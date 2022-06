Kẻ một ngày thực hiện 2 vụ cướp tiệm vàng ở Hải Dương và Bắc Giang có thể bị xử lý thế nào?

Thực hiện hai vụ cướp tiệm vàng trong một ngày

Ngày 23/6, Công an TP Chí Linh (Hải Dương) cho biết đang phối hợp Công an TP Bắc Giang (Bắc Giang) mở rộng điều tra, làm rõ vụ vào tiệm vàng cướp giật tài sản xảy ra ngày 13/5 trên địa bàn phường Sao Đỏ, TP Chí Linh.

Trước đó, khoảng 17h45 ngày 13/5, một nam thanh niên đi vào tiệm vàng Kim Ngân (số 133 khu dân cư Nguyễn Trãi 1, phường Sao Đỏ, TP Chí Linh) hỏi mua một sợi dây chuyền 5 chỉ, loại vàng 10K.

Nguyễn Văn Xuân tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Sau khi xem một sợi dây chuyền, người này yêu cầu chủ cửa hàng lấy một sợi dây chuyền vàng khác với trọng lượng lớn hơn. Vừa nhận sợi dây từ tay chủ tiệm, nam thanh niên bất ngờ cầm cả 2 sợi dây chuyền chạy ra cửa, nhảy lên xe máy dựng sẵn và bỏ chạy.

Tiến hành rà soát toàn bộ hệ thống camera giám sát của các hộ dân sống xung quanh và camera lắp đặt trên các tuyến giao thông, bước đầu lực lượng công an xác định được đặc điểm nhận dạng, phương tiện và lộ trình di chuyển của nghi can cướp tiệm vàng.

Sau khi gây án, nghi can di chuyển dọc tuyến Quốc lộ 17 đi Nam Sách (Hải Dương). Mặt khác, đặc điểm của nghi can có nhiều nét đương đồng với nghi can gây ra vụ cướp tiệm vàng xảy ra trước đó 7 tiếng trên địa bàn Bắc Giang.

Ngay sau đó, công an 2 đơn vị tích cực phối hợp điều tra, xác định nghi can gây ra cả 2 vụ cướp tiệm vàng là Nguyễn Văn Xuân (23 tuổi, trú phường Quán Trữ, quận Kiến An, TP Hải Phòng).

Ngày 1/6, nghi can bị Công an TP Bắc Giang bắt giữ khi đang lẩn trốn ở TP HCM. Xuân đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình.

Nghi can hiện hai vụ cướp tiệm vàng trong một ngày có thể bị xử lý thế nào?

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Dân Việt, luật sư Trương Quốc Hòe (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, theo thông tin ban đầu từ cơ quan điều tra, rất có thể nghi can cướp tiệm vàng ở Hải Dương và Bắc Giang sẽ có thể bị khởi tố về tội "Cướp giật tài sản" theo quy định của Điều 171 Bộ luật hình sự 2015.

Cướp giật tài sản là hành vi công khai chiếm đoạt tài sản một cách nhanh chóng để tránh sự phản kháng của chủ tài sản. Cướp giật tài sản là một trong bốn tội phạm của nhóm tội chiếm đoạt có tính chất công khai về hành vi khách quan của chủ thể.

Trong đó cướp giật tài sản là hành vi lợi dụng sơ hở của chủ tài nhanh chóng chiếm đoạt tài sản và nhanh chóng lẩn tránh. Thủ đoạn nhanh chóng lẩn tránh trong thực tế thường là nhanh chóng tẩu thoát.

Theo vị luật sư, mặt khách quan của tội cướp giật tài là có hành vi chiếm đoạt tài sản một cách công khai và nhanh chóng.

Được hiểu là người phạm tội không cần che giấu hành vi chiếm đoạt tài sản của người khác mà thực hiện trước mặt mọi người một cách táo bạo bất người và dứt khoát trong một thời gian rất ngắn.

Để thực hiện được hành vi này người phạm tội không được sử dụng vũ lực cũng không đe dọa sử dụng cũ lực hay uy hiếp tinh thần của người bị hại như tội cướp tài sản mà chỉ chỉ dựa vào sự nhanh nhẹn của bản thân và sự thờ ở của người bị hại để giật lấy tài sản của họ và tẩu thoát.

Đặc trưng của hành vi chiếm đoạt tài sản của tội phạm này là được thực hiện một cách bất ngờ và nhanh chóng làm cho người bị hạn không kịp ứng phó.

Đồng thời ngay sau khi chiếm đoạt được tài sản từ tay người bị hại, người phạm tội cũng nhanh chóng tẩu thoát nhằm tránh khỏi việc truy đuổi của người bị hại. Tội phạm này cũng thực hiện hành vi phạm tội với lỗi cố ý.

Tội danh này có 4 khung hình phạt. Khung 1 là phạt tù từ 1 - 5 năm; Khung 2 là phạt tù từ 3 - 10 năm; Khung 3 là phạt tù từ 7 - 15 năm; Khung 4 là phạt tù từ 12 - 20 năm tù chung thân.

Từ bình luận trên, luật sư Hòe cho biết, nếu bị truy tố về tội cướp giật tài sản, tùy tính chất mức độ mà nghi can có thể đối mặt với các khung hình phạt như trên.

"Theo quy định, chỉ cần nghi can này bị khởi tố về tội cướp giật tài sản thì đã phải đối mặt với khung hình phạt từ 1 đến 5 năm tù mà không cần phụ thuộc vào số tài sản cướp được. Khung hình phạt cao hơn sẽ phụ thuộc vào số tài sản mà nghi can cướp và các tình tiết tăng nặng khác" – luật sư Hòe nhấn mạnh.