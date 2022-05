Kevin Spacey "chen chân" trở lại màn ảnh sau loạt cáo buộc quấy rối tình dục

Theo Deadline đưa tin, Kevin Spacey sẽ đóng vai chính trong một bộ phim lịch sử 1242, do Anh, Hungary và Mông Cổ hợp tác sản xuất. Spacey sẽ vào vai Hồng y Cesareani, đại diện của Giáo hoàng đến pháo đài Esztergom của Hungary đúng lúc Batu - cháu trai của Thành Cát Tư Hãn chuẩn bị phát động một cuộc tấn công cuối cùng có khả năng mở đường cho một cuộc xâm lược châu Âu.



Kevin Spacey được cho sẽ tham gia dự án phim điện ảnh lịch sử. (Ảnh: Deadline).

Bộ phim dự kiến sẽ bắt đầu khởi quay vào tháng 10 này tại Mông Cổ, với nhà làm phim kỳ cựu người Hungary Péter Soós làm đạo diễn. Cùng với Spacey, phim còn có sự tham gia của Eric Roberts và Christopher Lambert. Đại diện cho các ngôi sao khác của bộ phim hiện chưa lên tiếng. Theo nguồn tin riêng của Deadline, Terence Stamp khẳng định rằng, nam diễn viên này sẽ không tham gia bộ phim dưới bất kỳ vai trò nào.

1242 được cho là vai diễn điện ảnh lớn nhất của Spacey kể từ khi có những cáo buộc chống lại anh vào năm 2017. Năm ngoái, anh đã làm việc với đạo diễn người Ý Franco Nero trong bộ phim The Man Who Drew God, kể về một nghệ sĩ mù thu hút mọi người bằng giọng nói của họ và bị buộc tội lạm dụng tình dục một đứa trẻ (Nero đóng vai chính, trong khi Spacey được chọn vào một vai nhỏ). Hiện tại, vẫn chưa có ngày phát hành chính thức cho The Man Who Drew God.

Kevin Spacey được cho là đang làm việc cho một bộ phim có tên là Peter Five Eight vào năm ngoái. Phim do Michael Zaiko Hall đạo diễn, mặc dù hiện tại vẫn chưa có thông tin chi tiết về cốt truyện cũng như quy mô vai trò của Spacey trong phim.

Sự nghiệp Kevin Spacey xuống dốc sau khi dính nhiều cáo buộc quấy rối tình dục. (Ảnh: Netflix).

Kevin Spacey chật vật trước nhiều cáo buộc quấy rối tình dục

Spacey hiện đang đối mặt với vụ kiện của Anthony Rapp, người đầu tiên công khai cáo buộc Spacey có hành vi quấy rối tình dục vào năm 2017. Rapp lần đầu tiên kiện Spacey vào tháng 9/2020, cáo buộc Spacey đã tấn công tình dục anh ta trong một căn hộ ở Manhattan sau khi quen nhau vì cùng làm việc tại nhà hát Broadway. Rapp tuyên bố rằng, Spacey có vẻ say xỉn đã bế anh ta lên, đặt anh ta lên giường, leo lên người anh ta và thực hiện các hành vi tình dục trước khi Rapp nhận ra và bỏ về. Kevin Spacey không thừa nhận chuyện này nhưng vẫn gửi lời xin lỗi đến Anthony Rapp và công khai bản thân là người đồng tính.

Spacey cũng đã phải đối mặt với một số hành động pháp lý khác. Vào năm 2019, anh ta không nhận tội trong một vụ việc năm 2016, nam diễn viên bị cáo buộc thò tay xuống quần của một người đàn ông 18 tuổi và nắm lấy bộ phận sinh dục của anh ta. Tuy nhiên, những cáo buộc đó đã được bãi bỏ sau khi nạn nhân được cho là đã kiện một vụ kiện dân sự. Một vụ kiện khác, do John Doe đệ trình đã bị hoãn lại sau cái chết của nạn nhân được cho là vào tháng 9/2019.

Sau khi cáo buộc chống lại Spacey xuất hiện vào năm 2017, sự nghiệp điện ảnh của nam diễn viên này dường như đi vào ngõ cụt. Sau những cáo buộc, Spacey đã được thay thế bằng Christopher Plummer trong All the Money in the World, Netflix cắt anh khỏi House of Cards và bộ phim tiểu sử về Gore Vidal.

Kevin Spacey là diễn viên, biên kịch, đạo diễn và nhà sản xuất phim, ca sĩ người Mỹ. Spcey sinh ngày 29/7/1959 tại South Orange và lớn lên ở California. Bắt đầu sự nghiệp là diễn viên sân khấu trong thập niên 80 trước khi nhận được một số vai diễn phụ trong các phim điện ảnh và truyền hình.

Nam diễn viên là một trong những ngôi sao có thực lực của kinh đô điện ảnh Hollywood. Spacey từng 2 lần đoạt giải Oscar cho The Usual Suspects (hạng mục "Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất") và America Beauty (hạng mục "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất").