iPhone 12 Pro Max sắp mở bán có gì vượt trội so với XS Max?

Nếu đang dùng iPhone XS Max thì có nên nâng cấp lên iPhone 12 Pro Max?

Thiết kế iPhone 12 Pro Max và XS Max

iPhone 12 Pro Max: Kích thước – 160.8mm x 78.1mm x 7.4mm, nặng 228 gram, chống nước và bụi IP68 lên đến 6 mét

iPhone XS Max: Kích thước – 157.5mm x 77.4mm x 7.7mm, nặng 208 gram, chống nước và bụi IP68 lên đến 2 mét

Kể từ iPhone X, Apple đã ra mắt các điện thoại cao cấp nhất của hãng với thiết kế giống nhau, ngoại trừ chiếc iPhone 12 Pro Max năm nay.

So với thế hệ trước, chiếc iPhone mới mang trên mình một vài tinh chỉnh về thiết kế với phần khung viền vát phẳng và đi kèm lớp hoàn thiện sáng bóng nên mang lại vẻ ngoài cao cấp, hiện đại hơn một chút so với iPhone XS Max.

Nếu so sánh, iPhone XS Max trông lỗi thời hơn một chút. Vì vậy, nếu bạn muốn sử dụng một chiếc điện thoại có thiết kế hiện đại và cao cấp nhất thì hãy chọn iPhone 12 Pro. Còn nếu bạn thường xuyên sử dụng ốp lưng thì những cải tiến mà iPhone 12 Pro Max mang lại không có nhiều ý nghĩa.

Hơn nữa, iPhone XS Max nhỏ gọn hơn một chút và trọng lượng nhẹ hơn so với iPhone 12 Pro Max, giúp bạn cầm nắm dễ dàng hơn. iPhone XS Max vẫn là một thiết bị tuyệt vời về mặt thiết kế và chất lượng xây dựng, không đáng để nâng cấp lên iPhone 12 Pro Max chỉ vì ngoại hình.

Màn hình

iPhone 12 Pro Max: Màn hình Super Retina XDR 6.7 inch, OLED, độ phân giải 2,778 x 1,284 pixel, 458 ppi, độ sáng tiêu chuẩn 800 nits, độ sáng tối đa 1,200 nits, HDR, được bảo vệ bởi kính Ceramic Shield

iPhone XS Max: Màn hình Super Retina 6.5 inch, OLED, độ phân giải 2,688 x 1,242 pixel, 458 ppi, độ sáng tiêu chuẩn 625 nits, HDR, được bảo vệ bằng kính cường lực ion

Khi nói đến màn hình, iPhone 12 Pro Max mang trên mình những nâng cấp đáng kể về tính năng so với iPhone XS Max. Tuy nhiên, khi sử dụng thực tế thì người dùng sẽ khó có thể nhận ra sự khác biệt về chất lượng hiển thị giữa hai màn hình này. Do đó, màn hình không phải là yếu tố quyết định để bạn nâng cấp lên iPhone 12 Pro Max.

Camera

iPhone 12 Pro Max: Camera sau – Cảm biến chính 12Mp (khẩu độ f/1.6, PDAF dual pixel, OIS dịch chuyển cảm biến) + camera tele 12MP (zoom quang 2.5x, tiêu cự 65mm, khẩu độ f/2.2, PDAF, OIS) + ống kính góc siêu rộng 12MP (khẩu độ f/2.4, FoV 120 độ, tiêu cự 13mm) + Máy quét 3D ToF LiDAR, quay video 4K@60FPS với Dolby Vision; Camera trước 12MP (khẩu độ f/2.2, tiêu cự 23mm), quay video 4K@60FPS

iPhone XS Max: Camera sau – Cảm biến chính 12MP (khẩu độ f/1.8, PDAF dual pixel, OIS) + camera tele 12MP (zoom quang học 2x, tiêu cự 52mm, khẩu độ f/2.4, PDAF, OIS), quay video 4K@60FPS; Camera trước – 7MP (khẩu độ f/2.2, tiêu cự 32mm), quay video 1080p@60FPS

Camera là một trong những khác biệt lớn nhất giữa iPhone 12 Pro Max và iPhone XS Max. Trong khi chiếc iPhone 2 năm tuổi của Apple chỉ có hệ thống camera kép ở phía sau thì iPhone 12 Pro Max được bổ sung thêm ống kính cho góc chụp siêu rộng và máy quét LiDAR mới, cho phép bạn chụp ảnh phong cảnh và chân dung tốt hơn.

Ngoài ra, camera chính của iPhone 12 Pro Max vượt trội hơn nhiều so với camera trên iPhone XS Max. Chiếc iPhone mới sẽ chụp ảnh sáng, sắc nét và chi tiết hơn so với iPhone XS Max trong tất cả các điều kiện ánh sáng. iPhone 12 Pro Max cũng có camera selfie và quay video tốt hơn đáng kể so với iPhone XS Max.

Nếu là người thường xuyên sử dụng máy ảnh thì iPhone 12 Pro Max sẽ là một bản nâng cấp xứng đáng dành cho bạn.

Hiệu năng

iPhone 12 Pro Max: Apple A14 Bionic (tiến trình 5nm, CPU 6 lõi, GPU 4 lõi), CPU nhanh hơn 60% và GPU nhanh hơn 50% so với Apple A12 Bionic

iPhone XS Max: Apple A12 Bionic (tiến trình 7nm, CPU 6 lõi, GPU 4 lõi)

iPhone 12 Pro Max có bộ vi xử lý mạnh hơn nhiều so với iPhone XS Max. Tuy nhiên, chipset của iPhone XS Max đã quá mạnh mẽ nên bạn sẽ không thể cảm nhận được sức mạnh mà iPhone 12 Pro Max cung cấp khi sử dụng hàng ngày

Mặc dù vậy, iPhone XS Max đã được hai năm tuổi và nó có thể bắt đầu chậm chạp hơn trong một hoặc hai năm sau đó. Nếu bạn nâng cấp lên iPhone 12 Pro Max, bạn có thể sử dụng tốt trong ba hoặc bốn năm tiếp theo.

RAM và bộ nhớ trong

iPhone 12 Pro Max: Công nghệ lưu trữ NVMe, các tùy chọn ROM – 128GB, 256GB, 512GB; RAM 6GB

iPhone XS Max: Công nghệ lưu trữ NVMe; các tùy chọn ROM – 64GB, 256GB, 512GB; RAM 4GB

Trong khi bộ nhớ trong cao nhất của iPhone 12 Pro Max giống như iPhone XS Max, nó lại được đi kèm với dung lượng RAM cao hơn 2GB. Dung lượng RAM 4GB trên iPhone XS Max có thể vẫn đủ để xử lý những tác vụ đa nhiệm nặng nề nhất nhưng cũng giống như bộ xử lý, nó sẽ bị hạn chế trong 1-2 năm tới, khi các ứng dụng và trò chơi ngày càng nặng hơn.

Thời lượng pin

iPhone 12 Pro Max: Dung lượng 3,687 mAh, hỗ trợ xem video đã tải xuống trong 20 giờ, 12 giờ xem video trực tuyến, 80 giờ nghe nhạc, sạc nhanh có dây 18W, sạc không dây 15W, tương thích MagSafe

iPhone XS Max: Dung lượng 3,174 mAh; hỗ trợ xem video đã tải xuống trong 15 giờ, 65 giờ nghe nhạc, sạc nhanh có dây 18W, sạc không dây 15W

iPhone 12 Pro Max không chỉ có pin lớn hơn đáng kể so với iPhone XS Max mà còn sở hữu bộ vi xử lý tiết kiệm điện hơn. Cả hai yếu tố này đều giúp iPhone 12 Pro Max có thời lượng sử dụng pin tốt hơn so với iPhone XS Max. Trong khi cả hai điện thoại thông minh đều có sạc không dây, iPhone 12 Pro Max cũng đi kèm với công nghệ MagSafe có nam châm để giữ các phụ kiện tương thích gắn vào thiết bị, cho phép bạn sử dụng sạc không dây ngay cả khi đang sử dụng điện thoại.

Nếu bạn đã mua iPhone XS Max khi nó được ra mắt, thì bây giờ nó đã được hai năm, tuổi thọ pin có thể đã bắt đầu suy giảm.

Tạm kết

Nhìn chung, iPhone 12 Pro Max tốt hơn iPhone XS Max về mọi mặt. Tuy nhiên, hầu hết những nâng cấp đó là không đáng kể và bạn chỉ nên "lên đời" nếu muốn có một thiết bị sở hữu camera cũng như thời lượng pin tốt hơn. Còn nếu bạn cảm thấy những tính năng này đáp ứng đủ nhu cầu thì hãy tiếp tục sử dụng iPhone XS Max và chờ những nâng cấp mà "Táo khuyết" dành cho iPhone 2021.