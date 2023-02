Kết thúc tuần lễ ẩm thực dimsum tại quận 5: Bắt đầu cho hành trình mới

Thời điểm thích hợp cho gian hàng ẩm thực

Có mặt tại Trung tâm văn hóa quận 5, ngay bên hông, đang diễn ra "Tuần lễ ẩm thực dimsum". Theo thông tin của ban tổ chức cho biết, tuần lễ ẩm thực này diễn ra từ ngày 1 đến 7/2 (nhằm ngày 11 đến 17 tháng Giêng, năm Quý Mão).

Cảnh náo nhiệt tại tuần lễ ẩm thực. Ảnh: Hoàng Ba Đình.

Theo ông Tuấn Trần (chủ một gian hàng), sở dĩ ban tổ chức chọn ngày này vì nhiều lý do. Thứ nhất nếu mở sớm quá, lúc đó Sài Gòn vắng người, nên buôn bán chưa chắc đã thuận lợi. Mở muộn hơn, sau đợt Nguyên tiêu thì người người đi làm, cũng khó thu hút khách. "Cho nên chúng tôi chọn từ mùng 11 đến 17 mở bán. Lúc ấy Sài Gòn đã đông người trở lại sau dịp Tết. Vả lại, lúc này người người đã ngán những món ăn ở nhà, thèm ăn vặt… Nên dễ bán hàng", ông Tuấn chia sẻ.

Ẩm thực cả tây lẫn ta

Khảo sát một vòng tại đây, có thể nhận xét, ngoài các món ăn Hoa – Việt truyền thống, còn có cả các món ăn của các nước khác. Dễ dàng nhận ra các món ăn của Thái như: mực chiên sốt Thái, gỏi trộn kiểu Thái, hoặc các món Hàn: kimbap, kim chi…

Các bé thiếu nhi hồ hởi ngắm quầy tò he. Ảnh: Hoàng Ba Đình.

Bên cạnh các món ăn như vừa nêu, ở đây còn có cả các gian hàng trưng bày những sản phẩm thủ công như mây tre nứa, đặc biệt còn có cả những nghệ nhân làm tò he. Gian hàng tò he thu hút rất đông các bạn nhỏ. Anh Xuân Tùng (nghệ nhân làm tò he) cho biết: "Chúng tôi đã nỗ lực rất nhiều để giữ được nghề thủ công truyền thống này. May sao có hội chợ ẩm thực, nên mới có dịp phổ biến đến các em nhỏ. Nhìn mấy bé thích thú được cha mẹ mua cho tò he, chúng tôi cũng cảm thấy vui lây".

Có gian hàng trưng biển là "Một thoáng miền Tây". Khi tiếp cận, chúng tôi thấy đúng rằng "Tây" thật. Cụ thể, là có cả một ông Tây đứng bán kem cho các thực khách nhỏ tuổi. Nhìn cảnh một ông Tây trọ trẹ nói tiếng Việt với một em bé đang bập bẹ tập nói chuyện, thiệt không biết 2 người hiểu nhau bằng cách nào.

Ông Tây bán kem trong gian hàng "Một thoáng miền Tây". Ảnh: Hoàng Ba Đình.

Bên cạnh đó, còn có một ông Tây người Thổ Nhĩ Kỳ. Ông này bán hàng, nhưng trưng biển nói rõ không biết tiếng Việt. Ai đến mua thì chỉ chỉ trỏ trỏ, sau đó ra dấu qua lại, vậy là xong cuộc giao dịch.

Còn nhiều bất cập chờ đợi lần sau sẽ được cải tiến

Đi cùng chúng tôi, anh Nam Nguyễn (quận 5) cho biết: "Tới điểm này tôi nhớ như in. Bởi hồi nhỏ, tôi thường đạp xe đạp qua đây để coi xiếc cá heo. Anh cứ nhìn thẳng vào trong, thấy mấy hồ nước, chính là điểm diễn xiếc cá heo ngày xưa".

Ông người Thổ không biết tiếng Việt chuyên bán nước hoa. Ảnh: Hoàng Ba Đình.

"Nhìn chung ăn uống cũng được, đa dạng, phong phú. Có điều chỗ ngồi còn tạm bợ quá. Nói gì thì nói, đây cũng là trung tâm quận 5 – một quận xịn của Sài Gòn – lại có cả khách nước ngoài đến tham quan ăn uống, cho nên làm kỹ chút thì vẫn hay hơn".

"Chưa kể, một số điểm giá cả vẫn chưa được hợp lý. Nãy tôi với ông anh kia kêu li hột é, anh biết hết bao nhiêu tiền một ly không? 30 nghìn đồng, đắt ngang ngửa một dĩa cơm bình dân. Thành thử, sau này có làm thì nên có để giá cả đàng hoàng cho nhiều người biết".

Được biết, ngày 7/2 này cũng là ngày cuối cùng của tuần lễ ẩm thực dimsum. Thôi thì những ý kiến ấy, hẹn lần sau sẽ được khắc phục.