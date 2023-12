Hyomin (T-ara): "Tôi rất yêu quý đất nước Việt Nam và luôn mong được trở lại đây"

Hyomin (T-ara) khoe làn da không tì vết ở tuổi 34

Tới sự kiện, ca sĩ Hyomin diện trang phục đơn giản nhưng không kém phần quyến rũ. Cô khoe làn da trắng mịn và vòng eo nhỏ nhắn, bờ vai gợi cảm. Nữ ca sĩ chia sẻ: "Tôi rất xúc động khi được trở lại Việt Nam sau 5 năm. Tôi rất yêu quý đất nước và con người Việt Nam và luôn mong có cơ hội quay trở lại đây".



Hyomin (T-ara) trên sân khấu sự kiện. (Ảnh: BTC)

Trong dịp này, Hyomin cũng chia sẻ với khách mời và người hâm mộ về việc chăm sóc da của mình. Cô nói: "Là một phụ nữ Hàn Quốc, việc chăm sóc làn da của mình là điều không thể thiếu. Tôi luôn tìm hiểu và nghiên cứu rất kỹ trước khi lựa chọn sử dụng một thương hiệu chăm sóc da nào đó. Tôi mong muốn được sử dụng các sản phẩm chất lượng, có thành phần tự nhiên, an toàn. Bên cạnh đó, là một nghệ sĩ, tôi thường xuyên phải trang điểm, thức khuya và không có nhiều thời gian để chăm sóc làn da của mình, tôi mong muốn sản phẩm tôi sử dụng sẽ tiện lợi và mang lại hiệu quả tốt nhất".

Hyomin (T-ara) vui vẻ ghi lại hình ảnh các bạn trẻ Việt Nam nhảy cover các ca khúc của nhóm nhạc. (Ảnh: BTC)

Trước và trong sự kiện, đã có rất nhiều người hâm mộ chờ đón sự xuất hiện của Hyomin (T-ara). Không chỉ đón cô tại sân bay, họ còn chờ đợi để được thấy tận mắt thấy nữ ca sĩ tại sự kiện và lên kế hoạch để tiễn cô ra sân bay khi trở về nước. Được biết, ngoài các fan ở Hà Nội, khá nhiều khán giả bay từ TP.HCM và các tỉnh ra Thủ đô để gặp nữ ca sĩ. Họ xếp hàng dài một cách trật tự, lịch thiệp để đón cô.

Á hậu Phương Nga rạng rỡ trong sự kiện. (Ảnh: BTC)

Sự kiện diễn ra nhân dịp chào đón kỷ niệm 31 năm hợp tác hữu nghị Việt Nam – Hàn Quốc (ngày 22/12) với sự chứng kiến của Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Hàn Quốc, đại diện Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), đại diện các cơ quan, tổ chức đối tác của hai nước Việt Nam - Hàn Quốc, các đơn vị thông tấn báo chí cùng sự tham gia của dàn khách mời nổi tiếng.

Ngoài ca sĩ Hyomin (T-ara), chương trình còn có sự xuất hiện của Á hậu Phương Nga, ca sĩ Han Sara, rapper J'Kyun, Youtuber Cheri Hyeri, Phương Hà 96...

Hyomin (sinh năm 1989) nổi tiếng với tư cách là giọng ca chính của nhóm nhạc nữ T-ara. Ngoài việc sở hữu những bản "hit" đình đám cùng nhóm, nghệ sĩ này cũng có sự nghiệp solo ấn tượng với các ca khúc nổi tiếng như: Make up, Nice body, Over come, Fake it... Bên cạnh ca hát, cô còn được biết đến với vai trò diễn viên, người mẫu và nhà thiết kế thời trang.