"Khi tôi lần đầu tiên nhận được kịch bản cho "Dream" bốn năm trước, tôi đang quay các bộ phim truyền hình như "My Mister", "Hotel Del Luna" và vào vai những nhân vật với lý lịch phức tạp", IU chia sẻ với truyền thông, trước khi bộ phim mới nhất của cô mang tên "Dream" được phát hành.



"Dream" là bộ phim mới nhất của đạo diễn Lee Byeong Heon đã ra mắt các rạp chiếu phim địa phương vào ngày 26/4. Dựa trên một câu chuyện có thật, "Dream" xoay quanh một đội bóng đá vô gia cư đại diện cho Hàn Quốc trong World Cup Bóng đá Vô gia cư. Diễn viên Park Seo Joon đóng vai Yoon Hong Dae, một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp gặp chấn thương và buộc phải dẫn dắt đội bóng trong khi IU đóng vai Lee So Min, người lên kế hoạch kiếm tiền bằng cách làm một bộ phim tài liệu cảm động về đội bóng đó.

IU bị "ngó lơ" dù muốn tham gia nhạc phim "Dream"

IU và Park Seo Joon sẽ cùng nhau tham gia "Dream". (Ảnh: IT).

"Đó có lẽ là lý do tại sao tôi chọn "Dream", tôi muốn đóng vai một người vui vẻ, So Min không phải nhân vật "đen tối" và tôi rất thích điều đó", cô nói.

Trước đây, IU cũng từng tham gia các bộ phim truyền hình có chủ đề tươi sáng như "Dream High" (2011), "Lee Soon Shin is the Best" (2013) và "The Producer" (2015). Bên cạnh đó, cô không ngại những vai diễn phức tạp trong "My Mister" (2018) và "Broker" (2022). Thực tế, những vai phức tạp đã định hình sự nghiệp diễn xuất của IU.

Đạo diễn Lee nổi tiếng với những bộ phim tốc độ nhanh, lời thoại chặt chẽ, ví dụ như "Extreme Job" (2019), bộ phim có doanh thu cao thứ hai tại Hàn Quốc với 16 triệu USD thu về từ bán vé.

“Đó là lúc tôi học được không thể lúc nào cũng dựa quá nhiều vào những gì tôi đã chuẩn bị. Chuẩn bị kỹ lưỡng là tốt, nhưng cũng phải biết từ bỏ và thích nghi nếu cần thiết trên trường quay”, IU chia sẻ.

IU giải thích rằng, cô mất khá nhiều thời gian để nắm bắt được phong cách hài hước và nhanh nhạy của đạo diễn Lee trong quá trình quay phim. "Tôi đã bắt đầu chuẩn bị một loạt các phương pháp thể hiện vai diễn. Tuy nhiên, không phải cảnh nào tôi thích cũng xuất hiện trong phim", cô nói.

Mặc dù là diễn viên sở hữu nhiều bài hát chính trong các bộ phim đã tham gia, như "Hold My Hand" trong "The Greatest Love" (2011) và "Happy Ending" trong "Hotel Del Luna" nhưng IU không góp giọng cho "Dream".

“Khi tham gia phim, tôi nhận được đề nghị tham gia vào các bản nhạc phim. Nhưng trong "Dream", tôi thậm chí còn không được nhắc tới (cười). Thay vào đó, bài hát "A Dreamer", một bài hát tôi phát hành khi còn trẻ đã được sử dụng trong trong trailer của bộ phim. Tôi nghĩ rằng đạo diễn nghĩ bài hát phù hợp với những thông điệp được truyền tải", cô nói.

IU là ca sĩ hiếm hoi thành công trong lĩnh vực điện ảnh. (Ảnh: IT).

IU (tên thật là Lee Ji-eun) sinh vào ngày 16/5/1993, là một ca sĩ, nhạc sĩ và diễn viên người Hàn Quốc. Cô được coi là một trong những nghệ sĩ solo thành công nhất trong ngành công nghiệp K-pop, với nhiều bản "hit" đứng đầu bảng xếp hạng.

IU bắt đầu sự nghiệp với tư cách là thực tập sinh của Loen Entertainment (nay là Kakao M) vào năm 2007 và ra mắt lần đầu tiên vào năm 2008 với đĩa đơn "Lost Child". Cô đã được công nhận rộng rãi với bài hát nổi tiếng năm 2010 "Good Day", đứng đầu nhiều bảng xếp hạng âm nhạc ở Hàn Quốc và trở thành một cơn sốt.

Kể từ đó, IU đã phát hành nhiều bài hát nổi tiếng, bao gồm "You & I", "Palette" và "Blueming" cùng nhiều bài hát khác. Nữ ca sĩ cũng đã hợp tác với các nghệ sĩ nổi tiếng khác như: BTS Suga, Zico và G-Dragon.

Ngoài sự nghiệp âm nhạc thành công, IU còn tạo được tên tuổi trong lĩnh vực diễn xuất. Cô đã xuất hiện trong nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng như "Dream High", "My Mister" và "Hotel del Luna" cùng nhiều bộ phim khác. Màn thể hiện của cô đã được giới phê bình đánh giá cao và cô đã giành được một số giải thưởng về diễn xuất.

Mặc dù đạt được thành công vang dội nhưng IU vẫn duy trì một tính cách khiêm tốn và thực tế khiến cô được người hâm mộ trên toàn thế giới yêu mến. Tài năng, sự chăm chỉ và cống hiến của cô đã mang lại cho cô biệt danh "Em gái quốc dân" ở Hàn Quốc.