Kaity Nguyễn: "Không có hơi men, tôi không dám diễn cảnh nóng"

Ở tuổi 24, Kaity Nguyễn sở hữu một gia tài vai diễn mà bất kỳ diễn viên trẻ nào cũng phải ngưỡng mộ. Sau Em chưa 18, Tiệc trăng máu, Gái già lắm chiêu 5, cô vừa trở lại với vai nữ chính trong bộ phim Người vợ cuối cùng (đạo diễn Victor Vũ). Đây là dự án điện ảnh thứ 6 Kaity Nguyễn tham gia. Tại đó, mỹ nhân sinh năm 1999 có những phân cảnh táo bạo và "đời" hơn, khi hoá thân thành một cô cái nghèo miền Bắc sống trong thế kỷ 19.

Nữ diễn viên Kaity Nguyễn. (Ảnh: NVCC)

PV Dân Việt đã có cuộc trò chuyện với Kaity Nguyễn về vai diễn này:

Nói không rung động với Thuận Nguyễn là nói dối

Trong Người vợ cuối cùng, Kaity Nguyễn đã có rất nhiều phân cảnh nóng bỏng với Thuận Nguyễn. Được biết, bạn khá ngại ngùng, sợ hãi khi thực hiện những cảnh này?

- Đây cũng là lần đầu tiên tôi dám thử sức mình với những phân cảnh như vậy. Là con gái, thực sự tôi rất ngại ngùng. Thêm nữa, trong ê-kip lại có rất nhiều người quen. Để tôi thoải mái hơn khi diễn xuất, anh Victor Vũ đã hạn chế mọi người đi vào, chỉ những người là nữ mới được xuất hiện.

Tôi không tự tin để diễn những cảnh nóng như vậy, nhưng may mắn là bạn diễn của tôi (Thuận Nguyễn) rất dễ chịu và thoải mái.Trước khi quay, tôi đề nghị cùng Thuận Nguyễn uống rượu để lấy can đảm. Thú thật, nếu không có hơi men, tôi không dám diễn. Ê-kíp cũng hỗ trợ tôi rất nhiều để có được không gian an toàn mỗi khi quay những phân cảnh như vậy.

Để tạo cảm xúc cho Kaity Nguyễn khi đảm nhận nhân vật Linh, Thuận Nguyễn chia sẻ anh ấy đã viết không ít bức thư tình cũng như dành sự quan tâm đến bạn. Điều này có khiến Kaity cảm thấy rung động?

- Nói không rung động là nói dối, dĩ nhiên ai cũng sẽ có một chút rung rinh. Tuy nhiên, tôi xác định rằng đó chỉ là tình cảm của nhân vật Linh trong Người vợ cuối cùng. Với tôi, anh Thuận Nguyễn luôn là người anh trai của mình, những chuyện khác khó có thể xảy ra.

Khi đóng cặp cùng những diễn viên nam khác trong các bộ phim tôi từng tham gia cũng vậy. Mỗi lần nhận vai, tôi đều cố gắng đắm mình trong cảm xúc của nhân vật. Nhưng tôi luôn phân biệt được rõ đâu là điện ảnh, đâu là cuộc sống. Nếu có rung động, chỉ có thể là để dành cho vai diễn đó.

Nếu có diễn viên nam thật sự thích và tỏ tình với Kaity Nguyễn thì bạn sẽ phản ứng như thế nào?

- Tôi sẽ không trốn tránh, nhưng còn phải xem người ấy có phù hợp với mình hay không. Tôi nghĩ, vạn sự tùy duyên thôi. Nếu khi nào mối quan hệ ấy hợp thì tôi sẽ tiến tới.

Kaity Nguyễn tại một cảnh quay trong phim "Người vợ cuối cùng". (Ảnh: NSX)

Tôi rất hợp tính với chị Kim Oanh

Vai diễn lần này có vẻ là một thử thách lớn với Kaity Nguyễn, do đây là một phim cổ trang có bối cảnh miền Bắc, trong khi trước đó bạn sinh ra và lớn lên tại nước ngoài?

- Đúng vậy. Ban đầu tôi không tự tin lắm về giọng nói của mình. May mắn là đạo diễn Victor Vũ và các bạn diễn luôn kề cận để hỗ trợ tôi trong hành trình hoá thân vào vai diễn.

Thứ hai là về ngoại hình. Để đóng phim cổ trang, mọi người thường nghĩ khuôn mặt quan trọng nhất vì phải có nét gì cổ xưa và thuần Việt. Tôi thì có nét hơi lai Tây một xíu, dù sâu thẳm trong mình vẫn luôn là cô gái rất Việt Nam. Bằng tình yêu mãnh liệt dành cho văn hóa dân tộc, tôi đã cùng ê-kip nghiên cứu nhân vật Linh rất kỹ. Sau khi chịu đựng rất nhiều đau khổ, trắc trở, tới một thời điểm, cô ấy phải phá bỏ xiềng xích và đứng dậy đấu tranh. Hy vọng tôi sẽ đem một phần nào mang đến cảm xúc và chia sẻ nhiều hơn với người phụ nữ Việt Nam.

Từ trước đến giờ Kaity Nguyễn thường xuyên quay với các diễn viên gạo cội, nhưng lần này, với các diễn viên người Bắc và có kinh nghiệm lâu năm trong nghề như nghệ sỹ Quang Thắng và Kim Oanh, bạn có thấy lạ lẫm?

- Tôi cảm thấy rất may mắn khi diễn chung với hai nghệ sĩ lớn như vậy. Tôi không hề áp lực, ngược lại việc quay chung với anh chị rất vui. Có những phân cảnh tôi bật cười nên phải quay lại thêm một lần nữa. Chị Kim Oanh nhìn vậy chứ rất hợp tính, chúng tôi đã đi chơi với nhau khá nhiều trong quá trình tôi quay ở ngoài Bắc.

Đang trên đỉnh cao của sự nghiệp nhưng khán giả thấy Kaity không nhận quá nhiều vai cũng như hiếm hoi xuất hiện trong các show thực tế. Phải chăng là do giá cát-xê của Kaity cao hay bạn khá khó tính trong việc nhận kịch bản?

- Giá cát-xê của tôi không cao như mọi người nghĩ đâu, tôi cũng không quá khó tính trong kịch bản. Hầu như các lời mời tới tôi đều thoải mái tiếp nhận. Tuy nhiên, để có thể tham gia một dự án thì nó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau nữa. Như mọi người thấy, một năm Kaity Nguyễn chỉ nhận một dự án phim điện ảnh và duy nhất vào năm 2022 là hai dự án. Kaity muốn mọi việc mà mình thực hiện luôn chỉnh chu và tốt nhất có thể, bởi vậy tôi sẽ tập trung vào chất lượng hơn số lượng.

Thành công quá sớm, có khi nào Kaity Nguyễn cảm thấy áp lực?

- Do bộ phim đầu tiên (Em chưa 18) mang lại thành công lớn, sự mong đợi của mọi người dành cho tôi cũng rất nhiều. Đương nhiên, đôi lúc tôi cũng sợ làm mọi người thất vọng vì không phải ai cũng may mắn có được sự yêu thương của khán giả. Đây cũng là điều khiến tôi từng rơi vào khủng hoảng ở lứa tuổi 20. Hiện tại, tôi trân trọng những áp lực trong công việc. Tôi nghĩ phải có áp lực, có sự hồi hộp mình mới có mục đích trong nghề, nhờ vậy mà luôn trau dồi và tiến bộ.

Cảm ơn những chia sẻ của Kaity Nguyễn!