Nhung Kate kể chuyện bắn súng, luyện võ ở Hungary cho phim của "John Wick"

Nhung Kate đang tham gia vào dự án "The Continental", phần tiền truyện của loạt phim "John Wick" của Keanu Reeves. "The Continental" sẽ được giới thiệu như một loạt phim truyền hình về sự kiện đặc biệt kéo dài ba đêm, do Lionsgate Television sản xuất cho Starz.

Hiện Nhung Kate đang ở Budapest để luyện tập và chuẩn bị cho vai diễn của mình. Dân Việt đã có cuộc trò chuyện với Nhung Kate từ Budapest.



Đoàn phim "The Continental", đã chuẩn bị cho Nhung Kate những gì khi bạn sang đây quay phim?

- Tất cả những thỏa thuận này đã được bàn bạc trước và có trong hợp đồng. Đoàn phim cung cấp cho tôi một căn hộ riêng tại trung tâm, người dọn dẹp, sinh hoạt phí, xe đưa đón đi làm và luyện tập, cùng những tiện nghi khác .



Hoạt động một ngày của Nhung Kate như thế nào?

- Tuỳ theo lịch trình do đoàn phim sắp xếp mà tôi sẽ đến studio để luyện tập cho những cảnh hành động, bao gồm những bài dựng hành động và luyện tập với súng hoặc đi quay. Trước những cảnh quay có thoại tiếng Việt, tôi cùng bạn diễn sẽ có những buổi luyện tập cùng một người huấn luyện phương ngữ tiếng Việt và bạn diễn thông qua zoom.

Ngày quay thì xe sẽ tới đón, đưa tôi tới base camp để hoá trang. Tôi được cung cấp một trailer tiện nghi để nghỉ ngơi trong thời gian chờ đợi. Tới giờ quay sẽ được xe đón ra set. Một tuần tôi sẽ test Covid-19 ba lần. Tuỳ theo thời gian làm việc mà nhân viên y tế sẽ tới căn hộ test cho tôi hoặc tới studio hoặc phim trường để test.

Chỗ ở của Nhung Kate được đoàn phim chuẩn bị tại Budapest. Ảnh: FBNV

Nhung Kate phải tập luyện như thế nào cho vai diễn?

- Tôi luyện tập võ thuật, bắn súng và cả tiếng Anh nữa, vì tiếng Anh của tôi có giới hạn, mà khi làm việc trong ekip toàn người sử dụng tiếng Anh nên tôi liên tục phải vận dụng kỹ năng nghe nói tiếng Anh của mình.

Nhung Kate gặp và làm việc với những ai khi sang đó? Ấn tượng về họ như thế nào?

- Tôi làm việc cùng đạo diễn, bạn diễn, các nhà sản xuất của chương trình và các thành viên khác của đoàn làm phim. Kirk là nhà sản xuất của dự án này, anh ấy cũng là người sáng tạo ra nội dung của bộ phim, là cha đẻ cho vai diễn của tôi. Anh ấy là một người ấm áp, đầy nhiệt huyết, luôn quan tâm tới mọi người. Anh ấy cũng là người thường tiếp cho tôi niềm tin vào những gì tôi đang thể hiện trong công việc.

Đạo diễn là người sâu sắc, vui tính và gần gũi. Lần gặp mặt đầu tiên, Albert đã gọi tôi là một "unicorn". Điều ấy khiến tôi rất vui. Trong quá trình làm việc, Albert cũng là người luôn khiến cho không khí làm việc trở nên thư giãn, khiến mọi người luôn ở trong trạng thái thoải mái nhất để làm tốt công việc của mình.

Nhung Kate vào vai diễn Yen là người Việt Nam, 25 tuổi. Trong tập 1, cô ấy sẽ nói hoàn toàn bằng tiếng Việt, nhưng từ tập 2 nhân vật này sẽ nói cả tiếng Việt và tiếng Anh. Cô ấy là kiểu người thể thao, nhanh nhẹn, nhẹ nhàng, giống mèo - thoải mái với các bước di chuyển của ninja và parkour. Ảnh: NVCC

Ben là người đóng vai Frankie, chồng của Yến (nhân vật tôi đảm nhiệm). Những ngày làm việc đầu tiên, Ben chịu rất nhiều áp lực vì thời gian gấp rút, anh ấy vừa phải luyện tập cho những cảnh hành động, vừa phải học tiếng Việt, và nghiên cứu nhân vật. Nhưng Ben là người thông minh và rất chăm chỉ nên sau cùng anh ấy cũng đã đáp ứng được các yêu cầu khó của nhân vật này. Ngoài ra, Ben cũng là người rất tốt bụng, anh ấy luôn sẵn sàng giúp đỡ tôi để tôi có thể hoàn thành tốt vai diễn của mình.

Tôi cũng đã làm việc chung với Colin, một người trẻ đầy tài năng. Colin rất vui tính, cậu ấy hay chọc cho mọi người cười. Làm việc với cậu ấy rất vui.

Ngoài ra, tôi cũng được gặp gỡ với các bạn diễn khác như Jessi, Hurbert, Mishel,… họ đều trẻ trung, nhiều năng lượng, rất tử tế và thân thiện.

Nhung Kate có thể nói thêm gì về vai diễn của mình so với những thông tin đã đưa trước kia?

- Hiện tại tôi chưa được phép tiết lộ thông tin gì hơn.

Ấn tượng của Nhung Kate về đất nước, con người nơi bạn đang làm việc? Phong cách làm việc của họ có gì khiến bạn ấn tượng?

- Budapest rất đẹp và thơ mộng. Mọi người đều thong thả sống. Tôi được chứng kiến nhiều cử chỉ tốt đẹp, họ rất biết quan tâm tới những người khác, dù xa lạ. Những người mà tôi gặp gỡ trong môi trường làm việc đều thân thiện, chuyên nghiệp và làm việc hiệu quả.

Nhung Kate cảm thấy hạnh phúc trong môi trường công việc. Ảnh: FBNV

Có điều gì thay đổi suy nghĩ của Nhung Kate từ khi bạn sang đây và tham dự vào dự án này không?

- Khi đã thực sự bước vào những ngày làm việc, tôi nhận ra mình thấy hạnh phúc hơn rất nhiều so với những gì từng nghĩ trước đây. Tôi ở trong không gian làm việc, cảm thấy thoải mái như đang ở nhà vậy, quen thuộc, ấm áp, và hạnh phúc tràn đầy.

Các lịch trình làm việc của dự án sắp tới sẽ như thế nào?

- Hiện tại đoàn phim vừa kết thúc đợt làm việc đầu tiên để nghỉ lễ. Mọi thành viên đã bay về quê hương để mừng Giáng sinh và Năm mới. Sau kỳ nghỉ lễ sẽ tiếp tục lịch trình công việc. Trường hợp của tôi do tình hình Covid-19 và việc xuất cảnh không dễ dàng nên đoàn phim đã thỏa thuận để tôi ở lại Budapest trong kỳ nghỉ này.

Nhung Kate ở lại Budapest vì dịch Covid-19 trong dịp nghỉ lễ. Ảnh: FBNV

Tiếng Anh của Nhung Kate hiện như thế nào, bạn còn gặp khó khăn gì không?

- Sau hơn một tháng làm việc trong môi trường sử dụng tiếng Anh thường xuyên thì cả khả năng nghe nói của tôi đều tốt hơn một chút. Nhưng vẫn còn chưa đủ cho các kế hoạch tiếp theo của phim nên công ty quản lý tôi đã thỏa thuận cho tôi một lịch học thêm tiếng Anh trong suốt quá trình làm việc.

Nhung Kate mong muốn gì hơn trong công việc hiện tại của mình không?

Dù đã bước vào kỳ nghỉ nhưng tôi vẫn dành thời gian cho việc đọc kịch bản, nghiên cứu nhân vật và luyện tập võ thuật. Cứ duy trì được như vậy tôi sẽ tiến bộ hơn, tôi không mong muốn mà tôi hành động.

Cảm ơn Nhung Kate đã chia sẻ thông tin và chúc bạn thành công với dự án này!