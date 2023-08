Nhung Kate xuất hiện 4 lần trong trailer "The Continental", bắt súng, đánh nhau điêu luyện

Hỉnh ảnh Nhung Kate trong "The Continental". Nguồn: NSX

Nữ diễn viên xuất hiện 4 lần phút thứ 1.18, 1.58 và trở lại ở phút thứ 2.00 với thời gian khoảng vài giây. Ở lần xuất hiện đầu, Nhung Kate có biểu cảm với ánh mắt sắc lẹm. Với lần 2 là cảnh nữ diễn viên bắn súng điêu luyện và 2 cảnh sau cô đánh nhau tay đôi với một nữ diễn viên khác.



Mật độ xuất hiện 4 lần trong trailer với nhiều biểu cảm, hành động khác nhau cho thấy vai diễn của Nhung Kate có khá nhiều đất diễn.

The Continental, một phần phụ của John Wick về chuỗi khách sạn hư cấu dành cho những các sát thủ sẽ được phát triển thành một series giới hạn, 3 phần với mỗi phần 90 phút, ngân sách đầu tư lên đến 20 triệu USD. Phim có sự tham gia của Hubert Point – Du Jour trong vai Miles, Jessica Allain vào vai Lou, Mishel Prada đảm nhận nhân vật KD, Ben Robson (Frankie) và nữ diễn viên Việt Nam, Nhung Kate trong vai Yen, Mel Gibson (vai Cormac).

The Continental lấy bối cảnh 40 năm trước các sự kiện của John Wick, khi nhân vật cùng tên của Keanu Reeves thực sự là một đứa trẻ. Phim sẽ tập trung vào nhân vật Winston Scott thời trẻ (nhân vật do Ian McShane thủ vai trong các bộ phim John Wick), kể về quá trình mà chàng trai này tạo nên chuỗi khách sạn Continental vào những năm 1970 tại New York.

Chía sẻ với Dân Việt về vai diễn của mình, Nhung Kate cho biết": "Nhung vào vai diễn Yen là người Việt Nam, 25 tuổi. Trong tập 1, cô ấy sẽ nói hoàn toàn bằng tiếng Việt, nhưng từ tập 2 nhân vật này sẽ nói cả tiếng Việt và tiếng Anh. Cô ấy là kiểu người thể thao, nhanh nhẹn, nhẹ nhàng, giống mèo - thoải mái với các bước di chuyển của ninja và parkour.

Đây là một trong những vai quan trọng của phim, có thể coi là chính diện nhưng không phải chính diện theo cách người Việt Nam nghĩ. Cô ấy là một “antagonist” (địch thủ, đối thủ)”.

Nhung Kate đã thực hiện bộ phim ở Budapest vào cuối năm 2021. Thời gian đó, cô phải đến studio để luyện tập cho những cảnh hành động, bao gồm những bài dựng hành động và luyện tập với súng. Trước những cảnh quay có thoại tiếng Việt, Nhung Kate cùng bạn diễn sẽ có những buổi luyện tập cùng một người huấn luyện phương ngữ tiếng Việt và bạn diễn thông qua zoom.

Nhung Kate luyện tập võ thuật, bắn súng và cả tiếng Anh, vì khi làm việc trong ê-kíp toàn người sử dụng tiếng Anh nên cô liên tục phải vận dụng kỹ năng nghe nói tiếng Anh của mình. Nữ diễn viên cho biết, trong khi làm phim này cô tương tác nhiều với Ben Robson.

"Ben là người đóng vai Frankie, chồng của Yến (nhân vật tôi đảm nhiệm). Những ngày làm việc đầu tiên, Ben chịu rất nhiều áp lực vì thời gian gấp rút, anh ấy vừa phải luyện tập cho những cảnh hành động, vừa phải học tiếng Việt, và nghiên cứu nhân vật. Nhưng Ben là người thông minh và rất chăm chỉ nên sau cùng anh ấy cũng đã đáp ứng được các yêu cầu khó nhằn nhất của nhân vật này. Ngoài ra, Ben cũng là người rất tốt bụng, anh ấy luôn sẵn sàng giúp đỡ tôi để tôi có thể hoàn thành tốt vai diễn của mình.

Tôi cũng đã làm việc chung với Colin, một người trẻ đầy tài năng. Colin rất vui tính, cậu ấy hay chọc cho mọi người cười. Làm việc với cậu ấy rất vui.

Ngoài ra, tôi cũng được gặp gỡ với các bạn diễn khác như: Jessi, Hurbert, Mishel,… họ đều trẻ trung, nhiều năng lượng, rất tử tế và thân thiện. Vai diễn Yen là cơ hội tuyệt vời giúp tôi được làm việc trong một ê-kíp chuyên nghiệp. Tôi sẽ học hỏi được rất nhiều từ tất cả những người chuyên nghiệp này trong quá trình tôi tham gia dự án".

The Continental sẽ được khởi chiếu vào tháng 9/2023.