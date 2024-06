Jennie (Blackpink) bị mỉa mai khi giành giải thưởng diễn xuất trong "phim rác" 19+

Jennie (Blackpink) trong phim "The Idol". Ảnh: Nhà sản xuất

Mới đây, một số nghệ sĩ Kpop đã được vinh danh ở giải thưởng SEC Awards Brazil.

Tuy nhiên, trong khi Jungkook và V (BTS) được xướng tên ở những hạng mục về âm nhạc, Jennie (Blackpink) bất ngờ giành chiến thắng hạng mục “Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trong series phim quốc tế”, cho vai diễn trong loạt phim HBO “The Idol”.

Giải thưởng của Jennie bị công chúng mỉa mai vì vai vũ công phụ họa Dyanne của cô trong phim đầu tay “The Idol” từng vướng nhiều tranh cãi.

Thời điểm “The Idol” ra mắt, tác phẩm 19+ này bị nhiều nhà phê bình, phương tiện truyền thông nhận xét là bộ phim có nội dung sáo rỗng, lạm dụng quá nhiều cảnh nóng, thậm chí một số tờ báo lớn đánh giá “The Idol" chẳng khác nào phim khiêu dâm. Nhiều trang gọi đây là "phim rác" của HBO.

Dù chỉ đảm nhận vai phụ nhưng Jennie vẫn bị chỉ trích khi có những phân đoạn thực hiện vũ đạo quá hở hang, táo bạo. Trong phim, cô cũng chỉ xuất hiện mờ nhạt với vài câu thoại, nên việc Jennie được trao giải diễn viên xuất sắc càng gây khó hiểu.

Jennie giành giải “Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất" của SEC Awards Brazil. Ảnh: Twitter

Song, người hâm mộ của nữ nghệ sĩ phản biện rằng, hạng mục mà Jennie giành chiến thắng là giải thưởng do fan bình chọn, không có yếu tố chuyên môn. Fan ủng hộ cho các hoạt động của Jennie là điều đương nhiên.

“The Idol” hứng bão chỉ trích, nhưng ca khúc nhạc phim “One of the Girls” do The Weeknd, Jennie và Lily-Rose Depp thể hiện đã đạt thành công ngoài mong đợi.

Ca khúc lọt vào bảng xếp hạng Billboard Hot 100 của Mỹ với vị trí 51, đưa Jennie trở thành nữ nghệ sĩ solo Kpop có ca khúc đạt thứ hạng cao nhất trên Billboard Hot 100.

Mới đây, Hiệp hội Công nghiệp Ghi âm Mỹ (RIAA) trao chứng nhận bạch kim cho “One of the Girls” với hơn 1 triệu đơn vị bán ra tại Mỹ. Jennie trở thành nữ nghệ sĩ solo Hàn Quốc đầu tiên trong lịch sử đạt được chứng nhận bạch kim RIAA tại Mỹ cho một đĩa đơn.