Kẻ trộm tài sản trị giá hơn 1,1 tỷ đồng ở FPT Shop có thể bị xử lý thế nào?

Khởi tố kẻ trộm tài sản trị giá hơn 1,1 tỷ đồng ở FPT Shop

Ngày 22/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai ra quyết định khởi tố bắt tạm giam Lê Phan Anh Thuận để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.

Thuận (áo vàng) cùng số tài sản trộm cắp. Ảnh: CACC

Trước đó, do nợ nần, Lê Phan Anh Thuận mang kìm cộng lực phá khóa cửa rồi đột nhập vào cửa hàng FPT Shop tại xã Phước Thái, huyện Long Thành trộm 54 điện thoại di động, 22 laptop, 1 máy tính bảng. Tổng tài sản trộm cắp trị giá hơn 1,1 tỷ đồng.

Trong lúc trộm cắp tài sản, Thuận bị Tổ công tác 161 Công an huyện Long Thành và Công an xã Phước Thái phát hiện bắt giữ. Công an thu giữ kìm cộng lực, dao, mỏ lết, khăn trùm đầu, đôi bao tay cùng nhiều dụng cụ, phương tiện dùng để trộm cắp tài sản.

Đối mặt khung hình phạt cao nhất của tội trộm cắp tài sản

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Dân Việt, luật gia Nguyễn Thị Quỳnh Thơ (Văn phòng luật sư Interla) cho biết, theo quy định của pháp luật, hành vi lén lút chiếm đoạt tài sản của người khác từ 2 triệu đồng trở lên, người thực hiện hành vi sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "Trộm cắp tài sản" theo quy định tại Điều 173 Bộ luật hình sự.

Với tài sản chiếm đoạt từ 500 triệu đồng trở lên, người thực hiện hành vi phạm tội sẽ phải đối mặt với khung hình phạt cao nhất của tội danh này là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm.

Theo bà Thơ, trong vụ việc này, thông tin ban đầu được biết, đối tượng Thuận đã trộm 54 điện thoại, 22 laptop, 1 máy tính bảng, tổng tài sản trộm cắp trị giá hơn 1,1 tỷ đồng.

Như vậy, nếu bị chứng minh có tội, với số tiền hơn 1,1 tỷ đồng, đối tượng có thể đối mặt với khung hình phạt tù từ 12 năm đến 20 năm.

Về tội danh Thuận bị khởi tố, vị luật gia thông tin, trộm cắp tài sản là hành vi lén lút lấy tài sản của người khác mà không dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực hoặc bất cứ thủ đoạn nào nhằm uy hiếp tinh thần của họ.

Đặc điểm nổi bật của tội trộm cắp tài sản là người phạm tội lén lút lấy tài sản mà chủ sở hữu hoặc người quản lý tài sản không biết mình bị mất tài sản, chỉ sau khi mất tài sản họ mới biêt bị mất tài sản.

Tội trộm cắp tài sản được coi là hoàn thành kể từ khi người phạm tội đã chiếm đoạt được tài sản.

Trường hợp người phạm tội đã chiếm đoạt được tài sản nhưng bị người bị hại giành lại nhưng người phạm tội tiếp tục dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực ngay tức khắc để tấn công người bị hại nhằm chiếm bằng được tài sản, thì hành vi của người phạm tội chuyển hóa từ tội trộm cắp tài sản sang tội cướp tài sản.

Ngoài ra, theo bà Thơ, nếu một người có ý định trộm cắp tài sản của người khác nhưng chưa thực hiện được hành vi mà bị phát hiện, tùy trường hợp có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội trộm cắp tài sản.