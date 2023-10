Quân đội Israel cho biết: “Các binh sĩ đã tiêu diệt các chiến binh Hamas và chỉ đạo lực lượng không quân tấn công theo thời gian thực vào các mục tiêu và cơ sở hạ tầng của kẻ thù”.



Trong đêm thứ tư của chiến dịch trên bộ ở phía bắc lãnh thổ Palestine, Israel đã không kích khoảng 300 mục tiêu, bao gồm các trạm phóng tên lửa và tên lửa cũng như “các khu quân sự bên trong các đường hầm dưới lòng đất thuộc về tổ chức Hamas”.

Binh lính Israel pháo kích vào các vị trí gần biên giới Gaza. Ảnh: EPA.

Jonathan Conricus, phát ngôn viên quân đội Israel, cho biết các hoạt động trên bộ tập trung vào phía bắc Gaza, bao gồm cả Thành phố Gaza, nơi mà ông cho là "trọng tâm lực lượng của Hamas".

Ông nói thêm: “Nhưng chúng tôi cũng tiếp tục tấn công ở các khu vực khác của Gaza. Chúng tôi đang truy lùng các chỉ huy của họ, chúng tôi đang tấn công cơ sở hạ tầng của họ và bất cứ khi nào có mục tiêu quan trọng liên quan đến Hamas, chúng tôi sẽ tấn công mục tiêu đó.

Quân đội Israel cho biết cũng đã xảy ra một số cuộc giao tranh trong đó lực lượng của họ hứng hỏa lực của tên lửa chống tăng và súng máy.

Về phía Hamas, các chiến binh lực lượng này cho biết đã có đụng độ với quân đội Israel ở phía tây bắc và phía nam Dải Gaza. Lữ đoàn al-Qassam, cánh vũ trang của Hamas, cho biết họ đã bắn tên lửa chống tăng vào lực lượng Israel vào sáng sớm 31/10, đồng thời cho biết thêm rằng quân đội Israel đang xâm chiếm trục phía nam Gaza. Hamas cho biết họ cũng nhắm mục tiêu vào hai xe tăng và máy ủi của Israel ở phía tây bắc Gaza bằng tên lửa.

Israel đã mở rộng các hoạt động trên bộ ở Gaza trong những ngày gần đây, tiến vào Thành phố Gaza từ hai hướng, với xe tăng được cho là đã có mặt trên con đường chính Bắc-Nam nhằm nỗ lực cắt dải đất thành hai.

Các cuộc tấn công của Israel gia tăng trong bối cảnh Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết Israel sẽ không đồng ý ngừng chiến sự ở Gaza và sẽ tiếp tục thực hiện kế hoạch xóa sổ Hamas, đồng thời tuyên bố "đây là thời điểm chiến tranh".

Ông nói trong bài phát biểu trên truyền hình: "Kêu gọi ngừng bắn là lời kêu gọi Israel đầu hàng Hamas... Điều đó sẽ không xảy ra". Ông Netanyahu cho biết cuộc tiến công của quân đội qua Gaza đã mở ra cơ hội giải thoát con tin, điều mà Hamas sẽ chỉ thực hiện khi phải chịu áp lực.

Các chuyên gia quân sự cho biết lực lượng Israel đang tiến hành cuộc tấn công trên bộ một cách chậm rãi, một phần là để ngỏ khả năng các chiến binh Hamas sẽ đàm phán để thả con tin.

Cơ quan y tế Gaza cho biết 8.306 người trong đó có 3.457 trẻ vị thành niên đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel kể từ khi Hamas tiến hành các cuộc tấn công vào Israel vào ngày 7 tháng 10, giết chết hơn 1.400 người và bắt 240 con tin.

Các quan chức Liên Hợp Quốc cho biết hơn 1,4 triệu dân thường ở Gaza (khoảng 2,3 triệu người) đã trở thành vô gia cư.

Số người chết ngày càng tăng khiến Mỹ, đồng minh chính của Israel, yêu cầu tạm dừng giao tranh để cho phép thêm viện trợ nhân đạo vào Gaza.

Hôm 30/10 đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc, Linda Thomas-Greenfield, đã kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đang bị chia rẽ hãy đoàn kết, nói rằng “cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Gaza đang ngày càng nghiêm trọng hơn”.

Lo ngại về số người chết ở Palestine ngày càng leo thang, bà Thomas-Greenfield cho biết, Tổng thống Biden đã nhắc lại với Thủ tướng Netanyahu rằng “mặc dù Israel có quyền và trách nhiệm bảo vệ công dân của mình khỏi khủng bố, nhưng nước này phải làm như vậy theo cách thức phù hợp nhất và phù hợp với luật nhân đạo quốc tế”.

Sau khi bác bỏ bốn nghị quyết trước đó trong Hội đồng Bảo an LHQ gồm 15 thành viên – một do Mỹ phủ quyết, một do Nga và Trung Quốc phủ quyết, và hai do không đạt được tối thiểu 9 phiếu đồng ý – vào thứ Sáu tuần trước, các quốc gia Ả Rập đã đưa nghị quyết về xung đột Hamas - Israel ra Đại hội đồng LHQ, nơi không có quyền phủ quyết.

Đại hội đồng gồm 193 thành viên đã thông qua một nghị quyết kêu gọi đình chiến nhân đạo nhằm chấm dứt chiến sự bằng cuộc bỏ phiếu 120-14 và 45 phiếu trắng. Tuy nhiên nghị quyết của Đại hội đồng không có tính pháp lý dù chúng là thước đo dư luận thế giới.

Hội đồng Bảo an kể từ đó đã cố gắng đàm phán một giải pháp không bị bác bỏ - nghị quyết của Hội đồng Bảo an có tính ràng buộc về mặt pháp lý.

Người đứng đầu cơ quan LHQ về người tị nạn Palestine đã phát biểu tại một cuộc họp khẩn cấp của LHQ hôm 30/10 rằng “lệnh ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức đã trở thành vấn đề sinh tử của hàng triệu người”, cáo buộc Israel “trừng phạt tập thể” đối với người Palestine và buộc dân thường phải di dời.

Ông Philippe Lazzarini cho biết việc tiếp tục phá vỡ trật tự dân sự sau khi người Palestine cướp phá các kho hàng của cơ quan để tìm kiếm thực phẩm và viện trợ khác sẽ khiến cơ quan lớn nhất của LHQ ở Gaza khó mà tiếp tục hoạt động, nếu không muốn nói là không thể.