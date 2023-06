Hyundai và Kia nỗ lực duy trì vị trí dẫn đầu tại Việt Nam

Nhà máy Hyundai Thành Công số 2 có công suất 100.000 xe ôtô/năm. (Ảnh: Đức Phương/TTXVN)

Hai tập đoàn sản xuất ôtô hàng đầu của Hàn Quốc là Hyundai Motors và Kia ngày 21/6 đã tiết lộ kế hoạch mới nhằm củng cố vị trí dẫn đầu tại thị trường Việt Nam, nơi nhu cầu ôtô đang phát triển nhanh chóng thông qua việc tung ra các mẫu xe mới, xe điện và tập trung bán các loại xe có tính cạnh tranh cao.



Thông báo được Hyundai Motors đưa ra ngay trước khi Chủ tịch Tập đoàn ôtô Hyundai Chung Eui-sun đến Việt Nam.

Ông Chung sẽ tháp tùng Tổng thống Yoon Suk Yeol trong chuyến thăm cấp nhà nước ba ngày tới Việt Nam, bắt đầu từ ngày 22/6 trong thành phần phái đoàn doanh nghiệp.

Hyundai đã thành lập doanh nghiệp HTMV - liên doanh sản xuất tại Việt Nam với Tập đoàn Thành Công, một công ty Việt Nam vào năm 2017 và đang sản xuất xe Avante, Tucson và Santa Fe.

Doanh số bán xe do HTMV sản xuất tăng đáng kể từ 15.570 chiếc năm 2017 lên 58.111 chiếc vào năm 2018.

Năm 2019, HTMV trở thành nhà sản xuất ôtô dẫn đầu Việt Nam về sản lượng bán hàng, bán được tổng cộng 79.568 xe/năm, vượt lên Toyota Motor của Nhật Bản. Toyota chỉ bán được 79.328 xe trong năm 2019.

Với việc bán được 81.368 xe vào năm 2020 và 70.518 xe vào năm 2021, HTMV đã duy trì vị trí dẫn đầu doanh số bán xe trong năm thứ ba liên tiếp.

Dựa trên thành công đó, Hyundai Motor đã thành lập một liên doanh khác vào năm 2021 và xây dựng nhà máy HTMV thứ hai vào năm 2022.

Kia bắt đầu hoạt động tại Việt Nam từ năm 2004 và hợp tác với tập đoàn ôtô Trường Hải Auto của Việt Nam. Hãng đã bán được 28.986 xe trong năm 2018 và 30.103 xe trong năm 2019.



Các hãng xe lớn Toyota Motor, Mazda Motor Corporation, Mitsubishi Motors và Ford Motor đều phải chứng kiến doanh số bán xe sụt giảm trên thị trường Việt Nam trong năm 2020 do đại dịch COVID-19.

Tuy nhiên, trái ngược với xu hướng trên, Kia đã đạt mức tăng 30,2% trong năm 2020 với cùng kỳ năm trước với doanh số lên tới 39.180 xe vào thời điểm đó. Năm 2022, hãng Kia tiếp tục bán được hơn 60.000 xe tại Việt Nam.

Tính đến tháng 5/2023, Hyundai Motor của Hàn Quốc đang dẫn đầu về doanh số bán hàng tại Việt Nam với 22.903 xe được bán ra, vượt xa Toyota Motor với 21.547 xe. Kia đã bán được 13.951 xe tại Việt Nam trong 5 tháng đầu năm nay.

Để duy trì vị trí dẫn đầu, Hyundai Motor có kế hoạch tăng doanh số của các dòng xe Accent, Creta và Santa Fe, đồng thời phát triển các mẫu SUV và minivan mới.

Ngoài ra, hãng cũng sẽ bắt đầu sản xuất dòng xe điện IONIQ 5 ở Việt Nam từ tháng Bảy để mở rộng sự hiện diện của mình trên thị trường xe điện Việt Nam. Trong nửa cuối năm nay, hai nhà máy của liên doanh của Hyundai HTMV sẽ bắt đầu sản xuất IONIQ 5, Venue và Palisade.

Kia cũng có kế hoạch tăng doanh số của Sonet, Carnival, Sportage và K3 tại Việt Nam.

Một lãnh đạo của Tập đoàn Hyundai Motor cho biết:"Hyundai Motor và Kia sẽ tiếp tục nỗ lực nâng cao nhận thức về thương hiệu và thúc đẩy doanh số bán hàng tại thị trường ô tô Việt Nam, nơi được kỳ vọng sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh."

Việt Nam là một trong những cơ sở trọng điểm để các hãng sản xuất ôtô Hyundai và Kia hướng đến thị trường Đông Nam Á.

Theo Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA), doanh số bán hàng trên thị trường ôtô Việt Nam năm 2022 đạt 404.635 chiếc, tăng 33% so với năm trước. Năm nay, doanh số bán xe cộng dồn giảm 35,7% so với năm trước xuống 113.527 chiếc do nhu cầu giảm bắt nguồn từ lạm phát và suy thoái kinh tế.

Tuy nhiên, do mức thu nhập của người tiêu dùng tại Việt Nam đang tăng lên cùng với quá trình tăng trưởng kinh tế liên tục, ngành công nghiệp ôtô dự đoán rằng doanh số bán xe hàng năm sẽ vượt quá 500.000 chiếc vào năm 2025.

Ngoài ra, thị trường xe điện có khả năng mở rộng nhanh nhờ chính sách của Chính phủ Việt Nam khuyến khích chuyển đổi tất cả các phương tiện sang phương tiện thân thiện với môi trường như xe điện vào năm 2050.