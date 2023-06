Mới đây, Sina đã đưa tin về chuyện tình cảm của "cựu" vợ chồng nam diễn viên Huỳnh Hiểu Minh và nữ diễn viên Angelababy. Theo đó, Huỳnh Hiểu Minh vừa hoàn tất thủ tục ly hôn với Angelababy bị bắt gặp gỡ qua lại với một nữ diễn viên trẻ, làm dấy lên nghi vấn về bản chất mối quan hệ của họ. Cánh săn ảnh đã chụp được khoảnh khắc Huỳnh Hiểu Minh và nữ diễn viên cùng nhau thưởng thức bữa tối, xem phim tại một phòng chiếu VIP. Trong một bức ảnh cụ thể, Huỳnh Hiểu Minh được nhìn thấy đang đặt tay lên eo bạn gái tin đồn, cho thấy mức độ thân thiết giữa họ.



Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy đồng loạt có tình mới

Huỳnh Hiểu Minh bị bắt gặp đi chơi với nữ diễn viên trẻ. Ảnh: IT.

Có nguồn tin xác định người đi cùng với nam diễn viên "Thiên Long Bát Bộ" là nữ diễn viên là Triệu Sĩ Cần, một diễn viên tài năng tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Bắc Kinh danh tiếng. Triệu Sĩ Cần đã xuất hiện trong các bộ phim đáng chú ý như "The Storm Riders" và "The Investigation of Hua Nian". Cô ấy cũng đã từng được chụp ảnh cùng với Angelababy trong quá khứ, làm tăng thêm chiều hướng hấp dẫn cho câu chuyện của cư dân mạng Trung Quốc.

Nữ diễn viên Triệu Sĩ Cần được cho là bạn gái mới của Huỳnh Hiểu Minh. Ảnh: IT.

Trong khi Huỳnh Hiểu Minh vẫn kín tiếng về mối quan hệ mới được cho là mới mẻ của mình thì nhiều người nhắc lại về mối quan hệ tình cảm của anh với hotgirl Diệp Kha. Đời sống tình cảm của nam diễn viên dường như đang có một bước ngoặt thú vị khi anh hướng đến những mối quan hệ tươi mới cùng các mỹ nhân trẻ sau khi ly hôn.

Angelababy cũng có tình mới chưa rõ danh tính. Ảnh: IT.

Trong khi đó, Angelababy, người vừa kết thúc cuộc hôn nhân với Huỳnh Hiểu Minh được cho là cũng đang khám phá những mối quan hệ mới của riêng mình. Các tay săn ảnh đã chụp được hình ảnh một người đàn ông ăn mặc bảnh bao đang đợi xe riêng của Angelababy, sau đó cặp đôi này đã cùng nhau đi ăn và đi mua sắm. Mặc dù danh tính của người đàn ông vẫn còn là một bí ẩn nhưng rõ ràng là anh ta đã vào nhà của Angelababy và đã được nhìn thấy bước vào công ty của cô khi cô đi làm.

Cả Angelababy và Huỳnh Hiểu Minh đều chọn cách im lặng trước những tin đồn xung quanh đời sống tình cảm của họ. Tuy nhiên, những diễn biến gần đây đã làm dấy lên những đồn đoán trong người hâm mộ và giới truyền thông.

Huỳnh Hiểu Minh được biết đến với những vai diễn đáng chú ý trong nhiều bộ phim khác nhau, bao gồm "Thần điêu đại hiệp" và "Bến Thượng Hải", anh đã tự khẳng định mình là một trong những diễn viên thành công và có ảnh hưởng nhất của Trung Quốc. Tương tự, Angelababy đã tạo được tên tuổi trong làng giải trí nhờ nỗ lực diễn xuất và làm người mẫu. Mặc dù mối quan hệ của họ kết thúc bằng ly hôn, cả hai diễn viên vẫn tiếp tục thu hút khán giả bằng tài năng và sự quyến rũ của họ.