Khách hàng bất ngờ vì trúng giải đặc biệt 1 lượng vàng từ chương trình “Uống sữa Ông Thọ, trúng vàng”

"Uống Sữa Ông Thọ, trúng vàng" là chương trình khuyến mại có quy mô lớn, lần đầu tiên được nhãn hàng sữa đặc Ông Thọ thực hiện nhằm tri ân người tiêu dùng cả nước đã luôn ủng hộ, tin dùng nhãn hàng trong suốt 45 năm. Khi mua sữa đặc Ông Thọ lon/ hộp thiếc 380g phiên bản đặc biệt có thông tin về chương trình khuyến mại, khách hàng có cơ hội trúng nhiều giải thưởng có giá trị, bao gồm: 5 giải đặc biệt – 1 lượng vàng 9999/giải, 40 giải nhất – 1 chỉ vàng 9999/giải và 3 giải may mắn – 5 chỉ vàng 9999/giải.



Sau hơn 2/3 chặng đường, nhãn hàng sữa đặc Ông Thọ đã tìm ra những chủ nhân may mắn của giải đặc biệt – 1 lượng vàng 9999 – chị Nguyễn Thị Thu Thảo – Quận Bình Tân, TP.HCM và chị Trần Thị Ngọc Nguyệt – Biên Hòa, Đồng Nai.

Chị Thu Thảo vui mừng chia sẻ câu chuyện may mắn của mình: "Giải thưởng này thực sự rất ý nghĩa đối với gia đình mình, đặc biệt là trong giai đoạn khó khăn vì dịch bệnh Covid-19 như hiện nay. Nhà mình hay dùng sữa đặc Ông Thọ để pha sinh tố, ăn trái cây dầm, chấm bánh mì hoặc làm các món bánh. Mình rất bất ngờ khi cầm trên tay lon sữa Ông Thọ trúng 1 lượng vàng. Mình rất cảm ơn nhãn hàng sữa đặc Ông Thọ vì đã thực hiện chương trình ý nghĩa này, tiếp thêm tinh thần lạc quan cho người tiêu dùng".

Chị Thu Thảo - Quận Bình Tân, TP.HCM, một trong những khách hàng may mắn “rinh” giải đặc biệt – 1 lượng vàng

Tại khu vực miền Trung và miền Nam, chương trình "Uống sữa Ông Thọ, trúng vàng" tiếp tục tìm ra khách hàng trúng giải may mắn – 5 chỉ vàng 9999 là chị Nguyễn Thị Hồng Nhung – Phú Lộc, Thừa Thiên Huế và anh La Công Luận – Quận 1, TP. HCM.

Chị Ngọc Nguyệt - Biên Hòa, Đồng Nai cũng vui mừng nhận giải đặc biệt – 1 lượng vàng

Chị Hồng Nhung lâng lâng cảm xúc chia sẻ: "Mình là khách hàng trung thành của sữa đặc Ông Thọ từ nhỏ. Mùa dịch, mua được thực phẩm thiết yếu là rất khó. Thế mà mình mua được lon Sữa đặc Ông Thọ trúng 5 chỉ vàng này là quá may mắn. Nhờ vậy mà tinh thần cũng phấn chấn, lạc quan hơn nhiều".

Niềm vui bất ngờ đến với chị Hồng Nhung – Phú Lộc, Thừa Thiên Huế khi nhận giải may mắn – 5 chỉ vàng

Đồng thời, nhãn hàng sữa đặc Ông Thọ đã trao hàng loạt giải nhất – 1 chỉ vàng 9999 cho các khách hàng trên toàn quốc như Hà Nội, Hà Tĩnh, Nam Định, Hưng Yên, Hải Phòng, Quảng Nam, Huế, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Đắk Nông, Bình Dương…

Anh Công Luận – Quận 1, TP.HCM nhận giải may mắn – 5 chỉ vàng

Hiện chương trình "Uống sữa Ông Thọ, trúng vàng" vẫn còn rất nhiều giải thưởng có giá trị chưa tìm được chủ nhân may mắn. Sản phẩm khuyến mại - Phiên bản lon/ hộp thiếc Ông Thọ 380g có in thông tin chương trình khuyến mại trên nhãn dễ dàng tìm mua ở tất cả các cửa hàng bán lẻ, siêu thị, kênh mua sắm trực tuyến hoặc ứng dụng di động Giấc Mơ Sữa Việt hoặc hệ thống cửa hàng Vinamilk Giấc Mơ Sữa Việt trên toàn quốc.

Hình 5: Người tiêu dùng có thể dễ dàng chọn mua các sản phẩm sữa đặc Ông Thọ tại hệ thống cửa hàng Giấc Mơ Sữa Việt

Chương trình "Uống Sữa Ông Thọ, trúng vàng" đang chờ những chủ nhân may mắn kế tiếp thông báo trúng thưởng đến hết 25/11/2021. Các sản phẩm sữa đặc Ông Thọ lon/ hộp thiếc 380g trong chương trình sẽ có bao bì được thiết kế riêng biệt, đồng thời vẫn luôn giữ nguyên chất lượng thơm ngon, đậm đà, sánh mịn.

Mặt ngoài nhãn có in thông tin và hình ảnh về chương trình khuyến mại, mặt trong nhãn có in thông tin trúng thưởng. Người tiêu dùng có thể tìm mua sữa đặc Ông Thọ lon/ hộp thiếc 380g phiên bản đặc biệt có in thông tin khuyến mại từ kênh mua sắm trực tuyến https://giacmosuaviet.com.vn/collections/sua-dac-ong-tho hoặc đến trực tiếp hệ thống cửa hàng Giấc Mơ Sữa Việt, các cửa hàng bán lẻ, chuỗi siêu thị trên toàn quốc. Tìm hiểu thêm thông tin chi tiết về chương trình tại: https://bit.ly/3CJUnxz hoặc gọi hotline 1900 636 979.