

"Việc triển khai xây dựng khu dân cư an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ sẽ là dấu mốc trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của xã, là tiền đề góp phần xây dựng xã Liên Ninh an ninh, an toàn", ông Tạ Duy Đông nhấn mạnh.