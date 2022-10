Các danh hiệu Á hậu 1, 2, 3, 4 Miss Grand International 2022 lần lượt thuộc về các đại diện Thái Lan, Indonesia, Venezuela, Cộng hòa Czech. Danh hiệu Á hậu 5 được trao cho 5 cô gái còn lại của Top 10 là các đại diện Campuchia, Mauritius, Puerto Rico, Tây Ban Nha và Colombia.

Người đẹp Isabella Menin - Đại diện Brazil đăng quang Miss Grand International 2022. (Ảnh chụp màn hình)

Tối 25/10, chung kết Miss Grand International 2022 diễn ra tại Indonesia thu hút sự quan tâm của cộng đồng yêu nhan sắc. Trong đêm thi quan trọng này, ban giám khảo sẽ lần lượt chọn ra Top 20, Top 10 và Top 5 chung cuộc. Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên sẽ trao lại vương miện cho người kế nhiệm.

Chia sẻ với Dân Việt trước thềm chung kết Miss Grand International 2022, Hoa hậu Đoàn Thiên Ân hứa hẹn sẽ có một đêm trình diễn khiến cộng đồng yêu nhan sắc tự hào. "Tôi rất háo hức mong chờ chung kết Miss Grand International 2022 để được trình diễn hết mình và tỏa sáng cho đêm thi này. Vì đây là đêm thi quan trọng nhất để quyết định tôi sẽ đạt được vị trí nào tại cuộc thi. Và dù ở bất kỳ vị trí nào, tôi vẫn mong khán giả sẽ đón nhận tôi như cách các bạn ủng hộ tôi trong suốt thời gian qua.

Hiện tại, tình trạng cảm cúm của tôi đã đỡ hơn nhiều. Tôi sẽ hô vang hai tiếng Việt Nam đầy tự hào trên sân khấu chung kết Miss Grand International 2022".

Clip Hoa hậu Đoàn Thiên Ân chia sẻ trước thềm Miss Grand International 2022. (Nguồn: NVCC)

Vẻ đẹp cuốn hút của Đoàn Thiên Ân trước khi bước vào các phần trình diễn tại chung kết Miss Grand International 2022. (Ảnh chụp màn hình)

Chung kết Miss Grand International 2022 chính thức bắt đầu với màn đồng diễn của dàn thí sinh:

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên và dàn thí sinh có màn trình diễn nóng bỏng mở màn chung kết. (Nguồn ghi màn hình)

Sau màn đồng diễn, dàn thí sinh Miss Grand International 2022 thể hiện màn hô tên được coi là "đặc sản" của cuộc thi này.

Đại diện Argentina thể hiện màn hô tên trên sân khấu chung kết Miss Grand International 2022. (Ảnh chụp màn hình)

Engfa Wahara - đại diện Thái Lan là một trong những thí sinh được dự đoán tỏa sáng tại cuộc thi năm nay. Hạn chế duy nhất cô là khả năng giao tiếp tiếng Anh chưa trôi chảy. (Ảnh chụp màn hình)

Đoàn Thiên Ân xuất hiện gợi cảm, tự tin thể hiện màn hô tên. (Ảnh chụp màn hình)

Clip Đoàn Thiên Ân thể hiện màn hô tên trên sân khấu chung kết Miss Grand International 2022. (Nguồn ghi màn hình)

Sau màn hô tên, MC công bố Đoàn Thiên Ân giành giải "Country's Power Of The Year", vượt qua đối thủ Thái Lan và giành vé vào thẳng Top 20. Ngoài đại diện Việt Nam, dàn đẹp còn lại trong Top 20 là các đại diện Honduras, Indonesia, Nigeria, Đan Mạch, Campuchia, Vương quốc Anh, Philippines, Thái Lan, Tây Ban Nha, Cộng hòa Czech, Cộng hòa Dominica, Mexico, Paraguay, Colombia, Peru, Curacao, Puerto Rico, Venezuela và Brazil.

Ngoài giải thưởng "Country's Power Of The Year", đại diện Việt Nam được xướng tên nhận giải thưởng Trang phục dân tộc đẹp nhất cùng các đại diện đến từ Thái Lan, Peru và Anh.

Đoàn Thiên Ân lọt Top 20 Miss Grand International 2022. (Ảnh chụp màn hình)



Clip: Đại diện Việt Nam chiến thắng giải "Country's Power Of The Year", chính thức lọt Top 20 Miss Grand International 2022. (Nguồn: World Press)

Đoàn Thiên Ân (thứ hai từ phải sang) và các đại diện Thái Lan (ngoài cùng bên phải), Anh, Peru nhận giải thưởng Trang phục dân tộc đẹp nhất trong khuôn khổ cuộc thi Miss Grand International 2022. (Ảnh chụp màn hình)

Các thí sinh trong Top 20 tiếp tục so tài khi trình diễn trang phục thể thao thay vì mặc trang phục áo tắm như những năm trước.

Đoàn Thiên Ân trình diễn trang phục thể thao được thiết kế cắt xẻ gợi cảm. (Ảnh chụp màn hình)

Clip: Đoàn Thiên Ân trình diễn khi được gọi tên vào Top 20 Miss Grand International 2022. (Nguồn ghi màn hình)

Theo BTC cuộc thi, Top 10 chung cuộc gồm các đại diện: Cộng hòa Czech, Puerto Rico, Thái Lan, Tây Ban Nha, Indonesia, Brazil, Colombia, Venezuela, Campuchia. Người đẹp Mauritius được vào thẳng Top 10 nhờ phiếu bình chọn của khán giả. Như vậy, Đoàn Thiên Ân dừng chân ở Top 20 chung cuộc.

Sau đó, Top 10 có màn trình diễn trang phục lấy cảm hứng từ văn hóa Indonesia trên nền nhạc ca khúc Heal The World của Michael Jackson. Dàn thí sinh có màn thuyết trình ngắn về chủ đề của cuộc thi là "chấm dứt chiến tranh và bạo lực" và truyền tải thông điệp hòa bình.

Đại diện Thái Lan thể hiện phần thuyết trình khi lọt Top 10 Miss Grand International 2022. (Ảnh chụp màn hình)

Sau màn thuyết trình của Top 10, Miss Grand International 2021 Nguyễn Thúc Thùy Tiên sải những bước cuối cùng trên hành trình đương nhiệm. Thùy Tiên xúc động chia sẻ: "Ông Nawat Itsaragrisil từng nói Hoa hậu Hòa bình Quốc tế phải hội tụ ba yếu tố bắt đầu bằng chữ B: body (cơ thể), beauty (sắc đẹp) và brain (trí tuệ). Trong suốt nhiệm kỳ của mình, tôi đã học hỏi rất nhiều để trở thành tôi của hôm nay. Tôi đã tìm được những yếu tố (3B) giúp tôi chạm tới thành công hiện tại.

Thứ nhất là "be yourself" là chính mình. Mỗi con người đều đặc biệt theo cách riêng. Sự phê bình và chỉ trích không giúp ta tốt lên. Sự thiếu hoàn hảo sẽ khiến bạn hoàn hảo. Bạn là phiên bản duy nhất trên thế giới. Đừng thay đổi! Hãy chứng minh bản thân!

Chữ B thứ hai là "be ready" luôn sẵn sàng. Cơ hội luôn đến với tất cả. Nhưng những người đủ khả năng mới có thể biến chúng thành thành công. Nhiều người từng cho rằng, chiến thắng của tôi chỉ đơn thuần là may mắn. Đúng vậy! May mắn đó đến từ sự cố gắng và tâm huyết của tôi. Vì vậy, hãy luôn chuẩn bị và sẵn sàng. Khi cơ hội gõ cửa, bạn cần là người biến nó thành hiện thực.

Chữ B thứ ba là "be surrounded by great people" là hãy luôn ở bên cạnh những người tuyệt vời. Nếu muốn đi nhanh thì đi một mình. Nếu muốn đi xa thì hãy đi cùng nhau. Tôi không thể thành công nếu không có sự chung sức của đội ngũ ê-kíp ở Việt Nam và Thái Lan".

Hoa hậu Thùy Tiên xúc động khi chia sẻ về hành trình đương nhiệm. (Ảnh chụp màn hình)

Thùy Tiên kết thúc nhiệm kỳ tại sân khấu chung kết Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2022. (Nguồn: FB Miss Grand International)

Top 10 Miss Grand International 2022 trình diễn trang phục dạ hội. (Nguồn ghi màn hình)

Sau màn trình diễn trang phục dạ hội của Top 10, MC công bố Top 5 chung cuộc gồm đại diện Brazil, Indonesia, Thái Lan, Cộng hòa Czech, Venezuela.

Top 5 Miss Grand International 2022 (ảnh lần lượt từ phải sang) gồm các đại diện Brazil, Indonesia, Thái Lan, Cộng hòa Czech, Venezuela. (Ảnh chụp màn hình)



Mỹ nhân Engfa Wahara - đại diện Thái Lan trả lời ứng xử khi lọt Top 5 chung cuộc. (Ảnh chụp màn hình)

Top 5 bước vào phần thi ứng xử với câu hỏi đề cập đến cuộc xung đột trên thế giới. Theo đại diện Brazil cho rằng, chiến tranh chỉ mang đến nỗi đau. Vì vậy, mọi người cần vượt qua bằng ngoại giao và sự thấu hiểu.

Trả lời ứng xử bằng tiếng mẹ đẻ, đại diện Indonesia nhấn mạnh rằng, trẻ em là tương lai của thế giới. Chiến tranh chia cắt các gia đình và tình người là thứ duy nhất tạo nên một tương lai tốt đẹp hơn.

Thừa nhận bản thân không giỏi tiếng Anh nhưng đại diện Thái Lan đã có màn trả lời ứng xử trôi chảy. "Hãy dừng những hành động bạo lực. Như vậy thì chúng ta mới có thể truyền đi tình yêu và thế giới sẽ tốt đẹp hơn", Engfa Wahara khẳng định.

Đại diện Cộng hòa Czech xúc động khi đề cập những bà mẹ đã mất con trong chiến tranh. Cô cho rằng, chiến tranh chưa bao giờ là chọn lựa đúng đắn vì gây chia rẽ, mất mát. Là người đưa ra câu trả lời ứng xử cuối cùng, đại diện Venezuela khẳng định, bạo lực không phải giải pháp giải quyết mâu thuẫn, bất đồng.