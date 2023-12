Jennifer Lopez và Ben Affleck tranh cãi vì quyết định có con

Nữ ca sĩ 54 tuổi đã thể hiện mong muốn này từ trước khi họ tái hợp và kết hôn vào năm 2022. Một nguồn tin tiết lộ qua tạp chí Globe cho biết: "Có con với nhau luôn là một phần trong tình yêu của J.Lo.". Mặc dù có suy đoán về việc sử dụng người đẻ thuê do tuổi tác của Lopez, nhưng ngôi sao này vẫn có thể tự mình mang thai.



Ban đầu, cả hai người đều có ý định tăng thêm thành viên trong gia đình, nhưng Affleck (51 tuổi) và đã có ba con với vợ cũ Jennifer Garner, đột ngột thay đổi quan điểm. Một nguồn tin tiết lộ rằng: "Ben đã quay ngoắt 180 độ và bắt đầu bày tỏ quan điểm không hợp tác", điều này dẫn đến căng thẳng trong hôn nhân của họ.

Theo các nguồn tin thân cận, Jennifer Lopez mong muốn có con với Ben Affleck, nhưng nam diễn viên lại do dự vì lý do tuổi tác. Ảnh: BT.

Vấn đề mang thai hộ càng làm tăng thêm áp lực. Ben Affleck - người đã từng trải và có kinh nghiệm khi làm cha mẹ, anh e ngại khi phải trở thành bố lần nữa ở tuổi ngoài 50. Quyết tâm tăng thêm thành viên trong gia đình của Jennifer Lopez được cho là từ quan điểm tình yêu và cam kết gắn bó với nhau, nhưng áp lực và bất đồng đang gây ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của họ.

Hôn nhân của cặp đôi này không chỉ đang gặp khó khăn vì chuyện có con mà tình bạn keo sơn của Ben Affleck và Matt Damon từ thuở hàn vi cũng đang đối mặt với thử thách. Theo các nguồn tin, cả hai đang căng thẳng vì ảnh hưởng của Jennifer Lopez đối với Ben Affleck. Matt Damon cho rằng, nữ ca sĩ quản lý chồng quá chặt và với tư cách một người bạn, anh không thể im lặng mãi.

Matt Damon cảm thấy lo lắng về việc Affleck sẽ trở thành "một người máy bị tẩy não" dưới sự kiểm soát của Lopez.

Nỗ lực can thiệp của Matt Damon đã dẫn đến những rắc rối lớn hơn khiến Ben Affleck thấy khó xử giữa lòng trung thành với vợ và tình bạn lâu năm với Damon.

Ben Affleck và Matt Damon có một tình bạn đáng ngưỡng mộ ở Hollywood. Hai diễn viên lớn lên ở Cambridge, Massachusetts và học trung học cùng nhau. Sau đó, họ tiếp tục hợp tác trong một số bộ phim như "Good Will Hunting" do họ đồng sáng tác và đóng vai chính và "The Bourne Identity" - bộ phim làm nên tên tuổi của Matt Damon.