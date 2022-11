Phá đường dây ma túy do Oanh "Hà" cầm đầu

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04 Bộ Công an) cho biết, vừa phá thành công đường dây ma túy từ nước ngoài về Việt Nam tiêu thụ, ước tính đã giao dịch 1,6 tấn do Vũ Hoàng Oanh, tức Oanh "Hà" cầm đầu.

Bà trùm Oanh "Hà" bị bắt ngày 23/9. Ảnh: Công an cung cấp

Oanh có 7 tiền án, tiền sự, là chị gái của Dung "Hà", trùm giang hồ đất Cảng bị Năm Cam cho đàn em bắn chết.

Hiện, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt bà Oanh cùng 28 người liên quan, thu 131 kg ma túy các loại. Vụ án đang tiếp tục được điều tra.

Theo C04, tháng 5/2018 đường dây bị triệt phá nhưng bà Oanh đã bỏ trốn và bị phát lệnh truy nã đặc biệt. Ở nước ngoài, Oanh tiếp tục thu nạp nhiều đàn em bị truy nã khác cùng các thành phần cộm cán để hình thành đường dây buôn mua bán ma túy từ khu vực Tam giác vàng về TP.HCM và Hải Phòng tiêu thụ.

Đường dây này dùng thủ đoạn giấu ma túy trong các lốc máy ôtô đã qua sử dụng, rồi thuê người vận chuyển từ nước ngoài về TP.HCM tập kết.

Ngoài ra, ma túy còn được vận chuyển về chi nhánh Công ty vận tải Bắc Việt ở quận 12, TP.HCM, sau đó đưa ra trụ sở chính công ty ở Hà Nội.

"Hàng trắng" tại Hà Nội được giao cho Phạm Thế Anh, Giám đốc Công ty cổ phần thương mại và xuất nhập khẩu Sky House, để vận chuyển ra Hải Phòng tiêu thụ.

Trao đổi với PV Dân Việt, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết, đây là vụ mua bán trái phép chất ma túy đặc biệt lớn mà cơ quan chức năng phát hiện và bắt giữ.

Khó thoát án tử?

Theo quy định của pháp luật, hành vi mua bán trái phép chất ma túy thể rắn hoặc ma túy tổng hợp từ 100 gam trở lên, người phạm tội đã phải chịu mức hình phạt cao nhất là phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Cơ quan điều tra sẽ làm rõ hành vi phạm tội đối với từng bị can, làm rõ vai trò của các bị can trong đường dây, xác định nhân thân của các bị can để làm căn cứ xác định trách nhiệm pháp lý theo quy định.

Theo ông Cường, với những bị can chủ mưu, cầm đầu, thực hành tích cực, có nhiều tiền án tiền sự, đang bị truy nã, có thể phải lĩnh mức án cao nhất là tù chung thân hoặc tử hình.

Đối với bị can Vũ Hoàng Oanh, cơ quan điều tra đã xác định là chủ mưu và có nhiều tiền án tiền sự, bị can lại đang bị truy nã nên phải chịu trách nhiệm chính trong vụ án.

Cơ quan điều tra sẽ làm rõ vai trò của từng bị can, đặc biệt là vai trò của bị can cầm đầu, đánh giá tính chất mức độ của hành vi phạm tội, làm rõ nhân thân của người phạm tội và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự làm căn cứ để xử lý phù hợp.

"Những đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ nước ngoài vào Việt Nam như thế này sẽ gây ra rất nhiều hệ lụy tiêu cực cho xã hội, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Các đối tượng trong đường dây đều là những đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự, nhiều tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nên mức hình phạt sẽ rất nghiêm khắc" – ông Cường nhấn mạnh.