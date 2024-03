Jungkook BTS hé lộ cuộc sống ở quân ngũ, được làm đầu bếp vì nấu ăn ngon

Jungkook BTS tiết lộ cuộc sống trong quân ngũ. Ảnh: AllKpop.

Theo truyền thông Hàn Quốc đưa tin vào ngày 20/3, thành viên BTS là Jungkook hiện đang làm đầu bếp trong đơn vị mà nam thần tượng tham gia nhập ngũ sau khi anh hoàn thành trại huấn luyện tuyển dụng.

Trước đó, Jungkook đã lên Weverse, một nền tảng giao tiếp với người hâm mộ, để cập nhật cho người hâm mộ về tình trạng sức khỏe của anh.

Tiết lộ về cuộc sống ở quân ngữ, anh nói: "Các bạn thế nào, ARMY? (tức người hâm mộ). Tôi vẫn ổn. Tôi đã tập thể dục chăm chỉ để có sức khoẻ tốt".

Hơn nữa, Jungkook còn gợi ý về vai trò đầu bếp của mình bằng cách nói thêm: "Tôi nấu ăn rất ngon".

Trước đây, Jungkook đã thể hiện kỹ năng nấu nướng của mình bằng cách chia sẻ các công thức nấu ăn của riêng mình, chẳng hạn như makguksu dầu tía tô, cháo ramen, bulgogi và cơm chiên, thông qua Weverse và các chương trình phát sóng cá nhân.

Tháng 12 năm ngoái, Jungkook đã nhập ngũ cùng với thành viên Jimin tại Trung tâm Huấn luyện Tuyển dụng Sư đoàn Bộ binh số 5 ở Yeoncheon, Kyunggi-do. Ngày xuất ngũ dự kiến của anh là ngày 11/6/2025.

Về thành tích âm nhạc mới nhất, Jungkook, thành viên nhóm nhạc BTS, đã lập kỷ lục mới đáng chú ý với ca khúc solo "Standing Next to You".

Bài hát nằm trong album solo "Golden" của anh đã giành được vị trí thứ 85 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 của Mỹ, đánh dấu tuần thứ 18 liên tiếp có mặt trên bảng xếp hạng danh giá.

"Standing Next to You" lần đầu xuất hiện trên Billboard Hot 100 ở vị trí thứ 5 vào ngày 18/11/2023 và kể từ đó, ca khúc trụ vững trên bảng xếp hạng.

Trong số các bản phát hành solo của nam thần tượng, "Standing Next to You" đã vượt qua kỷ lục trước đó của anh với ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Mỹ Charlie Puth trong "Left and Right" (ca khúc này tồn tại trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 trong 17 tuần).

Ngoài ra, đĩa đơn solo "Seven feat. Latto" của anh, vẫn trụ trên bảng xếp hạng trong 15 tuần sau khi phát hành vào tháng 7 năm ngoái.

Đặc biệt, "Standing Next to You" còn có thời lượng trụ hạng lâu nhất trên Hot 100 trong số các nghệ sĩ solo Hàn Quốc trong thập kỷ qua.