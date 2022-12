Sau 2 năm chịu tác động từ dịch bệnh, mọi hoạt động đi lại bị hạn chế, năm nay ngành hàng không dự báo sẽ đón số lượng khách về quê ăn tết tăng cao kỷ lục. Hiện tại, các sân bay và các hãng hàng không đang chạy nước rút để chuẩn bị cho thời điểm "vàng" này.

Đáng chú ý, là "điểm nóng" của cả nước, sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến khai thác khoảng 26.926 chuyến bay trong dịp Tết 2023, tăng 9,39% so với năm 2019. Sản lượng hành khách dịp Tết sắp tới vào khoảng hơn 3,85 triệu lượt, tăng 9,5% so với giai đoạn năm 2019.

Cụ thể, giai đoạn cao điểm Tết Nguyên Đán 2023 từ ngày 6/1/2023 (15 tháng Chạp) đến 5/2/2023 (15 tháng Giêng) lịch bay tăng cao, dự kiến trung bình khoảng 820 chuyến bay đi và đến mỗi ngày. Lượng khách qua Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất trung bình ngày khoảng 130.000 khách (trong đó nội địa 90.000 khách, quốc tế 40.000 khách).

Cao điểm trước Tết dự kiến là ngày 20/1 (29 tháng Chạp) và cao điểm sau Tết dự kiến ngày 29/1 (ngày 8 tháng Giêng). Trong ngày đông nhất của dịp Tết, sân bay sẽ phục vụ khoảng hơn 144.000 lượt hành khách, tăng cao so với con số kỷ lục 127.885 lượt khách của năm 2019, tương đương mức tăng 13,1%. Như vậy, sân bay Tân Sơn Nhất sẽ đón lượt khách kỷ lục từ trước đến nay.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, tính đến 28/12, tỷ lệ đặt chỗ cao tập trung vào các ngày trước Tết Âm lịch 2023 như từ 15-19/1/2023 trên các chặng bay xuất phát từ Tân Sơn Nhất đi các cảng hàng không miền Trung, miền Bắc như TP.HCM - Đà Nẵng (81-89%), TP.HCM - Hải Phòng (75-85%), TP.HCM - Huế (55-87%), TP.HCM - Thanh Hóa (88-92%), TP.HCM - Phù Cát (89-90%), TP.HCM - Chu Lai (85-91%); TP.HCM - Đồng Hới (88-95%), TP.HCM - Vinh (83-86%).

Tại các chặng ngược lại, tỷ lệ đặt chỗ vào các ngày sau Tết Âm lịch 2023 từ ngày 26-31/1/2023 tập trung cao trên các chặng bay như: Đà Nẵng - TP.HCM ( 89-92%), Hà Nội - TP.HCM (63-80%), Hải Phòng - TP.HCM ( 76-88%), Huế - TP.HCM (71-88%), Thanh Hóa - TP.HCM (83-89%), Phù Cát - TP.HCM (90-91%), Chu Lai - TP.HCM (56-58%), Đồng Hới - TP.HCM (90-98%), Vinh - TP.HCM (62-81%).

Thống kê của Cục Hàng không Việt Nam cho thấy trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, các hãng hàng không Việt Nam dự kiến khai thác khoảng 950-990 chuyến/ngày trên các đường bay nội địa.

Trong khi đó, chặng bay "vàng" giữa TP.HCM- Hà Nội có tỷ lệ đặt chỗ cao nhất là 65,2% vào ngày 18/1 và ở chiều ngược lại có tỷ lệ đặt chỗ cao nhất là 85% vào ngày 29/1. Đặc biệt, các chặng bay giữa TP.HCM- Thanh Hóa ghi nhận tỷ lệ đặt chỗ cao nhất ở cả hai chiều. Chiều từ TP.HCM tới Thanh Hóa tỷ lệ đặt chỗ cao nhất trong các ngày 17,18 và 19/1 với tỷ lệ từ 92 - 94%. Ở chiều ngược lại tỷ lệ đặt chỗ trong các ngày 27 - 29/1 tỷ lệ đặt chỗ là 92 - 93%. Các chặng bay xuất phát từ sân bay Tân Sơn Nhất đến Hà Nội trong giai đoạn từ 6/1 - 17/1 ở tùy từng ngày và tùy từng hãng có tỷ lệ đặt chỗ từ 30 - 54%.

Ông Đặng Ngọc Cương - Giám đốc Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết đơn vị đã chuẩn bị kỹ càng phương án phục vụ cao điểm lễ, Tết 2023 đảm bảo phục vụ tốt cho người dân đi lại.



Theo ông Cương, đơn vị đã thực hiện nhiều giải pháp, cải thiện cơ sở hạ tầng, điều chỉnh phương án khai thác, đề xuất giải pháp điều hành phù hợp cải thiện tình hình đi lại. Đặc biệt, bố trí trong khu vực làm thủ tục, cảng duy trì sử dụng gate 15 và 26 tăng diện tích cho khách ngồi chờ, có phương án điều phối luồng tuyến sảnh A, B phù hợp để hành khách làm thủ tục nhanh chóng hơn.

Ngoài ra, đơn vị triển khai dừng kiểm tra thẻ hành lý đối với hành khách đến, giảm bớt thủ tục, giảm ùn ứ khách ở ga đến quốc nội. Phía sân bay Tân Sơn Nhất cũng tổ chức họp với các đơn vị vận tải yêu cầu tăng số lượt vận chuyển xe lên hơn 20% so với hiện nay. Tổng cộng sẽ có khoảng 13.000 - 14.000 lượt phương tiện phục vụ mỗi ngày so với trung bình 11.500 lượt/ngày hiện nay. Đồng thời, tăng cường toàn bộ nhân sự tập trung thực hiện nhiệm vụ phục vụ tốt nhất hành khách đi và đến sân bay Tân Sơn Nhất vào các ngày cao điểm.

Trong khi đó, để ứng phó với cao điểm Tết, Cục Hàng không Việt Nam tiếp tục cho phép các hãng tăng chuyến bay cả ban ngày và đêm tại Tân Sơn Nhất để phục vụ người dân đi lại dịp Tết Nguyên đán. Theo đó, các hãng bay được cấp thêm slot (lượt cất hạ cánh), tối đa 44 chuyến mỗi giờ vào toàn bộ khung giờ ban ngày và 36 chuyến mỗi giờ vào ban đêm. Như vậy, các hãng dự kiến có thêm 32 slot, tương đương 6.000 ghế mỗi ngày. Thời gian áp dụng từ 6/1/2023 đến 5/2/2023.

Trước đó, đầu tháng 12, Cục Hàng không Việt Nam đã cho phép các hãng bay tăng tần suất khai thác lên 44 chuyến mỗi giờ, song chỉ áp dụng khung giờ trưa và chiều tối, tương đương thêm 7 chuyến bay mỗi ngày.

Ngoài ra, Cục Hàng không Việt Nam cũng quyết định áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ 1 trong dịp tết Dương lịch, tết Nguyên đán Quý Mão 2023 Theo đó, thời gian tăng cường an ninh hàng không cấp độ 1 tại các cảng hàng không, sân bay, các cơ sở cung cấp dịch vụ không lưu, các chuyến bay xuất phát tại các cảng hàng không, sân bay trên cả nước được áp dụng từ ngày 31/12/2022 đến hết ngày 2/1/2023 và từ ngày 16/1/2023 đến hết ngày 28/1/2023, trong đó ngày 22/1/2023 đến hết ngày 24/1/2023 không yêu cầu tăng cường quân số; các biện pháp khác của cấp độ 1 áp dụng theo quy định.

Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các cơ quan, đơn vị căn cứ quy định Thông tư số 13 của Bộ Giao thông vận tải để triển khai các biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường phù hợp.

Đối với các Cảng vụ hàng không, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu thông báo nội dung Quyết định nêu trên đến các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không, hãng hàng không nước ngoài hoạt động tại cảng hàng không, sân bay.

Được biết, cấp độ 1 về tăng cường các biện pháp an ninh chưa phải là mức cao nhất mà là sự cảnh báo ban đầu để nâng cao an toàn an ninh hàng không. Theo quy định hiện nay, có 3 cấp độ về đảm bảo an ninh. Việc ban bố cấp độ nào phụ thuộc vào tính chất sự việc và nguy cơ uy hiếp an toàn, an ninh hàng không quốc gia.