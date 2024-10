Jennie - thành viên nổi tiếng của nhóm nhạc Blackpink đang thu hút sự chú ý lớn khi chuẩn bị phát hành đĩa đơn solo mới mang tên "Mantra" vào ngày 11/10 tới. Đây là sự trở lại đầu tiên của Jennie trong sự nghiệp solo kể từ khi cô ra mắt ca khúc "You & Me" cách đây một năm. Trong bối cảnh nhiều nghệ sĩ solo nữ K-pop gặp khó khăn trong việc duy trì thành công thì sự kỳ vọng của công chúng vào Jennie rất lớn. Người hâm mộ và giới phê bình đều quan tâm liệu cô có thể phá vỡ xu hướng đi xuống này.

Những nghệ sĩ solo nữ K-pop như: Chungha, Somi và Sunmi gần đây đã không thể tái hiện lại những thành công của họ trong quá khứ. Chungha từng gây ấn tượng mạnh với các ca khúc như: "Roller Coaster" và "Gotta Go", gần đây đã không gặt hái được nhiều thành công với các sản phẩm mới. Mặc dù "Eenie Meenie" ra mắt vào tháng 3 thu hút được một số sự chú ý khi đạt vị trí thứ 56 trên bảng xếp hạng Gaon Digital Chart, ca khúc "Algorithm" phát hành vào tháng 8 lại không tạo được tiếng vang trên thị trường quốc tế.

Làng giải trí Hàn Quốc kỳ vọng vào Jennie (Blackpink)

Trong bối cảnh nhiều nghệ sĩ solo nữ K-pop gặp khó khăn trong việc duy trì thành công thì sự kỳ vọng của công chúng vào Jennie rất lớn. Ảnh: Herald.

Tương tự, Somi với ca khúc "Fast Forward" đã đạt vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng Billboard World Digital Song Sales vào tháng 8/2023, nhưng đĩa đơn "Ice Cream" phát hành sau đó lại không có được thành công như kỳ vọng. Sunmi, một trong những nghệ sĩ solo nổi tiếng cũng gặp khó khăn khi đĩa đơn mới nhất của cô là "Balloon in Love" không lọt vào các bảng xếp hạng hàng đầu, trong khi trước đó các ca khúc như "Gashina" và "Pporappippam" đã giúp cô khẳng định tên tuổi.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, Jennie có thể vượt qua xu hướng này nhờ vào sự nổi tiếng không chỉ của cô mà còn của nhóm Blackpink. Sự hợp tác với Columbia Records, một hãng thu âm lớn của Mỹ từng hỗ trợ các ngôi sao toàn cầu như Beyonce và Adele cũng là một yếu tố quan trọng giúp Jennie có thể đạt được thành công.

Một quan chức của công ty giải trí trong nước cho rằng: “Tôi nghĩ rằng bất cứ điều gì Blackpink làm đều trở thành hiện tượng. Thành công của họ đã được đảm bảo bởi tài năng đã được khẳng định, vì vậy bất cứ khi nào họ phát hành một sản phẩm mới, nó đều sẽ thành công."

Điều này đã được chứng minh qua trường hợp của Lisa, một thành viên khác của Blackpink, khi đĩa đơn "Rockstar" của cô ra mắt ở vị trí thứ 70 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 và vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng Billboard Global 200 vào tháng 6. Jennie, với danh tiếng toàn cầu và sự liên kết với Blackpink, một trong những nhóm K-pop thành công nhất thế giới, đã có một sự nghiệp solo đầy ấn tượng. Đĩa đơn solo đầu tiên của cô vào năm 2019, "Solo", đã nhanh chóng đứng đầu các bảng xếp hạng âm nhạc trong nước và nhận được nhiều giải thưởng quốc tế, củng cố vị thế của Jennie trong làng nhạc toàn cầu. Ca khúc "You & Me" ra mắt sau đó tiếp tục đẩy mạnh tầm ảnh hưởng của cô, khi lọt vào top 40 bảng xếp hạng UK Official Singles Chart và đạt vị trí cao trên bảng xếp hạng Billboard Global 200.

Nhà phê bình âm nhạc Lim Hee-yun nhận định rằng, sự giảm sút gần đây của các nghệ sĩ solo K-pop chủ yếu là do họ không thuộc các nhóm nhạc nổi tiếng hoặc đã qua đỉnh cao của sự nghiệp. Ông giải thích rằng: “Đối với các nghệ sĩ solo, trừ khi họ từng là thành viên của một nhóm nhạc thành công và có thể tận dụng sức mạnh thương hiệu, thường sẽ có giới hạn trong việc đạt được thành công. Các công ty lớn đã xây dựng những hệ thống fan mạnh mẽ cho các nhóm nhạc, khiến cho nghệ sĩ solo khó phát triển bên ngoài những hệ thống này".

Ngoài ra, Jennie còn có lợi thế lớn khi cô hợp tác với Columbia Records và tham gia vào các dự án lớn như loạt phim HBO "The Idol". Trong thị trường Mỹ, Jennie được công nhận nhiều hơn so với các thần tượng K-pop khác. Ngoài vai diễn trong "The Idol", cô còn hợp tác với những ngôi sao lớn như: The Weeknd và Lily-Rose Depp, góp phần giúp cô đạt thành công trên các bảng xếp hạng Billboard. Jennie đã xuất hiện trên bảng xếp hạng Billboard Hot R&B Songs ở vị trí thứ 14 và bảng xếp hạng Billboard Hot 100 ở vị trí thứ 51.

Ngoài ra, với vai trò đại sứ của Chanel, Jennie có sự hiện diện mạnh mẽ tại thị trường Mỹ, xa hơn nhiều so với một thần tượng K-pop thông thường. Nhà phê bình Lim cho rằng, việc hợp tác với Columbia Records cùng các chiến lược quảng bá âm nhạc của cô trên các chương trình talk show nổi tiếng và các nền tảng chính thống khác có thể mang lại thành công đáng kể cho Jennie trong tương lai.