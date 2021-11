Hy hữu ở TP.HCM: Không 'like, thả tim', giáo viên bị trừ điểm thi đua

Trường THPT Vĩnh Lộc, quận Bình Tân. Ảnh: Huyền Nga

Theo đơn phản ánh của các giáo viên, bà Nguyễn Thị Nha Trang, Hiệu trưởng Trường THPT Vĩnh Lộc đã tự ý xây dựng tiêu chí đánh giá, phân loại hàng quý theo hiệu quả công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức không đúng quy định; tùy tiện thay đổi kết quả thi đua không theo bảng tiêu chí đã ban hành; tự quy định tiêu chí đánh giá giáo viên chủ nhiệm không thông qua Hội đồng sư phạm nhà trường…



Bức xúc hơn, hiệu trưởng nhà trường yêu cầu các giáo viên phải "like, thả tim" trên nhóm Zalo của trường mỗi khi nhà trường đăng thông báo. Nếu giáo viên nào không "like, thả tim" sẽ bị quy kết vào lỗi không đọc văn bản và bị trừ điểm. Các giáo viên cho biết, tiêu chí vô lý này không thông qua Hội đồng sư phạm trường và trong bảng tiêu chí đánh giá cũng không có mục nào quy định.

Thậm chí, có một giáo viên trong trường bị mắc Covid-19, gia đình có nhiều người là F0 phải cách ly, điều trị, nhưng vẫn bị trừ 25 điểm thi đua do không "like" 25 lần, khi nhà trường đăng văn bản vào nhóm Zalo. Nhiều giáo viên đã phản ứng dữ dội, nên sau đó Hiệu trưởng bỏ trừ điểm mục này trong quý III/2021, nhưng bản dự thảo quý IV/2021 lại vẫn đưa mục "like, thả tim" vào hạng mục chấm điểm.

Các giáo viên cho biết, do không đồng thuận kết quả thi đua quý IV/2020, các giáo viên đã có đơn kiến nghị lên Sở GD-ĐT. Ngày 23/6/2021, Sở GD-ĐT có Quyết định số 1566 về việc giải quyết khiếu nại của giáo viên trường này và được trả lời là khiếu nại đúng. Quyết định nêu về thời điểm đánh giá, nhà trường xây dựng không đúng quy định; về biểu điểm đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức, nhà trường xây dựng không theo nhóm tiêu chí được quy định tại Quyết định 4631 của Chủ tịch UBND TP.HCM.

Đồng thời, Sở GD-ĐT TP.HCM yêu cầu Hiệu trưởng Trường THPT Vĩnh Lộc ban hành quyết định hủy bỏ kết quả đánh giá, phân loại theo hiệu quả công việc quý IV/2020 để đánh giá, phân loại đúng quy định. Đồng thời, xây dựng lại tiêu chí chi tiết về đánh giá, phân loại viên chức theo quy định của UBND thành phố.

Yêu cầu trừ điểm thi đua giáo viên không "like" được ghi trong biên bản nhà trường. Ảnh: GVCC

"Tuy nhiên, đến nay đã gần 5 tháng, nhưng Hiệu trưởng Trường THPT Vĩnh Lộc vẫn chưa thực hiện quyết định trên. Chúng tôi có ý kiến về việc nhà trường xây dựng tiêu chí xét thi đua chưa đúng quy định, nhưng Hiệu trưởng và Công đoàn nhà trường không lắng nghe, mà áp đặt trừ điểm thi đua để giáo viên không được nhận tiền thu nhập tăng thêm, trong khi giáo viên hoàn thành tốt công việc được giao. Thậm chí vẫn xét thi đua quý I, II, III/2021 dựa trên bảng tiêu chí chấm điểm của quý IV/2020 với nhiều điểm vô lý, không có trong quy định", một giáo viên nhà trường cho biết.