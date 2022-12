Theo Soompi, Hyun Bin cùng đạo diễn Yim Soon Rye, tài tử Hwang Jung Min, Kang Ki Young vừa tham dự buổi họp báo ra mắt phim mới "The Point Men" tại Seoul (Hàn Quốc) vào chiều qua (20/12).

Tài tử 40 tuổi vẫn trung thành với phong cách lịch lãm, anh gầy hơn, tóc dài, râu rậm để phù hợp với vai chính trong tác phẩm. Dù vậy nam diễn viên vẫn giữ được phong độ nam tính. Diện mạo của ông xã Son Ye Jin được nhận xét trông trưởng thành hơn, thậm chí nhiều người cho rằng hình ảnh hiện tại của anh rất ra dáng một ông bố.

Hyun Bin "gặp khó" khi lập gia đình và đón con trai đầu lòng

Hình ảnh khác lạ của Hyun Bin. (Ảnh: Dispatch).

Chia sẻ về quá trình làm phim, Hyun Bin kể, "The Point Men" được quay từ trước khi con trai chào đời nên công việc của anh không có gì thay đổi đặc biệt trong quá trình tham gia dự án.

Nam diễn viên bộc bạch rằng, bản thân anh ý thức được trách nhiệm trên vai mình sẽ lớn hơn sau khi có con. "Tôi cảm thấy khá áp lực khi là chủ gia đình. Để trở thành một người cha tuyệt vời, trước hết tôi phải làm tốt công việc của mình với tư cách một diễn viên", anh nói. Hiện tại, Hyun Bin cũng cố gắng thu xếp lịch trình bận rộn để ở bên bà xã và con trai nhỏ.

Đạo diễn Lim Soon Rye cho biết: “Tôi nghĩ khán giả có thể thấy một khía cạnh mới của nam diễn viên Hyun Bin trong tác phẩm này. Bạn sẽ nhận thấy tinh thần tự do của anh ấy. Bộ phim lấy bối cảnh hoàn toàn xa lạ so với các diễn viên. Do đó, tôi rất cảm ơn vì mọi người đã cố gắng và làm tốt”.

“The Point Men” kể câu chuyện của đặc vụ Cơ quan Tình báo Quốc gia (NIS), Park Dae Sik (do Hyun Bin thủ vai), đồng thời là một nhà ngoại giao Hàn Quốc, được cử đến Afghanistan để giải cứu những công dân Hàn Quốc bị Taliban bắt cóc làm con tin. Tại sự kiện, Hyun Bin giải thích, anh để râu quai nón trong "The Point Men" vì muốn nhân vật Dae Sik trở nên khác biệt khi đi cạnh các nhà ngoại giao và thực hiện nhiệm vụ cùng họ. “Dae Sik đã hoạt động ở Trung Đông từ lâu nên tôi nghĩ nhân vật này ít nhiều bị ảnh hưởng bởi phong cách bản địa”, nam diễn viên nói thêm.

Trước đó, hồi tháng 7/2022, anh trở lại màn ảnh rộng với "Confidential Assignment 2: International". Trong khi đó, bộ phim "The Point Men" dự kiến trình làng vào đầu năm 2023. Tài tử 8X cũng đang quay phim "Cáp Nhĩ Tân". Theo nhiều nguồn tin, hiện anh đang tạm nghỉ phép để chăm sóc vợ con và dự kiến trở lại phim trường sau Tết âm lịch.